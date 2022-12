Kein Aufschieben mehr: Was hilft gegen ständiges Aufschieben?

Den Kunden anrufen, das Protokoll vervollständigen, die E-Mail an den Chef schreiben: Das landet meist ganz unten auf der To-do-Liste. Aber wer nur zögert, hat ein echtes Problem.

„Was du heute kannst, verschiebe es nicht auf morgen“: Menschen, die zum Aufschieben neigen, haben mit dem viel zitierten Sprichwort wenig Verwendung.

Der Diplom-Psychologe Prof. Florian Becker beschreibt Prokrastination als „das irrationale Verzögern oder Unterlassen einer Tätigkeit ohne Berücksichtigung der zu erwartenden negativen Folgen“.

Dies geschieht nicht aus Unwissenheit oder Faulheit. Das liegt daran, dass Menschen mit einer Tendenz zum Aufschieben sich einfach nicht dazu durchringen können oder lieber andere Dinge tun. Jemand lernt nicht, obwohl er weiß, dass bald eine Prüfung ansteht. Oder jemand surft lieber im Internet, obwohl er weiß, dass der Manager auf die Quartalszahlen wartet.

Das Spiel bietet viel Freiheit zum Aufschieben

Menschen, die das Glück haben, im Job viel Handlungsspielraum zu haben, sind besonders anfällig für Prokrastination, sagt Anna Höcker, Psychologin, Buchautorin und Coach. Führungskräfte können genauso empfinden wie Studenten. Hier ist eine gute Selbstkontrolle gefragt. „Wenn es nicht funktioniert oder nicht gut trainiert ist, steigt das Risiko des Aufschiebens.“

Das ist im Home Office besonders schwierig. Anna Höcker leitete zehn Jahre lang die Prokrastinationsambulanz an der Universität Münster und entwickelte dort einen Selbsttest für Prokrastination. „Gelegentliches Aufschieben ist normalerweise kein Problem, und nicht jeder, der gelegentlich aufschiebt, hat ein Problem“, sagt sie.

Allerdings sollten die inneren Alarmglocken schrillen, wenn man sich wegen der Verschiebung immer wieder über sich selbst ärgert und nur selten entspannt seine Freizeit genießen kann. Zum Beispiel, weil Sie ständig an die verschobene Arbeit denken. Oder wenn Termine – wenn überhaupt – nur unter großem Druck eingehalten werden können.

Wenn Prokrastination zum Problem wird

„Prokrastination wird zum Problem, wenn sie chronisch und übertrieben wird und sich immer wieder negativ auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit auswirkt“, sagt Höcker. Bei vielen geht es so weit, dass auch persönlich wichtige Ziele betroffen sind.

Außerdem leidet die Arbeitsfähigkeit. „Menschen, die ständig aufschieben, haben nicht nur Stress und Schuldgefühle, sie sind auch weniger erfolgreich im Studium und im Beruf, sie leisten weniger, sie verdienen weniger und sie sind eher Single“, sagt Wirtschaftspsychologe Florian Becker.

Zum Beispiel können Menschen, die sich schnell langweilen oder eine schwache Impulskontrolle haben, anfällig sein. „Wer an die eigene Kompetenz glaubt und selbstbewusst ist, ist immun“, sagt Becker.

Sobald Aufschieber vor einer Aufgabe stehen und Druck verspüren, suchen sie unbewusst nach einem Ausweg: „Sie betäuben entweder ihre Gefühle mit Ablenkung oder suchen sich eine andere Aufgabe, die ihnen schnell Erfolgserlebnisse beschert.“ Das heißt: Sie räumen Ihren Schreibtisch auf, vertiefen sich in ein Computerspiel oder chatten über soziale Netzwerke.

Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Eher mit fehlender Impulskontrolle und damit, dass man jedem Reiz sofort nachgibt. „Das Perfide ist, dass das Gehirn lernt: Wenn du unter Druck stehst, hilft mir das. Aber wenn der Druck immer größer wird, dann musst du mehr Netflix schauen, mehr Computerspiele …“, sagt Becker.

Den Teufelskreis durchbrechen

Doch wie durchbricht man diesen Teufelskreis? „Das mag banal klingen“, sagt der Wirtschaftspsychologe. „Aber es heißt: Fangen Sie an, fangen Sie einfach an. Denn genau das ist das Problem.“ Und wenn es nur fünf Minuten sind, die man lernt oder an den neuen Nummern sitzt: Wichtig ist, dass man damit überhaupt erst anfängt.

Natürlich hilft es, die systematischen Ablenkungen auszuschalten. Zum Beispiel, indem Sie Ihre Zeit auf Social Media reduzieren oder ein festes Zeitfenster für die Nutzung festlegen. Nicht zuletzt ist alles eine Frage des Trainings: Je öfter es gelingt, eine verschobene Aktivität zu starten, desto länger kann man irgendwann durchhalten.

Streichen Sie Aufgaben großzügig durch

Es ist wichtig, sich nicht von falschen Überzeugungen leiten zu lassen wie: „Das Projekt ist so wichtig, ich kann nur daran arbeiten, wenn ich in der perfekten Stimmung dafür bin!“ Oder: „Ich kann nur unter Druck arbeiten!“

Für Anna Höcker sind es genau solche Gedanken, die Menschen davon abhalten, mit Leichtigkeit ihrer Arbeit nachzugehen. Ihr Tipp: Prioritäten setzen. Was ist wichtig und was ist nur „nice to have“? Das ist besser, als sich in langen Listen und Details zu verzetteln.

„Fragen Sie sich auch, ob Sie die Aufgabe überhaupt machen wollen, und wenn ja, warum“, rät sie. „Wenn es unwichtig ist, streichen Sie es einfach ganz von Ihrer Liste. Dann müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben.“

Übrigens: Auch diejenigen, die immer alles sofort machen, also „vorkrastinieren“, haben es nicht immer leichter. Andererseits. „Wer immer nur reaktiv ist, verliert oft die Orientierung“, sagt Florian Becker. Wenn Sie alles sofort in vorausschauendem Gehorsam abarbeiten, heißt das nicht, dass dies die Felder sind, mit denen Sie am meisten punkten. Mit anderen Worten: „Man muss wissen, was wirklich wichtig ist.“ Und dann starten.