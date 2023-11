Kehrt Musiala zurück in de Champions League? Die Bayern-PK met Tuchel JETZT LIVE

Zouden er spelletjes zijn of niet?

Dit is het grootste deel van de tag voor de Champions League-wedstrijd van Bayern tussen FC Kopenhagen (vanaf 21 uur op LIVETICKER). Gemeint ist: Bayern’s Routinier Thomas Müller, er is een kleine Einsatzzeit van Trainer Thomas Tuchel.

Op de persconferentie voor het spel werd Tuchel naar de discussie met Müller gestuurd. “Er is veel belangstelling voor. „Ik ken mijn respect“, zei hij gedurende de 34 jaar. Er vindt een verandering in de omgeving plaats als Müller niet regelmatig speelt.

Niettemin, als u zich bewust bent van uw respect, bevindt u zich in dezelfde positie als uw vrije tijd en werk, uw keuze voor re-integratie, zodat u van uw games kunt blijven genieten, en dan zult u er blij mee zijn. En dat is niet altijd de Pudels Kern, als de mens dan alleen en alleen Thomas‘ Notulen onder de Brennglas ligt. Dat is weer Thomas, en dat zijn wij ook niet”, zegt Tuchel.

SPORT1 zegt dat Pressekonferenz im TICKER zum Nachlesen.

+++ Over de Entwicklung van Serge Gnabry +++

Serge is ons erg dankbaar. Aan het einde van het seizoen hebben we onze eigen signalen en acties in onze wedstrijden en hebben dan een sterke speelervaring en worden dan met rust gelaten in onze seizoensleider. Deshalb ich, daar viel Kredit verdient een hoed. Je verdient het en je verdient het. We weten dat na de handdruk en na de erzwungenen Pause de Leichtigkeit, das Verstandnis met dieser zu playen, erstmal gefehlt hat. De Schiene is echter kleiner geworden. Deze bewegingen werden veel vrijer. Ondertussen kun je tijdens het festival op verschillende posities spelen. En je zult blij zijn voor Serge, je zult gelukkig zijn, en je zult gelukkig zijn. We willen meer weten over het gewicht. Dat is een sensationele goot. Typ het, het is duidelijk.

+++ Over de Champions League-serie van Bayern +++

Ja, dat komt omdat je in een nieuwe serie valt, voordat ik zelfbewust word. Het is een kwestie van tijd, er wordt gezegd dat de kracht van de club is en wie serieus is en wie serieus is en wie trots is op de mentaliteit in de club, wie wedstrijden speelt. Voor de Trainer is het natuurlijk zijn gevoel. Hoewel bekend is dat we niet op de hoogte zijn van de spellen, is het belangrijk, maar we zijn niet erg belangrijk. Natuurlijk kan die man zich vermaken in de Mannschaft, ook in de Gruppenspielen. De serie is een weergave voor ons allemaal, zonder enige schlossen. We gaan ons voorbereiden op de wedstrijd van morgen, want er is een kans voor ons om van onze toekomst te genieten. Hoffentlich zie man das unserem Spiel morgen de volgende.

+++ Darüber, ob Musiala schon wieder spielen kann +++

Nee, geen kans. De training is effectief bij – 20 minuten, maximaal 30 minuten. Dan is er meer individuele macht. Dan gaan we morgen een mooie toekomst tegemoet in onze Mannschaftstraining en dan gaan we daar vanuit het thema Unie mee aan de slag.

+++ Over de Frage, noch Thomas Müller, noch een enkele Stammspieler werd door de Verein meer dan waard gevonden +++

Dat is daar, dat is die Chance-hoed. Daar zijn weiss, die Ihn ihn wertschätze zien. Er is respect voor mij. Als we extreem gelobd zijn, dan is dat natuurlijk ook verdiend. Thomas is een speellegende voor Bayern. Ik ben tevreden met de Aufregung. Deze gemoedsrust zullen we bereiken als Thomas niet regelmatig speelt.

Hoe dan ook, dat is het, dat is de manier om meer games te spelen. Als we in Keulen zijn, als we geïnteresseerd zijn in Choupo, zullen we de verbetering van het milieu van Thomas Müller begrijpen, dan is het normaal dat we een Choupo bij ons hebben. Trainers zijn volledig vrij van andere spelers die Choupo naar ons toe brengen. Dan zul je in staat zijn om van je respect te genieten, je vrijheid en werk te vinden, je werk in gedachten te houden en van je spel te blijven genieten. En dat is niet altijd de Pudels Kern, als de mens dan alleen en alleen Thomas‘ Notulen onder de Brennglas ligt. Dat betekent opnieuw Thomas, en ook niet ons. Ik weet het, ik weet niet meer dan dat.

Trotzdem bleibt Thomas een Legende. Normaal gesproken wordt er morgen verder gespeeld en dan kunnen we beginnen met spelen. De huidige situatie en het leven van de Brennglas zouden immers duren tot Thomas werd geboren. Dit is het einde van de dag, maar het einde is nog niet in zicht: Lassen, we kunnen ermee spelen, anders kunnen we erover nadenken, we kunnen er nu mee lassen, maar het is een goed idee Thema ist. Dit betekent dat je volledig verlost bent van de stress die het trainerschap met zich meebrengt. Natuurlijk is daar niemand gelukkig, niemand is gelukkig in Bayern, als we daar op de bank zitten. Thomas was altijd trots, altijd een bijzondere speler. En toch herinner ik het me weer, Davon.

