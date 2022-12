Kate Upton rockt blauen Bikini in St. Barts: Fotos – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Yamamay/ MEGA

Sport illustriert Cover-Modell Kate Upton30, und ihr Mann, Justin Verländer, 39, entkam der Winterkälte mit einem romantischen Ausflug nach St. Barts am 11. Dezember. Und während sie eine Show mit PDA und Tanz aufführten, sah Kate in einem tiefblauen Bikini umwerfend aus (siehe FOTOS HIER)! Die Bombe trug einen zweiteiligen Badeanzug mit geometrischen transparenten Ausschnitten und ein Paar freche Unterteile. Sie achtete auch darauf, den Look mit einer trendigen weißen Sonnenbrille, einem schwarzen Fischerhut, mehreren goldenen Halsketten und ihrem Ehering auszustatten. Später band Kate ihre blonden Locken zu einem lässigen Pferdeschwanz zusammen.

Der MLB-Star seinerseits rockte eine Badehose mit grünen, blauen und weißen abstrakten Mustern. Justin stylte den Strandlook auch mit einer schwarzen Sonnenbrille und einer einzelnen goldenen Kette. Auf einigen der entzückenden Schnappschüsse wurde Kate gesehen, wie sie von ihrem Ehemann Huckepack gefahren wurde, als sie im Ozean schwammen. An einer anderen Stelle hob der 39-Jährige seine Frau spielerisch hoch, während sie lachte und von Ohr zu Ohr lächelte.

Kate und Justin posierten auch für Fotos mit einer großen Gruppe ihrer engsten Freunde, während sie im Wasser waren. Die andere Frau Die Schauspielerin warf auch ihre Hände in die Luft und wurde in einigen anderen Schnappschüssen fotografiert, wie sie ihre Freunde umarmte. Justin und seine Hauptdarstellerin verbrachten den Tag im Gyp Sea Beach Club am Pelican Beach, um sich die dringend benötigte Zeit von ihren elterlichen Pflichten zu nehmen.

Die St. Barts-Ferien kommen weniger als drei Wochen, nachdem Kate und Justin den vierten Geburtstag ihrer Tochter gefeiert haben. Die stolze Mutter ging am 22. November zu Instagram, um Inhalte zu teilen Genevieve’s Meerjungfrauen-Geburtstagsfeier. „Ich kann nicht glauben, dass mein kleines Mädchen 4 ist!! Wir hatten eine tolle Zeit beim Feiern mit dieser magischen Hai-Themenparty!“, beschriftete der 30-Jährige den Beitrag. Die verschwenderische Veranstaltung war komplett mit Muscheltellern, einem Kuchen mit einem rosa Hai und Meerjungfrauen-Cake-Pops. So hübsch!

Und in jüngerer Zeit ging Kate am 24. November erneut zu Instagram, um einen süßen Thanksgiving-Post mit ihrer Seelenverwandten zu teilen. „Warme und gemütliche Stimmung heute Happy Thanksgiving Allen!“, beschriftete sie das Foto von Justin, der ihre Hand hielt, während sie ihm in die Augen blickte. Der Baseball-Pitcher und Kate haben 2017 geheiratet, nachdem sie fünf Jahre zusammen waren. „Das war ein ganz besonderer Moment. Es war ein hübsches Bilderbuch“, sagte Justin PERSONEN im März 2018 ihrer Hochzeit. „In dem Moment, als sich die Tore öffneten und ich sie den Gang entlanggehen sah, verlor ich die Fassung. Sie sah so wunderschön aus und ich hatte mich schon lange auf diesen Tag gefreut. Alle Emotionen kamen zu mir, und es war alles, was ich mir vorgestellt hatte, und mehr.“

