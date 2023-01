Katars Deutsches Reich – POLITICO

Als die europäischen Medien im vergangenen Sommer zunehmend Kritik an Katars Austragung der Weltmeisterschaft zeigten, beschloss Doha, in die Offensive zu gehen, und entsandte Hassan Al Thawadi, den Hauptorganisator der Veranstaltung, nach Deutschland.

Das Emirat hatte einen Großteil des letzten Jahrzehnts damit verbracht, Deutschland als strategischen Partner zu kultivieren und rund 25 Milliarden Euro in das Land zu investieren, eine der größten Wetten des Golfstaats weltweit. Doch angesichts der zunehmenden Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen im Land, insbesondere die Behandlung von Wanderarbeitnehmern sowie Schwulen und Lesben, drohte der von Katar aufgebaute gute Wille zu schwinden.

Der Besuch von Al Thawadi war eine Gelegenheit, um zu versuchen, die Kritiker zu entwaffnen und einige der prominentesten deutschen Booster des Landes einzusetzen. Al Thawadi saß in einer Loge mit Blick auf das Heimfeld des ewigen deutschen Meisters Bayern München (Qatar Airways sponsert zufällig das Team) und sprach mit den Mitgliedern des Clubs – von denen viele Vorbehalte gegen die Zugehörigkeit ihres Teams zum Emirat hatten – über die „Macht von Fußball“, um positive Veränderungen zu bewirken.

An seiner Seite waren Sigmar Gabriel, ehemaliger deutscher Vizekanzler und Außenminister, und Christoph Heusgen, langjähriger nationaler Sicherheitsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und bis zu seiner Pensionierung 2021 vier Jahre lang deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen.

Das Treffen, an dem auch eine Reihe von Arbeitsexperten und Menschenrechtsaktivisten teilnahmen, wurde als „Rundtisch“-Diskussion über die Kritik an den Menschenrechten in Katar beworben. Mit der Hilfe von Gabriel und Heusgen verwandelte es sich jedoch schnell in eine langatmige Infomercial für den Golf-Neuling – vollgestopft mit glatten Diagrammen über die angeblich erstaunlichen Fortschritte, die das Land in den letzten Jahren bei den Menschenrechten gemacht hatte, und die wesentliche Rolle, die es in der Welt spielt Angelegenheiten.

„Katar ist einer der wenigen stabilen Orte in der äußerst fragilen Welt, in der wir leben, wo noch Verhandlungen stattfinden können“, erklärte Gabriel einmal und nannte das Emirat, das eine Halbinsel im Persischen Golf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran umfasst, „ ein erstaunlich stabiles Land in einer instabilen Region.“

Heusgen, der als Moderator der Diskussion fungierte, schloss sich dem ehemaligen Minister an und nannte Katar „ein Modell“ für andere Länder. (Heusgen – wahrscheinlich am besten dafür bekannt, dass er bei der UN über Donald Trump lachte, als der US-Präsident Deutschland vor seiner übermäßigen Abhängigkeit von Russland bei Energie warnte – erklärte sich bereit, zu moderieren, weil er ein Fan von Bayern München ist, sagte sein Sprecher und fügte hinzu, dass er nicht bezahlt wurde .)

„Obwohl ich ein oder zwei Dinge über die Welt weiß, habe ich heute an diesem Tisch wirklich etwas über Katar gelernt“, sagte er am Ende mit einem Grinsen und betonte, dass der Fußball ein „Katalysator“ für Veränderungen im Emirat gewesen sei.

Netzwerk von Verbündeten

In Brüssel wurde Katar intensiv unter die Lupe genommen, da behauptet wurde, es habe versucht, sich mit Koffern voller Bargeld politische Gunst in Brüssel zu erkaufen (was die katarische Regierung energisch bestreitet). In Deutschland war seine bevorzugte Einflussmöglichkeit transparenter, wenn auch nicht weniger effektiv: die Börse.

