Pater Vincent P. Lampert wurde 1991 zum Priester geweiht. Kurz darauf schickte ihn sein Bischof aus der Erzdiözese Indianapolis zur Exorzistenlehre nach Rom, wo er von einem Franziskanerpriester zu einem von damals nur zwölf katholischen Exorzisten ausgebildet wurde – Dämonenaustreiber im Namen Christi.

Während seiner dreimonatigen Ausbildung habe er dort 40 Exorzismen gesehen, erzählt Pater Lampert „Business Insider“. Mittlerweile kämpft er jedes Jahr gegen rund 3.500 Dämonen.

Ein Exorzist muss ein Skeptiker sein

Im Grunde sei ein Exorzist ein Diener Gottes und als Mensch ein Skeptiker, sagt Pater Lampert gegenüber „Business Insider“. Nur wer Frömmigkeit und Skepsis vereint, kann sicher sein, dass er den Hilfesuchenden keinen Schaden zufügt.

In der Praxis behandelt er nur diejenigen, die sich zuvor einer ausführlichen medizinischen und psychiatrischen Begutachtung unterzogen haben. Bleibt nach diesen Untersuchungen etwas übrig, das wissenschaftlich nicht erklärt werden kann, prüft er, ob ein Dämon im Spiel ist.

Als er als Lehrling nach Rom kam, hatte er bereits mehrere Schriften über Exorzismus gelesen. Allerdings war er nicht auf das vorbereitet, was ihn erwartete.

Pater Lampert: „Die Leiche befand sich etwa einen Meter über dem Stuhl“

„Es ist eine Sache, all das Buchwissen zu lesen und zu verstehen, was die Kirche über das Böse glaubt und lehrt“, sagt Pater Lampert. „Es ist eine andere Sache, die praktische Anwendung zu sehen und das Dämonische selbst zu erleben.“

Er erinnert sich noch genau an das erste Mal, als er einen Menschen in die Luft fliegen sah. „Die Levitation begann und der Körper ragte etwa einen Meter aus dem Stuhl heraus“, sagt Pater Lampert. „Und ich sah ihn ungläubig an und sagte: Was zum Teufel ist hier los? Wie ist das möglich? Und dann nimmt der Priester, der mich ausbildet, einfach seine Hand, legt sie auf den Kopf des Körpers, stößt die Person zurück in den Stuhl und betet weiter.“

Solche Fälle sind häufiger geworden. Bei anderen Besessenen tauchten Augen auf ihrem Hinterkopf auf, sie begannen mit tiefer und autoritärer Stimme zu befehlen und verbreiteten einen schrecklichen Gestank. Einmal verwandelte sich eine besessene Frau vor seinen Augen in eine Art Schlangenmensch.

„Als sich der Dämon schließlich manifestierte, wurden die Augen der Person vor mir grün und ihre Pupillen verzogen sich wie eine Schlange“, sagt Pater Lampert. „Diese Stimme kommt aus dem Mund – eine sehr tiefe Stimme – und sagt: ‚Du wirst uns nicht los.‘ „Wir sind schon zu lange hier und du bist nicht stark genug“, und dann fing sie an zu heulen und zu knurren und hysterisch zu lachen und so weiter.

Es gibt drei Arten dämonischer Aktivität

Im Umgang mit Dämonen folge er einem strengen christlichen Protokoll, sagt Pater Lampert. Es gibt drei Haupttypen dämonischer Aktivitäten: Befall, Seuche und Besessenheit.

Bei einem Befall übernimmt das Böse einen Ort oder Gegenstand, zum Beispiel eine Voodoo-Puppe.

Dämonische Seuchen verursachten körperliche Verletzungen und Krankheiten. Er sieht oft, wie eine unsichtbare Hand die Hilfesuchenden vor seinen Augen schlägt und wirft.

Jeder, der von Dämonen besessen wird, erleidet spirituelle Angriffe und Qualen. Oftmals litten Hilfesuchende, die glaubten, besessen zu sein, tatsächlich an einer Form der Schizophrenie, weshalb er sie – oft zu ihrer Enttäuschung – an einen Psychiater überwies.

Letztlich geht es nicht um den Teufel – sondern um die Allmacht Gottes

Dass er als Mensch Dämonen gegenübertreten und sie vertreiben könne, sei eigentlich unmöglich, sagt Pater Lampert gegenüber „Business Insider“. Letztlich ist dies nur möglich, weil es nicht um die „Theatralik des Dämonischen“ geht. Es gehe „um die Macht Gottes“.

Indem er den menschlichen Geist Gott öffnet, führt er verlorene, verwirrte Seelen zurück zum Schöpfer – wodurch alles wieder gut wird.

„Es geht wirklich darum, den Menschen klarzumachen, dass das Größte, was wir im Leben erleben können, nicht die Sünden sind, die wir begangen haben, sondern Gottes Liebe und Barmherzigkeit“, sagt Pater Lampert. „Gott ist immer bereit zu vergeben, wenn wir ihm nur die Gelegenheit dazu geben.“