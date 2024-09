Eine Katze, die während einer Reise in den USA entlaufen ist, ist offenbar durch das halbe Land gereist, um wieder nach Hause zu gelangen. Während des ungewöhnlichen Roadtrips soll das Tier in zwei Monaten mehr als 1.400 Kilometer zurückgelegt haben, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Wie die Katze das geschafft hat, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.

Die unglaubliche Geschichte begann dem Bericht zufolge bei einem Campingausflug im Yellowstone Nationalpark im Bundesstaat Wyoming. Die Besitzer der Katze Rayne Beau (sprich: Rainbow) machten einen Ausflug in einen Wald. Dort bekam Rayne Beau plötzlich Angst und rannte davon.

Kater verliert bei seinem Abenteuer 40 Prozent seines Körpergewichts

Das Paar aus Salinas, Kalifornien, suchte vier Tage lang nach ihm und ließ sogar seine Lieblingsleckereien und Spielzeuge zurück. Als sie am 8. Juni nach Hause zurückkehren mussten, war Besitzerin Susanne Anguiano am Boden zerstört, erzählte sie der Nachrichtenagentur. Im August erhielt das Paar eine erstaunliche Nachricht. Ein Mikrochip-Unternehmen teilte ihnen mit, dass ihre Katze bei der Society for the Prevention of Cruelty to Animals in Roseville, Kalifornien, sei. Sie konnten es zunächst nicht glauben, da der Ort etwa 900 Meilen (ca. 1.448 km) von Yellowstone entfernt ist. Aber es stellte sich als wahr heraus. Obwohl die Katze immer noch etwa 200 Meilen entfernt war, war sie die ganze Zeit in die richtige Richtung unterwegs.

Dieses Foto zeigt die Katze Rayne Beau in einer Transportbox, nachdem sie am 4. August 2024 wieder mit ihrer Familie vereint wurde.Susanne Anguiano

Eine Frau fand den abgemagerten Rayne Beau auf der Straße, fütterte ihn und brachte ihn dann zur örtlichen Tierrettungsgruppe. Am nächsten Tag fuhren die Besitzer nach Roseville und holten ihre Katze ab, die während ihres Abenteuers 2,7 Kilogramm abgenommen hatte. „Ich glaube wirklich, dass er den größten Teil dieser Reise alleine geschafft hat. Seine Pfoten waren ziemlich ramponiert. Er verlor 40 Prozent seines Körpergewichts und hatte aufgrund unzureichender Ernährung sehr wenig Protein. Er wurde also nicht versorgt“, sagte Besitzerin Susanne Anguiano der Nachrichtenagentur AP.

Das Paar weiß immer noch nicht, wie ihre Katze nach Roseville gekommen ist, aber sie glauben, dass sie nach Hause wollte. Sie haben sich an die Medien gewandt, in der Hoffnung, dass sie die Verwirrung aufklären können.