onderschrift wisselen Kevin Winter/Getty Images

Kevin Winter/Getty Images

Ke Huy Quan sloot zondagavond een glorieus prijzenseizoen af ​​met het winnen van de Oscar voor beste acteur in een ondersteunende rol voor Alles Overal Alles tegelijk.

In een emotionele toespraak erkende Quan de lange weg naar zijn eerste Oscar-overwinning, die teruggaat tot vóór zijn carrière als kindacteur.

“Mijn reis begon op een boot,” zei Quan. “Ik heb een jaar in een vluchtelingenkamp gezeten. En op de een of andere manier ben ik hier terechtgekomen.”

De zege komt nauwelijks als een verrassing. Voor zijn rol als Waymond, een zachtmoedige echtgenoot die zijn verre vrouw door de maffe contouren van het multiversum leidt, is Quan overladen met talloze onderscheidingen, waaronder de Screen Actors Guild en Gotham awards.

De rol in het sci-fi/fantasy-epos van Daniel Kwan en Daniel Scheinert heeft gediend als een formidabele en geliefde comeback voor de artiest, die voor het eerst bekendheid verwierf als kindsterretje in films als Indiana Jones en de Temple of Doom En The Goonies. Als jongvolwassene droogden de kansen echter op – totdat hij tientallen jaren later belandde Alles Overal Alles tegelijk.

Quan is pas de tweede Aziatische artiest die de Oscar voor acteur in een bijrol wint, na Haing S. Ngor voor De moordvelden in 1985.