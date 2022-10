Katie Taylor trifft eine klare einstimmige Entscheidung über Karen Elizabeth Carabajal, um die unbestrittene Meisterschaft im Leichtgewicht zu verteidigen | Box-News

Katie Taylor wies die Herausforderin Karen Elizabeth Carabajal an, um am Samstagabend in der Wembley Arena in London die unbestrittene Meisterschaft im Leichtgewicht zu verteidigen.

Der irische Star Taylor war ein breiter, einstimmiger Sieger und sicherte sich die Entscheidung 98-92 für Richter Bence Kovacs, 99-91 für Karoline Puetz und durch ein 100-91 Shutout auf der Karte von Victor Loughlin.

Carabajal war in 19 Kämpfen ungeschlagen gewesen, bevor er auf Taylor traf. Aber sie hatte zuvor noch nie außerhalb Argentiniens geboxt und noch nie gegen jemanden auf Champion-Niveau gekämpft. Sie wurde letztendlich übertroffen.

Bild:

Katie Taylor begrüßt ihre Fans in der Wembley Arena





Taylor, die 2016 am selben Ort Profi wurde, zeigte überlegene Handgeschwindigkeit, Beinarbeit und größere Genauigkeit und drückte ihren Vorteil in der zweiten Hälfte des Kampfes nach Hause.

Carbajal spürte in Runde fünf das volle Gewicht von Taylors Schlägen, als sich das Timing der Irin verbesserte und eine Links-Rechts-Kombination die Südamerikanerin verzog.

Taylor zeigte in der siebten Runde ihr ganzes Können und unterstrich ihre Überlegenheit mit drei weiteren unbeantworteten Schlägen. Im achten wurde Carbajal von zwei schnellen linken Haken aus dem Gleichgewicht gebracht.

Carbajal kam in der vorletzten neunten Runde schwingend heraus und wurde nach einem versehentlichen Zusammenprall der Köpfe auf der rechten Seite ihres Gesichts verletzt.

Taylor hatte den Kampf auf dem Weg in die letzte Runde gewonnen, jagte aber in typischer Weise ein Tribünen-Finish, als zwei schwingende rechte Hände ihre Gegnerin erschütterten.

„Sie ist offensichtlich eine harte, harte Kämpferin. Sie hatte heute Abend hier alles zu gewinnen, aber ich denke, ich habe sehr schlau geboxt. Sie war manchmal unbeholfen. Aber ich freue mich einfach über den Sieg“, sagte Taylor hinterher.

„Zweiundzwanzig Kämpfe, 22 Siege. Immer noch ungeschlagen, immer noch unbestritten, darum geht es.“

Dies war Taylors siebte aufeinander folgende Verteidigung der vereinten IBF-, WBA-, WBC- und WBO-Titel über 135 Pfund und ihr erster Kampf seit ihrem entscheidenden Sieg über die große Rivalin Amanda Serrano im Madison Square Garden in New York im April.

Ein Rückkampf mit Serrano wäre reizvoll, aber Taylors Hauptziel ist es, als nächstes einen Stadionkampf zu sichern.

„Unabhängig davon, ob es Amanda Serrano ist oder nicht, wir wollen den Kampf im Croke Park. 80.000 Menschen. Jede einzelne Person hier wird dabei sein“, sagte sie.

„Das wäre das größte Ereignis in der Geschichte des Frauenboxens.“

