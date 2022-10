Katar-WM als Chance?: Gladbachs 37-Millionen-Euro-Problem

Wie alle Bundesligisten ist auch Mönchengladbach von der WM in Katar entfremdet. Bei genauerem Hinsehen dürfte die „Elf vom Niederrhein“ aber vom Winterturnier profitieren: Nach zwei schlechten Jahren muss auch die Borussia langsam abliefern.

Vor knapp zwei Jahren hingen die Spieler von Borussia Mönchengladbach in einem menschenleeren Stadion in Madrid über einem Tablet und verfolgten die Schlussminuten des Champions-League-Spiels zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk. Beim Schlusspfiff – das Spiel endete 0:0 – gab es für die Gladbacher kein Halten mehr. Dank des Unentschiedens im Parallelspiel hat Borussia trotz der eigenen 0:2-Niederlage gegen Real Madrid das Achtelfinale der ersten Fußballliga erreicht. Borussia Mönchengladbach unter den 16 besten Teams Europas. Das klingt zwei Jahre später noch surrealer als damals.

Vom Glanz von damals ist Ende Oktober 2022 nichts mehr übrig, geschweige denn von den Machern dieses Erfolgs. Trainer Marco Rose? Kündigte im Februar 2021 seinen Wechsel zu Borussia Dortmund an, um dort eine von vielen mehr oder weniger bedeutungslosen Vizemeisterschaften zu gewinnen. Manager Max Eberl? Im Januar 2022 wegen Erschöpfung von seinem Posten zurückgetreten, nur um acht Monate später zu RB Leipzig zu wechseln.

„Aus dem Stadion gestürmt“

Gleich vorweg: Bei Borussia Mönchengladbach ist in den vergangenen zwei Jahren nicht alles schlecht gelaufen. Marco Rose wurde über den Umweg von Adi Hütter durch Daniel Farke ersetzt, der bei Gladbacher Verantwortlichen und Fans äußerst gut ankommt und bereits nach 13 Pflichtspielen hohes Ansehen genießt. Und nach drei Derbyniederlagen in Folge wurde der 1. FC Köln Anfang Oktober mit 5:2 „aus dem Stadion geschraubt“, wie es Farke treffend formulierte.

Trotz Pandemie und leeren Stadien war die Lage der Borussia im ersten Corona-Winter deutlich besser als zwei Jahre später. Manchester City wurde als Gegner in der Liga auf Europakurs, im DFB-Pokal im Viertelfinale und für das Achtelfinale der Champions League gelost. Goldene Zeiten, die jetzt grau sind.

Das Desaster begann mit der Wechselankündigung von Marco Rose, der daraufhin die Unterstützung der Fans und Teile des Teams verlor und mit ihnen auf Platz acht abstürzte. Auch weil Max Eberl damals am Trainer festhielt. Auch die nächste Trainerentscheidung des lange Zeit unantastbaren Eberl wird ein Nichtstarter sein. Mit Adi Hütter auf der Trainerbank ist die mit internationalen Topspielern gespickte Borussia in der Saison 2021/2022 sogar kurzzeitig abstiegsgefährdet.

Als Borussia die Saison zumindest versöhnlich beendet, ist Eberl nicht mehr dabei. Sein Nachfolger Roland Virkus, bisher Juniorchef, hat es zunächst schwer, kann aber im Sommer 2022 frei schwimmen. Auf die kurzfristige Absage von Trainerkandidat Lucien Favre reagierte Virkus mit Daniel Farke, der in seinem einen ausgehungerten Klub aufmischte erste Pressekonferenz.

Wie schnell Nahtoderfahrungen und verrückte Hommage im Fußball zusammenpassen können, spürte Manager Virkus gegen Ende der Sommer-Transferperiode, als es ihm überraschend gelang, die auslaufenden Verträge der Nationalspieler Jonas Hofmann und Alassane Pléa zu verlängern und Julian Weigl von Benfica Lissabon auszuleihen . Bei Teilen der Gladbacher Fans ist Virkus von der scharf kritisierten „dritten Wahl“ auf den Führungsposten zum „Don Rollo“ aufgestiegen.

