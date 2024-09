ts Sterne

Aus: Lisa Klugmayer

Um auf dem Oktoberfest zu glänzen, geben Promis jede Menge Geld aus. Katja Krasavice unterzog sich für das Oktoberfest sogar einer erneuten Schönheits-OP.

München – Das legendäre Oktoberfest in München ist zurück. Zwei Wochen lang wird gesungen, Bier getrunken und Kaiserschmarrn gegessen. Das lässt sich die AZ-Promis des Landes natürlich nicht entgehen. Florian Silbereisen (43), Verena Kerth (43) und Anna-Carina Woitschack (31) besuchen pünktlich zum Wiesn-Anstich (21. September) das Bierzelt. Auch Katja Krasavice ist mit dabei – und hat sich für die Wiesn 2024 nicht nur ein neues Dirndl gegönnt, sondern auch eine neue Schönheits-OP.

Schönheits-OP zum Wiesn-Start: Katja Krasavice legt sich erneut unters Messer

Simone Ballack lässt sich zum Auftakt des Oktoberfests Lachssperma spritzen, Katja Krasavice legt sich unters Messer. Dass die Rapperin bereits einige Schönheits-OPs hinter sich hat, ist kein Geheimnis. Mehr als 30.000 Euro hat sie eigenen Angaben zufolge bereits für die operative Selbstoptimierung ausgegeben. In einem Video, das sie 2021 veröffentlichte, verrät Katja Krasavice, dass ihre neue Oberweite 11.000 Euro gekostet hat. Ihre Nase schlägt mit 9.000 Euro zu Buche. Zudem hat sie sich einem Brazilian Butt Lift unterzogen.

Nun hat sie sich einer weiteren Schönheits-OP unterzogen, wie sie in ihren Instagram-Storys verrät. „Plastic Barbie hat sich einer weiteren Schönheits-OP unterzogen“, schreibt die Musikerin. Auf dem Bild ist Katja Krasavice in einem Krankenhausbett zu sehen, angeschlossen an eine Infusion. Was sie damals gemacht hatte, verriet sie nicht.

Zum Auftakt des Oktoberfests: Katja Krasavice enthüllt ihre neue Nase

Doch nun lüftet die ehemalige DSDS-Jurorin auch dieses Geheimnis. Katja Krasavice hat sich zum Auftakt des Oktoberfests eine neue Nase machen lassen, wie sie unter ihrem neuen Instagram-Video schreibt. Im roten Glitzerdirndl läuft sie durch ihre Hotellobby und lässt sich anschließend zum Oktoberfest fahren. Ihre Fans sind auf jeden Fall begeistert. „Wow, die sieht echt wunderschön aus“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. „Du bist immer wunderschön und perfekt“, heißt es in einem zweiten Kommentar. Doch auch dieser Fan ist vom Ergebnis der Schönheits-OP noch nicht überzeugt und schreibt: „Warum sieht die Nase so aufgeklebt aus? Da ist was ganz Seltsames dran.“

Apropos: Auszusehen wie Katja Krasavice kostet eine Menge Geld. Nun verriet die Musikerin, wie viel sie monatlich für ihr Äußeres ausgibt. Verwendete Quellen: Instagram/katjakrasavice