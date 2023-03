CNN

—



De voormalige uitvoerend assistent van president Joe Biden, Kathy Chung, heeft volgende maand een interview gepland met de House Oversight Committee, als onderdeel van het congresonderzoek naar geheime documenten die zijn gevonden in het huis en kantoor van Biden, vertellen twee bronnen die bekend zijn met de zaak aan CNN.

De door de Republikeinen geleide commissie stuurde vorige maand een brief naar Chung en eiste een interview en informatie met betrekking tot de geheime documenten en communicatie met de familie Biden die meer dan 10 jaar oud zijn.

Chung heeft onlangs ook dossiers overhandigd met betrekking tot de verplaatsing van documenten toen de toenmalige vice-president Biden zijn ambt verliet en hoe ze terechtkwamen in het Penn Biden Center, zijn privé-denktankkantoor, volgens een van de bronnen die bekend zijn met de zaak.

Chung was een van de stafmedewerkers die Bidens bezittingen en documenten inpakte aan het einde van zijn tijd als vice-president, aldus de bron.

Die dozen kwamen uiteindelijk in het Penn Biden Center terecht en vormen nu het middelpunt van een speciaal raadsonderzoek naar mogelijk verkeerd omgaan met geheim materiaal. De bron, die dicht bij Chung staat, vertelde eerder aan CNN dat ze zich medeverantwoordelijk voelt voor de situatie.

De commissie deed een breed verzoek dat om materiaal vraagt ​​dat veel verder gaat dan het Biden-documentonderzoek, inclusief alle communicatie met de Biden-familie die teruggaat tot 2009. Het panel eiste ook alle documenten en communicatie “met betrekking tot het vertrek van de toenmalige vice-president Biden in 2017. , inclusief communicatie over Penn Biden Center”, merkt de brief op.

De advocaat van Chung, Bill Taylor, vertelde eerder aan CNN dat er grenzen zijn aan wat ze bereid zijn te verstrekken: “Ze stemt er niet mee in om alles in de brief te produceren, maar zou documenten verstrekken met betrekking tot de verplaatsing van documenten van het Witte Huis naar het Penn Biden Center. .”

Haar interview staat gepland voor 4 april.

Chung, die nu bij het Pentagon werkt, werd eerder dit jaar geïnterviewd in het onderzoek van het ministerie van Justitie naar geheime documenten die in het huis en kantoor van Biden waren gevonden.