Als je aanvullende informatie wilt voordat je deze portemonnee aan je winkelwagentje toevoegt, bekijk dan deze beoordelingen van Kate Spade-shoppers.

Staci Medium Compartiment Bi-Fold Wallet Beoordelingen

Een klant gutste: “Dit is mijn favoriete portemonnee van Kate Spade. Het had twee vouwzakken die helpen dingen georganiseerd te houden. Ik vind het geweldig dat het muntvak een eigen kant heeft en dat er overal genoeg geheime vakken zijn om bonnetjes en klantenkaarten in te bewaren. Hij is ook niet te groot, dus hij past in verschillende maten portemonnees. Mijn moeder was zo dol op mijn portemonnee dat ik haar er geen cadeau heb gedaan voor Kerstmis en ze is ook niet gestopt met het gebruiken van de hare! Ik raad deze portemonnee ten zeerste aan.”

Een ander zei: “Perfectie. Ik heb dit iets meer dan een maand geleden gekocht en het is absoluut perfect, ik ben er dol op.”

Iemand recenseerde: “Portemonnee van goede grootte met veel ruimte! Ik vind het leuk dat hij dicht kan klikken om alles veilig te houden! Ik heb zwart!”

“Super schattig en past gemakkelijk in mijn crossbody. Ik ben dol op de verschillende slots en het kleine portemonneetje”, schreef een Kate Spade-shopper.

“Ik hou van deze portemonnee. Klein genoeg om in de meeste portemonnees te passen en toch ruim”, zei een klant.

Iemand anders zei: “Geweldige portemonnee, precies de juiste maat!”

