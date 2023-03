De Ierse Katie Taylor vecht op 20 mei in Dublin tegen de Engelse Chantelle Cameron in een poging om wereldkampioen tweegewichten te worden.

In haar eerste professionele gevecht in Ierland neemt Taylor het op tegen kampioen lichtweltergewicht Cameron nadat een geplande rematch met Amanda Serrano ontspoorde toen de Puerto Ricaanse een blessure opliep.

Vorige week, toen ze Cameron op Instagram riep, zei Taylor dat ze “graag in gewicht zou stijgen” voor het gevecht.

Camerons onbetwiste titels in het lichtweltergewicht staan ​​op het spel. De Engelse vechter versloeg de Amerikaanse Jessica McCaskill en werd afgelopen november in Abu Dhabi gekroond tot onbetwiste kampioen op 140 pond.

Taylor versloeg Serrano in haar laatste gevecht, afgelopen april in een uitverkocht Madison Square Garden in New York.

“Toen Serrano zich terugtrok, was dit het natuurlijke gevecht om te maken,” zei Taylor.

“Het zijn twee ongeslagen, regerend onbetwiste wereldkampioenen die het tegen elkaar opnemen.

“Mensen praten al een hele tijd over dit gevecht, dus ik ben heel blij dat het gebeurt en ik kijk ernaar uit om een ​​onbetwiste kampioen in twee gewichten te worden in Dublin.”