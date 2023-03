Das Serien-Projekt “De Duivel in de Witte Stad” is open bar Geschichte. Producer Leonardo DiCaprio wilde de Stoff um einen Serieskiller nach einer Vorlage von Bestsellerauteur Erik Larson filmen, met Keanu Reeves in der Hauptrolle. Als der absagt, vind het kein Ersatz.

Een prestigeträchtige serie-project is offenbar eingestampft zijn: “The Devil in the White City”, een miniserie, die onder andere wordt geproduceerd door Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese werden gesolliciteerd, gemaakt door de Amerikaanse streamingdienst Hulu Fallinggelassen, die filiaalsite meldde “Deadline” . Eigentlich war ein Start für das kommende Jahr vorgesehen gewesen.

In der Tat hatte das Projekt schon seit longerer Zeit mit Problemen zu kämpfen. Keanu Reeves, een van de meest succesvolle jaren voor een van de Hauptollen-operaties, begon in oktober van de vluchtende jaren aus. Kurz Darauf verloor “The Devil in the White City” in Person von Todd Field (“Tár”) auch noch seinen ontworpen Star-Director. Versuche, die beide hebben geadverteerd, en demnach scheitert. Trotz die Rückschlags hegege die zustertändige Fernsehproduktionsabteilung ABC Signature jedoch nach wie vor die Hoffnung, irgendwann bij andere streamingdiensten, maar geen van beide heeft de miniserie gevonden.

Laut des Announcements hatte DiCaprio die Rechte am gleichnamigen Buch von Erik Larson verscheen in 2010. Zunächst sei der Plan gewesen, den Bestseller in een film die is aangepast, door de Scorsese die Regie populair is geworden. 2019 volgde schließlich die Ankündigung, dat Hulu die Vorlage in een kostenpielige serie verwandelen wolle.

Morbide verhalen over seriemoordenaar HH Holmes

In het boek “The Devil in the White City” verscheen een einde van 19. Jahrhunderts en erzählt onder de Geschichten van echte mannen Daniel H. Burnham (1846-1912) en HH Holmes (1861-1896). Burnham verguld als visionair architect en architect, van sich 1893 door de Gestaltung der Weltausstellung in Chicago en van verschillende Hochhäusern in New York met namenmacht.

Ontkennen dat Henry Howard Holmes in de Geschichtsbücher een van de volgende was: Er waren de eerste seriemoordenaars van de VS, morbide Sagen tendens sich um ihn. In der Popkultur is er für sein sogenanntes “Murder Castle” bekannt, ein Haus, in dem sich angeblich divers Mordfallen befunden haben sollen. Entsprechende Sensationsberichte von damals wurden jedoch ins Reich der Fabeln verwiesen.