In den letzten zehn Jahren hat der Staatsfonds des Emirats, die Qatar Investment Authority, zusammen mit Mitgliedern der Herrscherfamilie des Landes bedeutende Positionen in einigen der bekanntesten deutschen Firmennamen aufgebaut, darunter eine 11-prozentige Beteiligung an VW, dem größten Autohersteller des Landes, und 6 Prozent in der Deutschen Bank, ihrer größten Bank. Im vergangenen Herbst erwarben die Katarer einen Anteil von 5 Prozent an Porsche und machten das Emirat zu einem der größten Anteilseigner des traditionsreichen Luxus-Sportwagenherstellers.

Auch Katar zählte jahrelang zu den größten Abnehmern der deutschen Rüstungsindustrie. Da der Krieg in der Ukraine Deutschland dazu zwingt, sich von russischem Erdöl abzuwenden, ist das Emirat – der weltweit größte Exporteur von flüssigem Erdgas – zu einem wichtigen Energielieferanten geworden. In der Tat könnte ein Foto von Deutschlands grünem Vizekanzler Robert Habeck, der sich während eines Besuchs im vergangenen Frühjahr tief vor dem katarischen Handelsminister verneigte, während er nach neuen Gaslieferungen suchte, als ein prägendes Bild der derzeitigen deutschen Regierung angesehen werden.

Robert Habeck mit Katars Handelsminister | Bernd von Jutrczenka/dpa

Obwohl Katar sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Frankreich in ähnlichem Umfang investiert hat, lag der Schwerpunkt seines deutschen Engagements weniger auf auffälligen Trophäenkäufen als auf grundlegenden Infrastrukturinvestitionen.

In Großbritannien hat Katar Luxus-Hotspots wie das Ritz Hotel und das weltberühmte Kaufhaus Harrods aufgekauft und mit dem Shard das höchste Gebäude des Landes errichtet. In Frankreich erwarb das Unternehmen den Fußballverein Paris Saint-Germain. Aber in Deutschland gehören zu den Vorzeigekäufen des Golfstaats Anteile am Schifffahrtsgiganten Hapag-Lloyd und am Energieversorger RWE.

Auch wenn die Investitionen hinsichtlich der finanziellen Rendite zu wünschen übrig ließen, hat die Beteiligung Katars an der deutschen Wirtschaft dazu beigetragen, dass es sich Freunde in den höchsten Korridoren der Macht gemacht hat. Während es keinen Hinweis auf die Art der Korruption gibt, die belgische Staatsanwälte im Europäischen Parlament vermuten, hat Katar durch seine Unternehmensbewegungen ein beeindruckendes Netzwerk einflussreicher Verbündeter gewonnen, darunter ehemalige Minister und andere hochrangige Regierungsbeamte, die dazu beitragen, dass seine Stimme gehört wird Berlin.

Der prominenteste dieser Verbündeten in Deutschland ist Gabriel, der ehemalige Führer der regierenden Sozialdemokraten des Landes. Als Wirtschaftsminister von 2013 bis 2017 pflegte er die Beziehungen nach Katar und nahm dort 2015 ein Flugzeug voller Wirtschaftsführer. 2020, zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt, wechselte Gabriel auf Wunsch Katars in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank.

„Die deutsche Arroganz gegenüber Katar macht mich krank“, sagte er getwittert im Oktober inmitten eines Trommelwirbels negativer Kommentare von Beamten über die Behandlung von Schwulen und Lesben durch das Emirat, die feststellten, dass „Homosexualität in Deutschland bis 1994 illegal war“.

Gabriels Intervention löste nicht geringe Bestürzung aus, nachdem Deutschland Ende der 1960er Jahre damit begann, ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert gegen Homosexuelle schrittweise zu ändern. (Als es 1994 abgeschafft wurde, wurde das Gesetz, auf das er sich bezog, auf sexuelle Beziehungen mit männlichen Teenagern unter 18 Jahren angewandt und kaum durchgesetzt.) Im Gegensatz dazu sind gleichgeschlechtliche Beziehungen in Katar und darunter ein schweres Verbrechen Das Scharia-Gesetz des Landes könnte mit Steinigung bestraft werden – obwohl es in den letzten Jahren keine Beweise dafür gibt.

