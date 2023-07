In der Folge vom 22. Dezember von ihr Auf dem Bildschirm Im Podcast verriet Melissa, wie es ihrer Tochter geht AntoniaDie 17-jährige hat das ganze Familienchaos gemeistert. Und zur großen Überraschung des Stars sagte sie, ihre Tochter sei von all dem einfach „unbeeindruckt“.

„Es ist so verrückt, dass sie so dramafrei ist – als würde sie fast über das Drama kichern, als würde sie mich auslachen“, erklärte Melissa. „Sie wird mich auslachen und sagen: ‚Oh Mama, bitte.‘ Es stört sie zum Beispiel nicht, dass sogar ihre Cousins ​​ihren Eltern auf Instagram nicht mehr folgen. Sie sagt nur: „Weißt du was, Mama? Nicht dein Problem, sondern ihres.“

Melissa bemerkte auch, dass es Antonia – und auch ihren und Joes Söhnen – geholfen haben könnte, im Reality-TV aufzuwachsen Gino15, und Joey12 – lernen, mit Konflikten „ruhig“ umzugehen.

„Ich denke, sie hat auch bestimmte Situationen und Dinge beobachtet, die ich durchgemacht habe, und wie ich damit umgehe, und die Ruhe im Raum anstelle des Chaos“, sagte Melissa, „und ich denke, sie hat daraus gelernt. Und.“ Es könnte auch einfach an ihrer Persönlichkeit liegen.