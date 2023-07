Kate Middleton präsentierte bei ihrem zweiten Auftritt in Wimbledon 2023 einen sportlich-schicken Stil.

Am 15. Juli nahm die Prinzessin von Wales am 13. Tag der jährlichen Tennismeisterschaften in London teil und trug ein kurzärmliges Self-Portrait-Midikleid aus Chiffon mit Bouclé-Kragen, Gürtel und Falten in Limettengrün – die gleiche Farbe wie ein Tennisball, gepaart mit hautfarbenen Slingback-Pumps aus Wildleder. Sie trug ihr langes Haar zu einem halben Pferdeschwanz nach hinten gekämmt.

Bei der Veranstaltung saß Kate neben der pensionierten US-Tennislegende Billie Jean King in der königlichen Loge, um das Einzelfinalspiel der Frauen zu sehen. Tschechische Republik Marketa Vondrousova schlagen Sie Tunesien Ons Jabeur 6-4, 6-4. Später überreichte die Prinzessin dem Gewinner in einer Zeremonie die Trophäe „Venus Rosewater Dish“. Sie tröstete auch ihre Gegnerin.

Auch in Wimbledon wurde Kate dabei gesichtet, wie sie sich mit dem Veranstaltungspersonal und den Ballkindern sowie mit Beamten der Londoner Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unterhielt.