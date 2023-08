Wenn Sie vor dem Einkauf zusätzliche Informationen benötigen, schauen Sie sich diese Bewertungen von Käufern an.

Kate Spade Leila Medium L Zip Wristlet Bewertungen

Ein Käufer sagte: „Ich habe die Armbänder in Schwarz und Rosa gekauft. Sie passen zu meinem iPhone 13 Pro Max, was RIESIG ist. Ich finde es toll, dass sie auch Kartenfächer haben. Telefon und Ausweis sind alles, was Sie wirklich mit sich herumtragen müssen. Reißverschlusstasche auf der Rückseite.“ KÖNNTE in der Lage sein, den kleinsten Autoschlüssel zu halten, was ein Pluspunkt ist. Ich bin sehr zufrieden damit und sie passen zu so vielen Outfits! Ich kann diese zu meiner widerlichen Kate-Spade-Sammlung hinzufügen!“

Ein anderer rezensierte: „Ich habe das meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt und sie hat es absolut geliebt. Perfekte Clutch für einen Abend.“

Jemand anderes teilte mit: „Ich liebe dieses Armband. Ich habe eine Menge Komplimente bekommen und es hat die perfekte Größe für einen Abend. Mein iPhone passt hinein und bietet viel Platz für einen Schlüssel, Lippenstift, meine Karten und meinen Ausweis. Schöne Qualität und super.“ Niedlich.“

Ein Kunde schrieb: „Perfekte Größe für mein Telefon, meinen Anhänger und meinen Lippenstift!! Sie werden es LIEBEN! Tolle Qualität – sieht exquisit aus!“

Ein Käufer von Kate Spade sagte: „Tolles kleines Armband! Perfekt für mein Telefon und ein paar Kreditkarten. Glücklicherweise kann ich mein Auto mit einer digitalen Karte starten, sodass das perfekt funktioniert, wenn das Tragen einer normalen Handtasche zu umständlich ist.“

„Ich habe tatsächlich 2 gekauft, 1 für mich und meine Tochter, beide lieben sie, perfekte Größe und tolle Qualität“, schrieb jemand.

Ein Käufer teilte mit: „Es hat genau die richtige Größe, um zum Laden zu laufen. Hält Geld und Schlüssel. Ich liebe es.“

Wenn Sie auf der Suche nach günstigeren Fundstücken sind, können Sie bei diesem Coach-Rucksack 70 % sparen.