Gabriel war nicht der einzige prominente Deutsche, der seinen Unmut über den Umgang mit Katar zum Ausdruck brachte. Wenige Tage nach seinem Tweet meldete sich Joschka Fischer, einer von Gabriels Vorgängern als Vizekanzler und Außenminister, zu Wort.

„Ich glaube, er hat Recht, wenn er eine gewisse Heiliger-als-du-Haltung kritisiert“, sagte Fischer in einem Interview mit der Wochenzeitung „Stern“.

Weder Gabriel noch Fischer sind ganz so lautstark, wenn es darum geht, zu beschreiben, welche vertraglichen Beziehungen sie gegebenenfalls zu Katar haben.

Gabriel, Vorsitzender der Atlantik-Brücke, eines einflussreichen deutschen Lobbynetzwerks, antwortete auf eine POLITICO-Anfrage, dass er sich als „Privatbürger“ nicht verpflichtet fühle, Fragen zu seinen Geschäften zu beantworten. Er fügte hinzu, er habe alle einschlägigen deutschen Offenlegungsvorschriften zur Tätigkeit ehemaliger Beamter eingehalten.

Weder Fischer noch seine Beratungsfirma antworteten auf eine Bitte um Stellungnahme, ob er Verbindungen zu Katar habe.

Sigmar Gabriel trifft sich 2015 mit dem Emir von Katar | Poolfoto von Maurice Weis/EPA

Eines der wichtigsten Instrumente der deutschen Einflussnahme Katars war die staatlich geförderte Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), die jährliche Konfab über Waffen und Diplomatie in der bayerischen Hauptstadt, die von Heusgen und dem deutschen Diplomaten und Berater Wolfgang Ischinger geleitet wird.

Das Emirat hat in den letzten Jahren zwei MSC-Treffen in Doha veranstaltet und bei der Finanzierung und Organisation unterstützt. Im Jahr 2018 gewährte Ischinger dem katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani das seltene Privileg, auf der Eröffnungssitzung der MSC zu sprechen, während die Leiter der Vereinten Nationen und der NATO zuschauten.

Ein ehemaliger katarischer Premierminister und Außenminister, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, sitzt auch im Kuratorium der MSC – ihrem exklusivsten Gremium, das den größten Spendern der Konferenz vorbehalten ist. (Ein Sprecher des MSC lehnte es ab, zu sagen, wie viel er gespendet hatte.)

Katar war auch Kunde von Ischingers Beratungsfirma Agora Strategy Group, die das Emirat 2017 engagierte, um seinen damaligen Botschafter in Deutschland, ein Mitglied der Herrscherfamilie, in den Feinheiten der Diplomatie zu schulen. Die Verlobung war ein kluger strategischer Schachzug: Der damalige Botschafter Scheich Saoud bin Abdulrahman Al Thani ist heute Stabschef des Emirs.

Ein Sprecher von Agora sagte, Katar sei derzeit kein Kunde. Katar lehnte es ab, sich zu dieser Geschichte zu äußern.

Schlechtes Blut

Trotz aller Bemühungen des deutschen Einflussnetzwerks von Katar hat sich die Verschiebung der öffentlichen Meinung zugunsten des Emirats in Deutschland als schwierig erwiesen.

Neben Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung der LGBTQ+-Community mussten Katars Verteidiger mit Berichten fertig werden, wonach das Land Theo Zwanziger, den ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Fußball-Bundes und lautstarken Kritiker der Austragung der Weltmeisterschaft in Katar, ausspioniert hat.

Zwanziger war Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees und hatte die Entscheidung, Katar das Turnier zu geben, als „einen der größten Fehler, der je im Sport gemacht wurde“ bezeichnet. Er bezeichnete das Land auch als „ein Krebsgeschwür im Weltfußball“, was eine Klage des Qatar Football Association auslöste, die Zwanziger gewann.

