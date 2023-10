Papst Franziskus sagte, er sehe in der vierwöchigen Debatte ein Zeichen für einen Neuanfang. Am Ende der Synode hielt er mahnende Worte: „Dies ist die Kirche, von der wir ‚träumen‘ sollen: eine Kirche, die die Dienerin aller ist, Dienerin der Geringsten unserer Brüder und Schwestern“, sagte er in seiner Synode Predigt im Petersdom. „Eine Kirche“, fuhr Franziskus fort, „die niemals eine Bescheinigung über ‚gutes Benehmen‘ verlangt, sondern willkommen heißt, dient und liebt, vergibt; eine Kirche mit offenen Türen, die ein Hafen der Barmherzigkeit ist.“

Mit seinen Wünschen zum Abschluss des ersten Teils der Bischofssynode, einer regelmäßigen Versammlung der Bischöfe aus aller Welt zu wichtigen Themen für die römisch-katholische Kirche, brachte Papst Franziskus die Beratungen der rund 350 Delegierten in Einklang mit seinem bisherigen Ansatz Amt im März 2013 – nämlich die Kirche den Menschen wieder näher zu bringen. Der Abschlussbericht der vierwöchigen Versammlung macht eines deutlich: Im kommenden Jahr soll dieser Ansatz konkreter werden.

Diese jüngste Versammlung im Vatikan ist nur die erste Phase eines viel größeren Prozesses. Im Oktober 2024 wird der zweite Teil der Versammlung im Vatikan stattfinden, bei dem es möglicherweise zu einer formellen Einigung über konkrete Schritte für Veränderungen kommen wird. Wie diese Schritte aussehen werden, hängt letztlich vom Papst ab.

Die Frage der Reform der Rolle der Frau in der katholischen Kirche ist eine der umstrittensten Bild: Andrew Medichini/AP Photo/Picture Alliance

Die lebhafteste Synode aller Zeiten

Aber eines ist klar: Noch nie in der Geschichte der Bischofssynoden im Vatikan hat es so lebhafte und kontroverse Debatten gegeben. Denn zum ersten Mal überhaupt durften Laien ohne kirchliche Weihe, Frauen und Männer, teilnehmen und wählen. Allerdings stellten die Bischöfe den größten Teil der Versammlung. Doch mittlerweile ist jeder siebte Wahlberechtigte weiblich.

Der 40-seitige Abschlussbericht fasst die Beratungen zusammen und blickt in die Zukunft.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem aktuellen Bild der Kirche, die vor allem von ordinierten Männern, Priestern und Bischöfen verkörpert wird. „Klerikalismus, Machismo und Machtmissbrauch prägen weiterhin das Gesicht der Kirche und schaden der Gemeinschaft.“ Dieser einzige Satz des Dokuments bringt das Bild der katholischen Kirche auf den Punkt. Der Bericht erörtert die Rolle von Laien und insbesondere von Frauen. Es fordert mehr Engagement für Menschen am Rande der Gesellschaft, Arme und Migranten und befasst sich auch mit dem großen Problem des sexuellen Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche.

Über den Bericht wurde im Plenum der Weltsynode offiziell abgestimmt und er wurde von 336 angenommen und von 10 Mitgliedern der Versammlung abgelehnt. Die meisten „Nein“-Stimmen gab es bei den Passagen, die sich mit dem Thema Frauen und ihrem Ausschluss aus kirchlichen Ämtern und Verantwortungen befassen.

Der US-Jesuit James Martin, der wahrscheinlich weltweit prominenteste Befürworter eines offeneren Ansatzes der katholischen Kirche gegenüber nicht-heterosexuellen Lebensstilen, sagte, er sei „enttäuscht, aber nicht überrascht“, dass im endgültigen Text dieser Synode das Thema LGBT+-Katholiken nicht erwähnt wurde .

Ausblick auf Reformen

Papst Franziskus will eine offenere Kirche. Er prägte diese Weltsynode und bezeichnete sich selbst als einen der vielen Zuhörer.

Während mehrere Teilnehmer vor allem aus Deutschland oder Europa hoffen, dass sich die Männerkirche in Fragen kirchlicher Ämter auch für Frauen öffnet, verfolgt der Papst andere Ziele. In einem neuen Buch mit seinen Interviews, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, bekräftigt Franziskus die Lehre der Kirche, dass Frauen nicht Priester werden können, und bleibt zurückhaltend bei der Frage, ob sie zum ordinierten Amt des Diakonats zugelassen werden sollten.

Die katholische Kirche in Deutschland wurde vom Vatikan und konservativen Kreisen weltweit für ihren Dialog im „Synodalen Weg“ von 2019 bis 2023 kritisiert, der vor dem Hintergrund des Skandals um tausende Sexualverbrechen von Geistlichen begann. Nach den vierwöchigen Diskussionen im Vatikan überwiegt das Gefühl, dass die Kirche in allen Ländern in ähnlicher Weise nachdenken sollte.

„Die katholische Kirche hat weltweit verstanden, dass sie mit diesem Beharren auf dieser sehr festen bischöflichen Autorität nicht weiterkommen wird, sondern dass dies Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist“, sagte der katholische Theologe Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und nahm als Experte an der Synode teil und drängte darauf, den Schwung der Debatte nicht zu verlieren.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis: „Es war noch nicht mutig, diese Synode.“ er schrieb.

Stehen weitere mutige Schritte bevor? Die Bischofssynode wird im Oktober 2024 fortgesetzt. Spätestens dann müssen Entscheidungen getroffen werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

