Katar – Ecuador 0:2: drei Dinge, die wir gelernt haben

Enner Valencias Doppelpack bescherte Ecuador im Eröffnungsspiel der WM 2022 einen komfortablen 2:0-Sieg gegen Gastgeber Katar.

Die Gastgeber drohten selten zu treffen und kamen in den gesamten 90 Minuten zu keinem Torschuss, als die Südamerikaner im Al-Bayt-Stadion dominant auftraten.

Hier sind die drei Dinge, die wir gelernt haben.

Ecuador stärker als prognostiziert:

Ecuador wurde in den südamerikanischen Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft Vierter und hat einen jugendlichen Überschwang in seinem Kader, um im Turnier einen guten Lauf zu haben.

Die El Tri, die ihre vierte Weltmeisterschaft bestreiten, ihre erste im Jahr 2022, legten einen grandiosen Start hin, als Enner Valencia mit dem Kopfball scheinbar in Führung ging.

Die halbautomatische Abseits-Technologie half VAR jedoch, das Tor mit einer Abseits-Ansage im Aufbau zu vereiteln.

Valencia traf jedoch kühl vom Elfmeterpunkt, nachdem es den gegnerischen Torhüter Saad Al Sheeb zu Fall gebracht hatte, letzterer hatte einen alptraumhaften Start.

Der 33-jährige ehemalige Stürmer von West Ham verdoppelte dann die Führung in der 31st Minute mit einem denkwürdigen Kopfball nach Flanke von Ayrton Preciado vom rechten Flügel.

Die Südamerikaner hätten mehr Tore erzielen können, waren aber Schuld daran, Chancen gegen die Gastgeber vergeben zu haben.

Ecuador hat nun in jedem der letzten sieben Spiele ohne Gegentor gespielt und wird in den verbleibenden Spielen keine Schwächlinge sein.

Wenn die Mannschaft von Gustavo Alfaro im nächsten Spiel gegen die Niederlande etwas holen kann, werden sie sich gegen Senegal wehren, um sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.

Hosts sehen unzusammenhängend aus

Katar wirkte wie eine sehr unorganisierte Mannschaft, die kaum in der Lage war, Pässe untereinander zu reihen und den Ballbesitz zu halten.

Almoez Ali verpasste kurz vor der Halbzeit eine brillante Chance zum Ausgleich, köpfte aber das ecuadorianische Tor auf Gedeih und Verderb.

Die Gastgeber kamen während des gesamten Spiels zu keinem Torschuss, was Cheftrainer Felix Sanchez sicherlich Sorgen bereiten würde, dessen Mannschaft in den neunzig Minuten an jedem Grashalm deklassiert wurde.

Mohammed Muntari hätte fast ein brillantes Tor für die Gastgeber erzielt, als er einen langen Pass aus dem rechten Innenkanal erzielte, aber sein Donnerschuss krachte gegen das Dach des Netzes.

Die Verteidigungslinie der Gastgeber sah bei Ballbesitz Ecuadors sehr wackelig aus, und sollte Sanchez diese Bedenken nicht bald ansprechen, könnten die Zeichen gegen die Niederlande und den Senegal unheilvoll sein.

Ich freue mich auf

Ecuador trifft auf die Niederlande, was für beide Seiten eine entscheidende Begegnung verspricht. Louis Van Gaal hat behauptet, dass die Oranje gut genug sind, um das Turnier zu gewinnen, und dass die aktuelle Mannschaft stärker ist als die Mannschaft von 2014, die das Halbfinale in Brasilien erreichte.

Ecuador wird die Niederländer jedoch an den Rand drängen, und Alfrao wird von dem, was er von seiner Mannschaft gegen Katar gesehen hat, beflügelt sein.

Die Gastgeber treffen jedoch in einem Must-Win-Spiel auf die dunklen Turnierpferde Senegal, andernfalls stehen sie vor dem Aus.

Bildnachweis: IMAGO / Xinhua