Katar versprach eine CO2-neutrale WM. Klimaschützer nennen dieses Versprechen irreführend.

Die Organisatoren der Weltmeisterschaft werden CO2-Kompensationen kaufen, um die Treibhausgasemissionen zu kompensieren.

Klimaschützer sagen, dass die Kompensationen nicht durch Projekte unterstützt werden, die die Emissionen wirklich reduzieren.

Katar hat die Weltmeisterschaft zum ersten Mal in den Winter verlegt, um die Teilnehmer vor brütender Hitze zu schützen.

Dieser Artikel ist Teil des wöchentlichen Newsletters von Insider zum Thema Nachhaltigkeit, geschrieben von Catherine Boudreau, Senior Sustainability Reporterin.

Die Organisatoren der Weltmeisterschaft in Katar stürzten sich auf eines der am heißesten diskutierten Klimathemen, als sie ankündigten, dass das Turnier „klimaneutral“ sein würde.

Es ist ein kühner Ehrgeiz für Katar, einen führenden Produzenten fossiler Brennstoffe, der die Weltmeisterschaft zum ersten Mal in den Winter verlegt hat, um die Teilnehmer in einer der sich am schnellsten erwärmenden Regionen der Welt vor der glühenden Hitze zu schützen.

Der umstrittenste Teil des Ziels ist, dass es auf dem Kauf von CO2-Kompensationen beruht, die an Projekte außerhalb der Weltmeisterschaft gebunden sind. Theoretisch würden sie fast die Hälfte der 3,6 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen ausgleichen, die das Turnier schätzungsweise durch Flüge von und nach Doha, Unterkünfte für Spieler und Fans und Infrastruktur einschließlich sieben neuer Stadien verursacht.

Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft sagten die Organisatoren, sie erwarteten, dass ein neuer 800-Megawatt-Solarpark dazu beitragen würde, etwa 1,3 Millionen Tonnen Emissionen zu vermeiden. Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel auf engstem Raum, nach grünen Standards gebaute Stadien, Bemühungen zur Vermeidung von Mülldeponien und eine neue Baumschule würden ebenfalls zur Reduzierung der Emissionen beitragen, sagten sie.

Doch Klimaschützer sind nach einer Analyse von Carbon Market Watch skeptisch. Die Klima-Interessenvertretung stellte fest, dass die WM die Emissionen aus dem Bau von Stadien unterschätzt hat und dass die bisher gekauften CO2-Kompensationen einen Integritätstest nicht bestanden haben: Sie werden von Wind- und Wasserkraftprojekten in Serbien und der Türkei unterstützt, die wahrscheinlich sowieso gebaut worden wären. In Klimakreisen ist dieses Problem als „Zusätzlichkeit“ bekannt.

„Erneuerbare Energieprojekte sind wirtschaftlich wettbewerbsfähig und in den meisten Regionen der Welt realisierbar“, sagte Gilles Dufrasne, ein Forscher für Carbon Market Watch und Autor des Berichts. „Der Kauf von Krediten aus diesen Projekten hat keinen Einfluss auf die Emissionen, da es nur Geld an ein Projekt sendet, das die zusätzlichen Einnahmen nicht benötigt.“

Das Oberste Komitee von Katar, eine Regierungsbehörde, die die Weltmeisterschaft mit der FIFA organisiert, sagte gegenüber Insider, dass Nachhaltigkeit seine gesamte Planung definiere und eine Blaupause für zukünftige Turniere und die Entwicklung des Landes biete. Der Ausschuss ging nicht auf Fragen zum Kauf von Kohlenstoffzertifikaten ein. Der Global Carbon Council, das in Katar ansässige CO2-Ausgleichsprogramm, das die Gutschriften bereitstellte, antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Auf der Website des Rates heißt es jedoch, dass er die Genehmigung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation der Vereinten Nationen hat, die eine globale Anstrengung zum Ausgleich von Emissionen aus Flugreisen beaufsichtigt.

Die beiden größten Kohlenstoffkreditprogramme, Verified Carbon Standard und Gold Standard, genehmigen keine Projekte für erneuerbare Energien mehr, es sei denn, sie befinden sich in den am wenigsten entwickelten Ländern. Steven Zwick, ein Vertreter von Verra, dem Unternehmen hinter dem Verified Carbon Standard, sagte, dass bis 2019 die meisten großen Projekte für erneuerbare Energien keine CO2-Zertifikate mehr benötigten, um Investoren anzuziehen.

Die Kontroverse hat deutlich gemacht, wie wenig globale Regulierung für Kohlenstoffmärkte existiert, die explodieren, während Länder und Unternehmen versuchen, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Die UNO und andere Organisationen arbeiten an Standards, aber diese Bemühungen werden von ähnlichen Bedenken hinsichtlich der Integrität verfolgt.

Selbst wenn die für die Weltmeisterschaft gekauften CO2-Kompensationen echte Emissionsminderungen darstellen würden, würde es laut Dufrasne immer noch nicht ausreichen, das Turnier als „CO2-neutral“ zu bezeichnen. Seine Analyse ergab, dass die Organisatoren die Emissionen der dauerhaft neuen Stadien möglicherweise um den Faktor acht unterschätzten.

Denn die WM wird nur für die Emissionen verantwortlich sein, die während des Turniers entstehen, und nicht für die Lebensdauer der neuen Stadien. Dufrasne fand einen FIFA-Bericht, in dem erwähnt wurde, dass Stadien 60 Jahre halten.

Diese Methode macht nur Sinn, wenn Stadien nicht nur für die WM gebaut und in Zukunft regelmäßig genutzt werden. Aber vergangene Turniere haben viele weiße Elefanten hinterlassen.

Das Oberste Komitee sagte, Katar entwickle alte Nutzungen für alle Turnierorte, wie z. B. lokale Fußballmannschaften, und werde fast 170.000 Sitzplätze entfernen und an andere Länder spenden, die Sportinfrastruktur benötigen. Ein Stadion wurde aus Schiffscontainern gebaut und wird nach dem Turnier abgebaut und im Ausland wieder aufgebaut.

Karim Elgendy, ein Berater für urbane Nachhaltigkeit, der an der Weltmeisterschaft in Katar arbeitete, sagte, die Hauptstadt Doha brauche in einem Land mit etwa 3 Millionen Einwohnern keine sieben Stadien. Elgendy sagte, dass einige der mit dem Bau verbundenen Emissionen der Weltmeisterschaft zugeschrieben werden sollten – aber nicht alle.

Er fügte hinzu, dass die Überprüfung des klimaneutralen Versprechens fair sei, aber die Organisatoren versuchen, das Richtige zu tun.

„Ich glaube nicht, dass es Greenwashing ist“, sagte er gegenüber Insider und fügte hinzu, dass keine frühere Weltmeisterschaft – und auch keiner der jährlichen UN-Klimagipfel – versucht habe, CO2-neutral zu werden. Er bezweifelte, dass die USA, Mexiko und Kanada, die gemeinsam die Weltmeisterschaft 2026 in 16 Städten ausrichten werden, dasselbe Ziel anstreben würden.