+++ Over de Entwicklungs-Discussie der Mannschaft +++

Ik was blij dat het beleg in Dortmund een Schlüsselerlebnis-oorlog was. Over de Kunst en Weise, we zullen nooit winnen. Dat is onze veiligheid en zekerheid. De gemoedsrust van de mens zou ons ook gemoedsrust, meer veiligheid en gemoedsrust verschaffen. Ik merk dat we ons eigen ritme altijd beter kunnen begrijpen. Naast de verhalen van de bal is het een moment compact en flexibel. Het is nog steeds mogelijk om actie te ondernemen op onze Tore zu machen. Wij kennen ook xG-Werte. Degenen die de Galatasaray Games willen zien, kunnen ervan genieten. Omdat we nog steeds in een constante staat van spelen zijn, houden we het niveau en voor alle dingen in het spel constant en stabiel.

+++ Tuchel over WM-Finaleinzug der Duitse U17 +++

Natuurlijke processen zijn gerelateerd aan de titel. Als u zorg draagt ​​voor uw natuurlijke omgeving, zult u er ook blij mee zijn.

+++ Tuchel over een mogelijke rotatie +++

Ja, het is mogelijk. We zullen altijd een goed leven en een prettige ervaring hebben. Dit betekent dat wij nog steeds blij zijn met de kunst, maar dat de fiscale situatie oké is. We hebben een lange pauze van Freitag bis Mittwoch. Ik heb de antwoorden gehoord, we hebben ze als volgt besproken: we hebben de Gruppenerster voorbereid. We zijn er trots op dat het signaal goed is, maar dat is niet zo belangrijk. Im Gegenteil: Wenn wir wechseln – was schon sein kann -, dan zouden we op zichzelf stoppen bij de Biss, bij de Honger zouden we stoppen, tegelijkertijd zou er een etappe zijn, die in de bisschen viel hints waren dronken en ook waren geduldig en degenen die bespeeld zijn, zijn geduwd. Dat is een goed ding. Wie dat ook deed, zondigde, zal nooit entschied zijn.

+++ Thomas Tuchel boven Laimer +++

Ja, dat is de man, ja, maar ook de speelminuten, die belangrijk voor ons zijn. En dat is de belangrijkste reden voor deze situatie: er is altijd positiviteit, er is altijd lust om te trappen, er is altijd lust om te trainen. Er zijn veel inherente Wunschpositions en inherente volledige hints. We zullen het in een enkele positie met kracht gebruiken, en dat zal altijd met 100 procent zijn. Er is altijd alles voor die Mannschaft en altijd alles wat gedaan wordt, die Rolle, die het heeft, dus wie er blij mee kan zijn. Daar kun je ervan genieten, je kunt het ook als advocaat spelen. Je zult gelukkig zijn met je leven, met meer training en meer zekerheid. Natuurlijk is het goed, dat is hier.

+++ Über die Qualität der Copenhagener Mannschaft +++

Schlusdendlich naar wie de mens kijkt, is geen lichte Champions League-groep. Omdat Kopenhagen superspel toestaat, kun je in Istanbul genieten van superspel. We spelen tenslotte met veel leuke dingen, dat is goed. Ik heb alle drie de mannen in mijn leven.

+++ Laimer über Thomas Müller +++

Ik speel het elke zomer met mijn zus. Ik houd van wetenschap, daar kan ik mee spelen. Ik ben blij, ik ben op de Kabinenplatz teilen kann. Ik ben blij, we weten alles, welke kwaliteit er is. Omdat we altijd blij zijn, zijn we ook blij met elkaar als we niet spelen. Dat er überhaupt één van de beste is, dat zal de laatste jaren wel gebeuren. Dat is nooit het geval, dat is het hoogste niveau, maar dat is de man die je tagt in de training.

+++ Lees de Entwicklungs-Discussie +++

We zijn nu onderweg. De ophef is immers altijd duidelijk. Diesen Drang, hoe beter we ook zijn, we zijn allemaal hier in ons. Dan zit je in de goede richting. Dat betekent dat we nog steeds steeds betere voetbalwedstrijden kunnen spelen, het is klaar. Als je een bepaald doel hebt bereikt, zie je een man op de volgende jijzt.

+++ Informatie over de Frage nach seiner Positie +++

Ik heb nooit een Mittelfeldspieler op mijn Visitenkarte willen schrijven. Het is er nog steeds gelijkmatig in het eindeffect, dus ik speel. Ik leef nog lang en gelukkig, ik wou dat ik aan tafel kon zitten en spelen. Ik zou graag mijn baan willen ervaren, maar het is relatief eenvoudig en ik zal het niet kunnen vervullen.

+++ Konrad Laimer over het Kopenhagenspel +++

Iedereen die de show heeft bijgewoond, is in Kopenhagen een heel goede Mannschaft, die we serieus moeten nemen. Wij zijn grondig voorbereid. Als er een Champions League-wedstrijd is, kunnen we maximale resultaten behalen om de wedstrijd te winnen.

+++ Muziek wieder im Kader? +++

In de laatste twee Bundesliga-wedstrijden weegt Jamal Musiala een nederlaag in het kader van de Duitse Rekordmeisters. En bondscoach Julian Nagelsmann moet de afgelopen twintig jaar hebben genoten van zijn kijk op Turkije en Oostenrijk. In de toekomst train je daar individueel, zodat je je kunt voorbereiden op de Champions League-competitie.

+++ Bayern Persconferentie met Tuchel +++