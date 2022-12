Die Frauen-Bundesliga spielt dieser Tage parallel zur Männer-WM in Deutschland. In Bremen oder Wolfsburg finden die Spiele sogar in den großen Stadien statt – der Zuschaueransturm ist enorm. Welchen Anteil hat das Skandal-Turnier in Katar damit?

Späth, Raffael | 5. Dezember 2022 um 5:00 Uhr