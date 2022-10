Kate Walsh und Andrew Nixon sind zum ersten Mal seit ihrer Verlobung öffentlich aufgetreten

Kate Walsh hat dieses Verlobte Leuchten.

Mehr als zwei Wochen nach der Greys Anatomy Schauspielerin enthüllte versehentlich, dass sie und ihr Freund Andreas Nixon verlobt waren, trat das Paar zu ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt aus.

Am 22. Oktober nahm das Paar an der Telethon Gala 2022 in Perth, Australien, teil – einer jährlichen Veranstaltung, die hilft, Geld für Kinder mit lebensbedrohlichen Krankheiten zu sammeln. Kate war verblüfft in einem hellgrünen, trägerlosen Kleid und nackten Absätzen, während ihr Verlobter es in einem schwarzen Smoking, einem weißen Hemd, einer Fliege und schwarzen Schuhen schlicht hielt.

Anfang dieses Monats verriet Kate während einer Instagram-Live-Session mit ihrem ehemaligen Co-Star alles über ihre Verlobung mit Andrew. Amy Brennemann.

Während die Schauspielerinnen den 15th Jubiläum ihrer früheren Show, PrivatpraxisKate nahm sich eine Minute Zeit, um Andrew den Zuschauern vorzustellen.

„Hier kommt die Dschungelkatze, das ist mein Verlobter“, sagte sie während des Videos vom 5. Oktober, als sie die Kamera auf den Bauern schwenkte, der lächelte und winkte.