Auch Borussia schafft den Saisonstart. 12 Punkte nach sieben Spielen. Doch dann erlebt die Mannschaft von Werder Bremen einen Rückfall in vergessen geglaubte Hütter-Zeiten. Gladbach ist im Weserstadion mit 1:5 zu schlagen. Nur um die Fans eine Woche später mit einem Derbysieg zu besänftigen: 5:2 gegen den ungeliebten Rivalen aus Köln. Aber Konstanz bekommt Gladbach nicht in seine Leistungen. Es folgt ein glückliches Remis in Wolfsburg, das Pokal-Aus in Darmstadt und eine 1:3-Heimniederlage gegen Frankfurt.

Kaum Grautöne am Niederrhein

Nach elf Spieltagen ist Borussia Neunter. Kein Grund zur Sorge, aber auch kein Grund zur übertriebenen Euphorie. Während einige Fans mit etlichen verschlafenen Anfangsstadien zu kämpfen haben oder Mentalitätsprobleme bei einem Teil der Mannschaft kritisieren, fühlen sich andere von Farkes Ballbesitzfußball eingelullt. Wieder andere sehen in dem Gladbacher Trainer nach nur elf Spielen einen epochenprägenden Weltklassetrainer, der den ganzen Verein wach küsst. Geradezu begeistert ist der „Farke-Ball“, der sich vom körperlichen Übergangsfußball der meisten Bundesliga-Konkurrenten abhebt. Grautöne? Selbst am oft tristen Niederrhein gibt es derzeit kaum welche.

Die Chancen, über einen möglichst langen Zeitraum ruhig und konzentriert etwas aufzubauen, sind in Mönchengladbach wohl besser als bei jedem anderen Bundesliga-Traditionsklub. Die Vereinsführung ist nicht dafür bekannt, Trainer oder Sportdirektoren im Eilverfahren auszutauschen. Im Vergleich zu Standorten wie Köln, Hamburg oder München ist das Medienumfeld geradezu paradiesisch entspannt, weil meist fair und selten populistisch.

Mönchengladbach ist so ziemlich das Gegenteil eines pulsierenden Schmelztiegels. Negativ gesehen kann das schnell provinziell und spießig wirken. Das Presidium arbeitet so leise, dass Sie es kaum bemerken. Im Ligavergleich hat Borussia aufgrund der erfolgreichen Ära in den 1970er-Jahren im Schnitt die ältesten Fans, die Gladbach zahlreich folgen, aber teilweise nicht so laut wie andere Fanszenen, abgesehen von der deutlich jüngeren Ultra-Bewegung. Zudem hat Sportdirektor Virkus noch immer den Ruf, manchmal unprofessionell und hölzern aus der Haut zu gehen, wenn ihm eine (eigentlich unspektakuläre) Frage nicht gefällt. Virkus ist jedenfalls kein Kommunikationsprofi. Manche vermuten, dass der 55-Jährige anders als sein Vorgänger Eberl nicht an jeder Pressekonferenz teilnimmt.

Lange Liste der Verletzungen

So wie diese Woche in der Medienrunde vor dem Auswärtsspiel der Borussia bei Union Berlin (15:30 Uhr / DAZN und im Liveticker auf ntv.de). Fester Bestandteil der Gladbacher Pressekonferenzen ist Woche für Woche die Präsentation einer langen Verletztenliste: Mit Ko Itakura, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann und Torhüter Yann Sommer fehlen Schlüsselspieler teilweise monatelang. Die Bank von Borussia Mönchengladbach wirkt mitunter wie die Startelf der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West gegen Straelen, Düren oder Kaan-Marienborn.

