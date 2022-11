Kein Bier für die Fans (nd-aktuell.de)

Gekippte Einigung: Die Bierstände vor den Stadien in Katar müssen wieder abgebaut werden. Foto: IMAGO / Agencia EFE

Ein Hauch von Abenteuer begleitet den Versuch, in Doha in den Tagen vor dem Eröffnungsspiel ein Bier zu ergattern. An den Eingängen der wenigen Bars, die Alkohol ausschenken, stehen Wachen, die Ausweise verlangen und scannen. Im Inneren des Hilton Double Tree erinnert die Atmosphäre an eine verbotene Speakeasy-Bar während der Prohibition in den USA. Es fällt auf, dass hier eine Veranstaltung am Rande der Legalität stattfindet. Es wird getanzt, manche Besucher tragen Kleider, die sie auf der Straße zum öffentlichen Ärgernis machen würden. Und doch entwickelt sich hier so etwas wie WM-Atmosphäre, wo sich Besucher aus aller Welt und auch ein paar Katarer treffen, um sich mit Bier für umgerechnet etwas mehr als fünfzehn Euro zu betrinken.

Wer will, bekommt sogar einen halben Liter zwei Ecken weiter für gut zehn Euro, und beim offiziellen Fifa-Fanfest kostet eine Tasse Budweiser 50 Rial, also etwa 13 Euro. Aber es ist ein harter Kampf durch chaotische Sicherheitskontrollen, um zu diesem gewaltigen Event zu gelangen. »In Katar gibt es zehn Fanzonen und rund 200 Orte, an denen man Alkohol trinken kann. Wenn du das drei Stunden lang nicht schaffst, überlebst du das“, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino wenige Stunden zuvor über die plötzliche Entscheidung, in den Stadien kein Bier auszuschenken: „In Frankreich, Spanien und Schottland gelten die gleichen Regeln . Zum Fußball gibt es auch kein Bier. Ich weiß nicht, warum es hier so besonders ist.«

Die Antwort ist einfach: Denn alle Besucher zahlen nicht nur viel Geld, sondern müssen sich auch sehr anstrengen, um an Alkohol zu kommen. Die wenigen lizenzierten Bars sind überfüllt und laut, und die meisten Besucher werden wahrscheinlich abgewiesen, sobald alle Touristen angekommen sind. Das Fanfest findet auf einem hässlichen Asphaltplatz ohne Schatten statt, nur VIPs haben Sitzgelegenheiten. Es gibt kaum schöne Orte zum Konsumieren. Zunächst soll es Budweiser neben der Verteilung auf den offiziellen Fanfesten auch in den Stadien geben, drei Stunden vor Spielbeginn bis zum Anpfiff und eine Stunde nach Spielende. Diese Vereinbarung ist am Freitag gekippt, und vieles deutet darauf hin, dass die konservativen Kräfte in Katar an dieser Stelle massiven Druck auf die Fifa ausüben.

Budweiser ist einer der treuesten Fifa-Sponsoren, nun musste dieser verlässliche Geldgeber fertige Verkaufsstände vor den Stadien abbauen. Einige Beobachter kamen zu dem Schluss, dass damit klar wäre, wer bei dieser WM eigentlich das Sagen hat: nicht die Fifa, sondern das monarchische Gastgeberland. Es besteht die Sorge, dass auch andere Vereinbarungen spontan gekündigt werden, etwa die Zusage, dass homosexuelle Menschen willkommen sind.

Dieser Befürchtung widersprach Infantino am Samstag jedoch vehement: „Die Sicherheit ist für alle gewährleistet, von höchster Stelle im Land, das ist eine Garantie, die wir gegeben haben, die wir noch verteidigen und zu der wir stehen“, sagte er. Und die Bierbeschränkungen seien im Einvernehmen zwischen der Fifa und Katar zustande gekommen: „Jede Entscheidung, die hier bei der WM getroffen wird, ist eine gemeinsame Entscheidung zwischen Katar und der Fifa“, sagte Infantino.

Als Grund für diese merkwürdige Wendung führte er an, dass es bei dieser WM erstmals überhaupt mehrere Spiele in einer Stadt gegeben habe: „Man muss schauen, wie sich die Leute bewegen. Deshalb haben wir uns entschieden, kein Bier in den Stadien zu verkaufen.« Das klingt nicht besonders schlüssig, zumal sich der Weltverband im Vorfeld der WM in Brasilien beim Thema Bier sehr hartnäckig gezeigt hatte. In Brasilien ist Alkohol in den Stadien strikt verboten, und zwei Jahre vor dem Turnier, als noch keine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedet worden war, erklärte Fifa-Generalsekretär Jerome Valcke: „Alkohol gehört zur FIFA-Weltmeisterschaft. Darüber dürfen wir nicht verhandeln. Es muss eine Bestimmung im Gesetz geben, die besagt, dass wir das Recht haben, Bier zu verkaufen.“

