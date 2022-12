Kaufe die PUMA x AMI Paris Capsule Collection gerade rechtzeitig für den Winter

Wir haben diese Angebote und Produkte unabhängig ausgewählt, weil wir sie lieben, und wir glauben, dass sie Ihnen zu diesen Preisen gefallen könnten. E! hat Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

PUMA und AMI Paris haben sich erneut zusammengetan, um die Kapselkollektion der Träume eines gehobenen Streetwear-Liebhabers zu kreieren. Jetzt können Sie alle schicken Looks sowohl auf der Website von AMI als auch auf der Website und App von PUMA kaufen.

Die Kampagne, angeführt von Singer-Songwriter und GIVĒON und Modell und Aktivist Quannah Jagdpferd, enthält Farbtupfer und minimalistische Designs. Durch die Kombination von AMIs hochwertiger Pariser Schneiderei mit PUMAs Sportswear-Expertise erhalten Sie eine einzigartige, dezente Kollektion für den Alltag, mit Hoodies, Pullovern mit halbem Reißverschluss, Daunenjacken, Fischerhüten, Trainingshosen und mehr.

„Mein Stil ist bewusst und perfekt kuratiert – diese Kollektion fühlt sich an, als käme sie direkt aus meinem Kleiderschrank“, teilt GIVĒON in einer Pressemitteilung mit. „Ich habe diese Erfahrung so sehr genossen, dass ich mich geehrt fühlte, dass PUMA und AMI mich als Gesicht der Kampagne ausgewählt haben, beides großartige Marken, die zu mir passen.“

Scrollen Sie weiter, um die mühelos coolen PUMA x AMI-Looks für sich selbst zu kaufen. Vielleicht finden Sie sogar Ihr neues Lieblingspaar zeitloser Sneaker.