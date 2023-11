Kate Bolduan von CNN zieht Quittungen ein und entlarvt die Heuchelei des GOP-Abgeordneten Ralph Norman bei CBO

CNN-Moderatorin Kate Bolduan war am Freitag mit Quittungen vorbereitet, als der Abgeordnete Ralph Norman (R-SC) versuchte, die Analyse des überparteilichen Congressional Budget Office zurückzuweisen, dass das Israel-Hilfsgesetz der Republikaner im Repräsentantenhaus das Staatshaushaltsdefizit um 26,8 Milliarden US-Dollar erhöhen würde.

Während der Gesetzgeber aus South Carolina wütend war, dass er „sehr wenig Vertrauen in den CBO“ habe, weil dieser „eine Agenda hat, um jede von der Biden-Regierung vertretene Ansicht zu untermauern“, wies Bolduan darauf hin, dass Norman die Ergebnisse des Büros zuvor gepriesen habe, als es ihm politisch passte.

Das Israel-Hilfsgesetz, das am Dienstag knapp vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, leitete die neue Regierungszeit des Sprechers des Repräsentantenhauses Mike Johnson (R-LA) mit einem Partisanenkampf ein und verzögerte mit ziemlicher Sicherheit die militärische Nothilfe für Israel.

Der Gesetzentwurf stellt Israel Hilfe in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, gleicht diese Kosten jedoch durch eine Kürzung der Mittel für den Internal Revenue Service in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar aus.

Der CBO widersprach dem angeblichen Ziel der Republikaner im Repräsentantenhaus, die Staatsverschuldung nicht zu erhöhen, und stellte fest, dass das Gesetz das Defizit in den nächsten zehn Jahren um 26,8 Milliarden US-Dollar erhöhen würde. Der IRS verwies auf die verringerte Kapazität zur Prüfung vermögender Unternehmen und zur Durchsetzung von Inkassomaßnahmen und behauptete, die Kürzungen würden die Regierung im nächsten Jahrzehnt 90 Milliarden US-Dollar kosten.

Diese Kompromisse erzürnten die Demokraten und ließen den Gesetzentwurf DOA im Senat und im Weißen Haus zurück.

Erscheint am CNN News Central Am Freitag wehrte sich Norman gegen die Kritik der Demokraten, dass die GOP „die Hilfe für Israel an Bedingungen knüpft“, und behauptete: „Die Demokraten sagen, dass sie die IRS-Agenten der Unterstützung Israels vorziehen.“

Bolduan wies jedoch darauf hin, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus zwar darauf beharren, dass die Kürzungen beim IRS eine „Bezahlung“ seien, der CBO jedoch sagt, dass der Gesetzentwurf mehr zum Defizit beitragen werde als nur die bedingungslose Überweisung der Hilfe an Israel.

„Ich habe sehr wenig Vertrauen in den CBO“, grummelte Norman. „Sie haben die Absicht, die Ansichten der aktuellen Regierung zu untermauern, daher bin ich nicht damit einverstanden.“

Er beschwerte sich weiter darüber, dass „für 80.000 IRS-Agenten Mittel vorgesehen sind“ und dass es eine „Sensation“ für die Demokraten sei, keine „Bezahlung“ zu haben, wenn es um die Gewährung zusätzlicher Hilfen gehe.

Bolduan stützte sich auf Normans Misstrauenserklärung gegenüber dem CBO und seine Beschreibung als Pro-Biden-Einheit und brachte dann seine frühere Unterstützung für die Haushaltsanalyse des Büros zum Ausdruck, als diese offenbar seiner politischen Agenda diente.

„Ich habe jedoch gesehen, dass Sie den CBO für die Unterstützung einiger Ihrer Bemühungen in der Vergangenheit gelobt haben“, erklärte sie. „Ich habe heute Morgen nachgeschaut – Ihr Büro hat eine Pressemitteilung vom Februar dieses Jahres herausgegeben, in der Sie sich an den CBO gewandt haben, um Ihren Standpunkt darzulegen, und es als ‚umwerfenden Bericht‘ des CBO bezeichnet haben, der bekräftigt, was Sie über Out- gesagt haben. Ausgaben und Staatsverschuldung seit langem unter Kontrolle.“

„Was hat sich also geändert?“ Bolduan fragte den konservativen Kongressabgeordneten unverblümt.

Norman seinerseits versuchte, seine offensichtliche Heuchelei zu verdeutlichen, indem er sich schnell den Beschwerden über „Wachheit“ und die angebliche mangelnde Bereitschaft des Weißen Hauses, Ausgabenkürzungen vorzuschlagen, zuwandte.

„Nun, die Zahlen zur Schuldenobergrenze – die CBO kann sie nicht manipulieren“, sagte er. „Nun, sie liegen nicht zu 100 Prozent falsch und auch nicht zu 100 Prozent richtig. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist, nehmen wir die Zahlen des CBO, dass sich das Defizit erhöhen würde, wenn es tatsächlich dazu käme. Wo im Plan der Biden-Regierung kann sie einen Ausgleich haben?“

Norman fuhr fort: „Wir haben dieses Jahr ein Defizit von 1,7 Billionen US-Dollar, und wo können sie sich unter allen Umständen zu einem Ausgleich durchringen? Sie können nichts schneiden. Was ist mit der Wake-Agenda beim Militär? Das sind Dollars, die für Hilfe für Israel und, um ehrlich zu sein, für Hilfe für die Ukraine ausgegeben werden können. Aber sie werden das einfach nicht tun, und sie wollen das Land in den Bankrott treiben, und wir haben es hier im Repräsentantenhaus satt, und insbesondere unter Mike Johnson.“