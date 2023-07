STRASSBURG – Die Europaabgeordneten Eva Kaili und Marc Tarabella wollen, dass die Kommission einen strengeren Ansatz zur Durchsetzung der Ethik in allen EU-Institutionen verfolgt.

Beiden wird vorgeworfen, im sogenannten Qatargate Bargeld als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten angenommen zu haben. Und sie gehören zu den 365 Abgeordneten, die am Mittwoch eine Entschließung unterstützt haben, in der sie den Vorschlag der Kommission für ein interinstitutionelles Ethikgremium als „unbefriedigend und nicht ehrgeizig genug“ bezeichneten.

Es war der politische Skandal um Qatargate, der die sterbende Idee eines unabhängigen Ethikbeauftragten wieder in den Vordergrund rückte. Doch Ethik-Falken im Parlament waren letzten Monat enttäuscht, als die Kommission ein Gremium vorschlug, das nicht befugt sein würde, eigene Untersuchungen einzuleiten oder Sanktionen zu verhängen.

Stattdessen würden die Pläne der Kommission grundlegende Anforderungen an EU-Politiker hinsichtlich der Vermögenserklärung, der Offenlegung von Reisen Dritter und der Einschränkung von Nebenjobs festlegen. Dann würde jede Institution, einschließlich des Parlaments, Verpflichtungen dazu eingehen, wie die Regeln intern durchgesetzt werden.

Die Sozialdemokraten im Parlament sagen, das gehe nicht weit genug – und Kaili und Tarabella stimmten zu. Sie wurden beide aus der S&D-Fraktion geworfen, nachdem sie in den Skandal verwickelt waren, aber sie schlossen sich ihrer früheren Gruppierung an und forderten einen Ethik-Polizisten mit echten Zähnen.

(Kaili brach bei einem Änderungsantrag mit der S&D ab und lehnte einen Aufruf der Linken ab, alle Fraktionen in das Gremium der Europaabgeordneten einzubeziehen, die sich an den Verhandlungen mit anderen Institutionen beteiligen.)

Die Plenarsitzung am Dienstag markierte Kailis ersten Arbeitstag seit ihrer Verhaftung und seit belgische Beamte sie wegen des größten Korruptionsskandals aller Zeiten in der Institution angeklagt hatten.

Seit Kailis Freilassung aus dem Gefängnis und Hausarrest bis zur Verhandlung haben sie und ihre Anwälte – die lautstark auf der Unschuldsvermutung beharren – den Weg für ihre Rückkehr in die Politik geebnet. Letzten Monat wurde ihr die Teilnahme an der Plenarsitzung in Straßburg gestattet, sie erschien jedoch nicht. Tarabella hat schon seit einiger Zeit gewählt und Reden gehalten.

Kaili, eine ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, bevor sie aus der S&D ausgeschlossen wurde, veröffentlichte weder einen Tweet noch eine Pressemitteilung über ihre Rückkehr ins EP. Laut Abstimmungsprotokollen vertrat sie jedoch zu Themen Stellung, die von der Fit-for-55-Gesetzgebung bis hin zu einer Resolution reichten, in der eine neue „Lex Tusk“ in Polen kritisiert wurde. Polnische Nationalisten und Ungarn, die mit dem Brüsseler Oberbefehlshaber Viktor Orbán verbunden sind, sind auf Qatargate gesprungen, um ihre eigenen politischen Ambitionen gegen die EU zu stärken.

Kaili und Tarabella verstärkten auch die hauchdünne Mehrheit der linksgerichteten Parteien, die angesichts der Kampagne der Konservativen gegen den Plan ein umstrittenes Gesetz zur Wiederherstellung der Natur unterstützten.