Kaufland werkt af en toe volledig in filialen

Kaufland biedt een nieuwe, digitale service en de geboden kennis. Bisher is de innovatieve Angebot in andere Duitse supermarkten.

Aankopen kunnen gedaan worden in de winkels met nieuwe service en revolutie tijdens de kerstaankoopdagen. De vrolijke kersttijd brengt vreugde bij feestelijke vieringen. Een compleet nieuw concept, dat beter is dan andere in de supermarkt, maar ook die Kaufland-filialen – en degenen die geïnteresseerd zijn in davon.

Nieuwe ideeën voor bestseller in de supermarkt

Sinds eind november kunnen wij u in speciale winkels een ruim assortiment producten aanbieden die veel gemak bieden, een innovatief digitaal ontwerp voor bijzondere Fleisch- en Vissorten zu handig. Wie functioneert met fris design en goed ontwikkelde resultaten? Kaufland verkocht in de sociale media, als je de Fleisch- en Visspezialitäten digitaal bestelt, was de spannung erhöhte. Maar die details zijn waarschijnlijk verborgen. Dieser Service is de beste service die zijn huis aan zijn huis voor de Weihnachtszeit van het plan heeft gegeven. Voeg het papier toe aan de jaarlijkse verkoop van Kaufland in die tijd op een nieuw, digitaal bestellformulair. Er zijn 40 artikelen beschikbaar, waaronder “Schwein”, “Rind”, “Gemischt und Lamm”, “Frischfisch”, “Feinkost und Salat” en “Räucherfisch”.

Einfache digitale kerstbestellingen bij Kaufland

Als u de producten verkiest die u leuk vindt en deze gebruikt, kunt u deze problemen ook bestellen. Daarna kunt u met elkaar communiceren en hebt u de tijd om de toekomstige festiviteiten te voltooien. Kaufland testset dies Konzept derzeit in een paar branches, waaronder Oststeinbeck, Rheinfelden, Augsburg-Lechhausen, Landsberg, Rottweil, Berlin-Heinersdorf, Berlin-Biesdorf, Leipzig-Paunsdorf, Backnang, Ilsfeld en Neckarsulm. Alles is belangrijk om te weten: Je krijgt service in de vestigingen van Kaufland, maar je kunt vier keer per week je bestelling bestellen en 18 uur thuis blijven. Dankzij deze innovatieve digitale systemen kunnen genieten van een plezierige vakantie en een stressvrije tijd, plezier maken met vrienden, een winkelvakantie met kerstinkopen beleven, zorgt voor een revolutie in het ontwerp.