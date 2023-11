Kate Bush dankt der Rock and Roll Hall of Fame, wird aber nicht an der Zeremonie teilnehmen

Kate Bush hat der Rock and Roll Hall of Fame in einer Erklärung für ihre bevorstehende Aufnahme gedankt, aber bestätigt, dass sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen wird.

Es wurde darüber spekuliert, ob die legendäre Sängerin, die nur sehr selten öffentlich auftritt, zu ihrer Einführungszeremonie erscheinen würde.

Stattdessen hat sie in einem Brief, der auf ihrer eigenen Website veröffentlicht wurde, ihre Ehre zum Ausdruck gebracht, in die diesjährige Klasse aufgenommen zu werden.

„Ich bin völlig überwältigt von dieser großen Ehre – einer Auszeichnung, die im Herzen der amerikanischen Musikindustrie verankert ist“, sagte sie. „Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese wunderbare Auszeichnung erhalten würde.“

„Letztes Jahr war eine überraschend erfolgreiche Zeit für meinen Track ‚Running Up That Hill‘ und

Ich bin sicher, dass viele von euch, die mich in den RRHOF gewählt haben, diesen Titel auch in die Charts gebracht haben. Danke schön!“

Dieser Song, der ursprünglich auf dem Album „Hounds of Love“ aus dem Jahr 1985 veröffentlicht wurde, stieg 2022 an die Spitze der britischen Single-Charts, nachdem er in der vierten Staffel von „Hounds of Love“ einen prominenten Auftritt hatte Fremde Dinge. Mit 63 Jahren war sie die älteste Künstlerin, die die Spitze der Charts erreichte, und sie brach auch den Rekord für den längsten Abstand zwischen den Nummer-Eins-Charts, indem sie 44 Jahre nach „Wuthering Heights“ die Top 44 erreichte.

„Ich fürchte, ich kann heute Abend nicht an der Zeremonie teilnehmen, aber die wahre Ehre für mich besteht darin, zu wissen, dass Sie das Gefühl hatten, dass ich es verdient habe“, fuhr Bush fort.

„Als ich aufwuchs, war Elton John mein Held. Ich schwelgte in seiner Musik, sehnte mich danach, wie er Klavier spielen zu können, und sehnte mich danach, Lieder zu schreiben, die Menschen genauso bewegen konnten, wie mich seine Arbeit berührte.“

„Dieses kleine Mädchen im Südosten Londons hätte sich nie träumen lassen, dass sie die Veranstaltung heute Abend mit Bernie Taupin teilen würde, Eltons Schreibpartner, einem unglaublichen Texter, der mich dazu inspirierte, weiterhin Lieder zu schreiben – es weiter zu versuchen.“ Herzlichen Glückwunsch Bernie! Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Abend aufgenommen werden!“

„Musik ist der Kern dessen, wer ich bin, und wie bei allen Musikern ist der Versuch, etwas musikalisch Interessantes zu schaffen, voller Zweifel und Unsicherheit. Ich bin nur 1,70 Meter groß, aber heute komme ich mir etwas größer vor“, schloss sie.

Bush wird im Rahmen der Klasse 2023 aufgenommen, zu der auch Sheryl Crow, Missy Elliott, Rage Against the Machine, Willie Nelson, George Michael und The Spinners gehören. Darüber hinaus wird Bernie Taupin, wie von Bush erwähnt, bei der Veranstaltung den Musical Excellence Award erhalten.

Anfang dieser Woche kündigte Bush eine Reihe neuer physischer Neuauflagen ihres Album-Backkatalogs an, darunter zwei radikale Neugestaltungen von „Hounds of Love“. Die Schallplatten können ab dem 1. Dezember auf ihrer Website bestellt werden.