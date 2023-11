Katy Perrys Partner Orlando Bloom und Tochter Daisy besuchen das Finale in Las Vegas

Katy Perrys beste Freundin war beim Finale ihrer „Play“-Residency im Publikum: ihre Tochter Daisy Dove.

Die „Roar“-Sängerin würdigte ihr dreijähriges Kind, das am Samstag zusammen mit ihrem Vater, Perrys langjährigem Verlobten Orlando Bloom, die Show besuchte.

„Daisy, ich liebe dich so sehr“, sagte der Popstar laut Berichten von der Bühne im Resorts World Theater Videos geteilt in den sozialen Medien. Perrys Tochter trug ein Minnie-Maus-Kleid, ihr blondes Haar steckte unter geräuschunterdrückenden Kopfhörern und ging zum Gang, um ihrer Mutter kurz zuzuwinken.

„Du bist mein bester Freund und ich bin so froh, dass du hier bist“, fügte Perry hinzu.

Während der Show ein Fan habe ein Video aufgenommen von Bloom, der mit Daisy in seinen Armen tanzt, während Perry „Chained to the Rhythm“ für ihre Fans aufführt.

Perry beendete den Abend mit einer herzlichen Rede, in der sie ihren Fans, Daisy und Bloom, für ihre Unterstützung während ihres Aufenthalts in Las Vegas dankte.

„Ich habe diese Show nach der Geburt meiner Tochter Daisy Dove ins Leben gerufen. Als ich sie traf, war es, als wäre all die Liebe, nach der ich jemals gesucht hatte, endlich aufgetaucht“, sagte die „Part of Me“-Sängerin in einem Interview emotionale Rede. „Sie hat mich geheilt und geheilt und mir gezeigt, wie man wieder spielt.“

Perry fügte hinzu: „Diese Show ist also für das innere Kind eines jeden und für die Hoffnung, dass wir vielleicht frei wären, wenn wir alle das Leben mit den Augen eines Kindes sehen könnten. Denn vergiss nie, Liebe ist und bleibt der Schlüssel.“

Was Bloom betrifft, so dankte die Sängerin ihrem Partner, „dass er ein unglaubliches Unterstützungssystem“ und ein „toller Vater“ sei.

Der „Gran Turismo“-Darsteller und Daisy waren nicht die einzigen besonderen Gäste, die nach Las Vegas strömten, um Perry zu sehen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan traten zusammen mit Céline Dion bei der Show auf, wie Videos und Fotos in den sozialen Medien zeigten.

Perry ist jetzt für Vater und Sohn aufgetreten, Monate nachdem Harry am Tag nach der Krönung seines Vaters, König Karl III., das Krönungskonzert auf Schloss Windsor verpasst hatte. Perry war Co-Headliner des großen Konzerts zusammen mit Lionel Richie und der britischen Gruppe Take That.