Das Emirat, das besorgt war, dass Zwanzigers Versuch, Katar das Turnier zu entziehen, erfolgreich sein könnte, zahlte laut Dokumenten, die letztes Jahr von Associated Press aufgedeckt wurden, mehr als 10 Millionen Dollar an ein Unternehmen, das von ehemaligen CIA-Agenten geführt wird, um Zwanziger auszuspionieren. Ziel der dreijährigen Bemühungen war es, Zwanzigers engeren Zirkel zu infiltrieren und ihn zu manipulieren, heißt es in den Dokumenten.

Wenig überraschend war die Berichterstattung der deutschen Medien über die WM alles andere als schmeichelhaft. Deutsche Politiker, die normalerweise die Chance ergreifen würden, sich im Rampenlicht einer Weltmeisterschaft zu sonnen, mieden Doha wie die Pest inmitten des Tsunamis der schlechten Presse, den das Land erhielt.

Illustration von Dato Parulava

Die einzige hochrangige deutsche Beamtin, die einem Spiel beiwohnte, war Innenministerin Nancy Faeser, zu deren Ressort auch der Sport gehört. Sie erregte Aufsehen, indem sie eine Regenbogen-Armbinde trug, die für LGBTQ-Rechte wirbt, eine Geste, die ihre katarischen Amtskollegen als Affront empfanden.

Das böse Blut zwischen den beiden Ländern vertiefte sich, nachdem deutsche Teammitglieder während eines Teamfotos die Hände vor den Mund gelegt hatten – ein offensichtlicher Protest gegen die Kontrolle der Meinungsfreiheit während des Turniers. Nach dem frühen Ausscheiden Deutschlands verspotteten viele Katarer das Team, indem sie sich vor den Fernsehkameras den Mund zuhielten.

Die Zwietracht setzte Katars deutsche Verteidiger in Bewegung. Heusgen, der zufällig auf einer „privaten“ Reise in Katar war, um Ende November einem WM-Spiel beizuwohnen, traf sich dort mit Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, einem MSC-Stammgast.

„Die Regierung in Katar ist enttäuscht von uns“, vertraute Heusgen anschließend dem deutschen Spiegel an. Das Magazin beschrieb, wie Al Thani sich bei Heusgen über Deutschlands „Selbstgerechtigkeit“, „Heuchelei“ und „Nichtbereitschaft, eine andere Kultur zu akzeptieren“ beschwert hatte.

Katar bekam auch eine Hand von Deutschlands tiefem Staat.

In einem langen Telegramm nach Berlin kritisierte Anfang Dezember der deutsche Botschafter in Katar, Claudius Fischbach, die Behandlung seines Landes gegenüber dem Emirat und kam zu dem Schluss, dass es „das Vertrauen verspielt“ habe, das es zuvor dort genossen habe. Er beklagte sich über einen seiner Meinung nach fehlenden Ausgleich in einer, wie er es nannte, „beispiellosen Medienkampagne“.

Das Kabel erregte Aufmerksamkeit, nicht nur wegen seines feurigen Inhalts, sondern weil es innerhalb des Auswärtigen Amtes so weit verbreitet worden war, als wollte es sicherstellen, dass es durchsickern würde.

Fischbachs Hauptargument war, dass seine Landsleute offenbar nicht begriffen, was in dem kleinen Emirat auf dem Spiel stand.

„Es muss nicht diskutiert werden, dass wir Katar als pro-westlichen Verbündeten weder aufgeben können noch wollen“, schrieb er. „Energieversorgung, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als Mittler in einer schwierigen Region und verlässliche Investitionen in Deutschland sind die wichtigsten Punkte.“

Diese Realitäten sind nicht jedem in Berlin entgangen. Selbst als Ende November die Kritik an Katar hochkochte, unterzeichneten deutsche Energieunternehmen stillschweigend eine 15-Jahres-Vereinbarung zum Kauf von bis zu 2 Millionen Tonnen LNG aus Katar. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein in Bezug auf Deutschlands Gasbedarf, aber wahrscheinlich nur ein erster Schritt in Richtung weiterer Deals.

Katar, so scheint es, hat Deutschland genau da, wo es es haben will.