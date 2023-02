Zweieinhalb Wochen sind seit den Erdbeben in der Türkei en in Syrien vergangen. Die Zahl der Toten staat weer op. De Turkse Regierung heeft een grote schuld aan de Ausmass der Katastrophe attestiert.

Zweieinhalb Wochen nach der Erdbeben-Catastrofe im Turks-Syrische Grenzgebiet is de Zahl der Toten meer dan 50.000 gestiegen. Alleine in der Türkei liege die Zahl bei 44.218, rapporteerde de Turkse Katastrophenbehörde Afad. Aus Syrien wurden zuletzt 5900 Tote gerapporteerd.

Noch immer erschüttern Nachbeben die Region en los van de Anwohnern oft Panik aus. Laut türkischer Regierung since 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen des Bebens. Bond Syrisch gehen die Vereinten Nationen von 8.8 Millionen Betroffenen aus.

Die Erdbebengebiete waren zunächst teilweise schwer zugänglich, Bergungsarbeiten waren aber weiter fortgesetzt, mit deren Fortschreiten stoigen die Opferzahlen. Berichten over de Rettung von Überlebenden gabs in den vergangen Tagen nicht mehr.

Türkische Architekten attestieren Regierung Mitschuld

De TMMOB van de Türkische Architektenkammer heeft een grote overheidsschuld aan de Ausmass der Erdbebenkatastrofe-attestiert. Tijdens de nachtelijke legalisatie heeft een ongeoorloofde Bauten de Regierung das Leben etlicher Menschen aufs Spiel gesetzt, hieß ess in onem Program der Kammer.

Knapp die Halfte der Gebäude in der vom Erdbeben betrokken regio vanaf 2001 gebaut be – einer Zeit, in der bereits scharfe Bauvorschrift zur Erdbebensicherheit in Kraftwaren. Trotzdem sei auch die Hälfte der ingestürzten of grimmig beschädigten Gebäude aus dieser Zeit. Die Bauaufsicht sei auf die Privatwirtschaft übertragen zijn, womit der Staat seine Verantwortung für die Allgemeinheit vernachlässigt habe.

Der Post kritisierte zudem erneut, dass anviele Orte über Tage keine Hilfe gelangt sei. Die Krisenreaktion is beledigd, maar het staatsmassief kan niet worden gewesen sei. Von der Regierung eingesetzte Gouverneur hätten zudem für Kompetenzchaos gesorgt and Entscheidungen verlangsamt.

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan en Regierungsvertreter hatten derartige Kritik von sich wiesen. Erdogan kan zich niet vinden in de volgende problemen die zich voordoen. Engpässe bei der Versorgung der Krisenregionen etwa die Regierung anders zijn met der Größe des betroffen Gebietes and der Schwere der Katastrophe begründet.

Meer dan 9000 Nachbeben

Begon hatte die serie een Erdbeben am 6. Februari, als twee van de Stärke 7,7 en wenig später der Stärke 7,6 die Südosttürkei en den Norden Syriens erschütterten. Darauf volgde nach türkischen Angaben mehr als 9000 Nachbeben.

Nach Angaben der Vereinten Nationen war die Erdbeben-Katastrophe nicht nur nach Todesopfern die schlimmste in der turkischen Geschichte. Of de Berge en Schutt und Geröll zich zouden gedragen als Louisa Vinton, de Vertreterin van de UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) in der Turkije. De Turkse Regierung heeft tot nu toe meer dan 173.000 Gebäude als een geregistreerde of sterk beschädigte registratie.

In der Türkei sind elf Provinzen von dem Erdbeben betrokken, in Syrien der Nordwesten. Aus dem Bürgerkriegsland gibt es nur spärliche Informationen über die Lage. Angesichten jarelanger Bombardementen en Kämpfe lebtenviele Menschen dort schon vor den Beben unter prekären Umständen.

dpa