Ramy Bensebaini und Marcus Thuram können Gladbach im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. (Foto: picture alliance / Laci Perenyi)

Die „Fohlen“ könnten mit der besten Aufstellung eines der besten Teams der Bundesliga haben, doch ein paar Ausfälle (Union hat auch Koné gesperrt) sorgen für ein eklatantes Problem mit der Kadertiefe. Während Klubs wie Union Berlin, Mainz 05 oder der SC Freiburg ihre Kader so weit aufeinander abgestimmt haben, dass 18 Spieler locker in jedem Spiel für eine Startelf in Frage kommen, kann Gladbach meist nur auf Nachwuchsspieler setzen, die „glücklich sein können irgendwann in die zweite Liga, um Profi zu werden“, analysierte die „Rheinische Post“ kürzlich scharf, aber treffend.

Dieser Umstand führt dazu, dass Daniel Farke im Vergleich zu seinen Trainerkollegen statistisch gesehen der letzte Wechsel ist. Vereinslegende Patrick Herrmann ist in seiner Rolle als Rekordeinwechselspieler das Kunststück gelungen, in dieser Saison 35 Minuten auf neun (!) Spiele zu verteilen.

Das 37-Millionen-Euro-Problem

Durch die fehlende Kadertiefe spielt den Gladbachern die Winter-WM in die Karten. Spieler wie Itakura, Neuhaus und Wolf haben gute Chancen, bei Wiederaufnahme des Ligabetriebs 2023 wieder an Bord zu sein. Auch Manager Virkus wird die lange Winterpause nutzen müssen, um in Abstimmung mit Scouting-Chef Steffen Korell die richtigen Weichen für den Kader im nächsten Jahr zu stellen .

Es wäre in Erwartung eines weiteren komplizierten Transfersommers notwendig. Die Verträge der Leistungsträger Sommer, Bensebaini, Thuram, Stindl und Kramer laufen im Sommer 2023 aus. Während Stindl noch zögert, ob er seine Karriere fortsetzen will, sind die Gespräche mit Kramer laut eigener Aussage „auf der Zielgeraden“. „. Summer ist seit Monaten optimistisch, aber es gibt keine Fertigstellungsmeldung. Gut möglich, dass der Schweizer Nationalkeeper auf die WM wartet und noch über ein Angebot eines europäischen Spitzenklubs nachdenkt. Bensebaini und Thuram hingegen stehen im Sommer vor dem Absprung. Ein Winterwechsel ist laut Farke kein Thema. „Die Jungs haben gültige Verträge. Wir freuen uns, dass die Spieler diese definitiv erfüllen werden.“

Aus wirtschaftlicher Sicht kann Borussia nicht in allen Fällen „nein“ sagen. Landet nach der WM ein unmoralisches Angebot im Briefkasten der Spieler, muss sich Gladbach damit auseinandersetzen, um das „Ginter-Szenario“ zu vermeiden: ein ablösefreier Transfer im Sommer.

Schaut man sich die Marktwerte der Transferkandidaten an, droht Gladbach ein finanzielles Fiasko: Sollten Bensebaini und Thuram den Verein im Sommer verlassen, deutet alles darauf hin, dass Borussia geschätzte 37 Millionen Euro Marktwert verlieren werden (Quelle: transfermarkt .de). Rechnet man die 18 Millionen Marktwertverlust durch den Wechsel von Matthias Ginter im Sommer dieses Jahres hinzu, unterstreicht dies die komplizierte Situation.

Die Vereinsführung von Borussia Mönchengladbach bezeichnet die laufende Saison als Übergangssaison. Zwischen den Zeilen hört man aber deutlichere Ziele: Intern hat sich das Team entschieden, ins internationale Geschäft zurückzukehren. Darauf wies indirekt unter anderem Florian Neuhaus im „Sky“-Interview hin. Wenn Borussia in den letzten vier Spielen des Jahres noch zwei Siege einfährt und die Winter-WM in Katar zur Verstärkung des Kaders nutzt, dann könnte eine Übergangssaison in Optimal sogar nach Europa führen.