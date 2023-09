Nach dem WM-Sieg 2014 war die deutsche Fußballnationalmannschaft im Sport-Olymp angekommen. Sie schien unantastbar, von der ganzen Welt bewundert und beklatscht. Jetzt, neun Jahre später, sieht die Sache ganz anders aus. WM 2018 in Russland in der Vorrunde. Bei der EM 2021 reichte es immerhin fürs Achtelfinale. Und 2022 dann noch einmal die Vorrunde, diesmal bei der umstrittenen WM in Katar.

Was ist passiert? Was ist los mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die seit 2021 unter der Ägide von Cheftrainer Hansi Flick steht? Die neue Dokumentarserie „Alles oder Nichts: Die Nationalmannschaft in Katar“ versucht, diese Frage(n) zu beantworten.

Und Sie können es sich vorstellen: „Das Team“ wirkt nicht allzu lobenswert. Die Produktionsfirma UFA Documentary arbeitete eng mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Trainer Hansi Flick zusammen. Und die Beteiligten haben sich am Ende wohl auch in den Schnitt eingemischt und sogar darum gebeten, eine Szene aus der Dokumentarserie herauszuschneiden. Das verriet Marc Lepetit, Produzent der UFA-Dokumentation, vor einiger Zeit in einem Interview mit Blickpunkt: Film.

Der DFB störte sich an einer Szene in der „Alles oder Nichts“-Doku

In dem Gespräch erzählt Lepetit unter anderem, dass dem DFB und Flick eine fertige Fassung aller Folgen von „Alles oder Nichts: Die Nationalmannschaft in Katar“ gezeigt wurde. Es gab wahrscheinlich keinen direkten Einwand. Dennoch gab es Rückmeldungen, Fragen und Gegenvorschläge, wie der Produzent verrät. Eine Szene störte den DFB besonders. Laut Lepetit habe der Sportverband darum gebeten, eine Diskussion des Trainerteams über den Zustand verschiedener Spieler aus der Dokumentationsreihe herauszuschneiden. Der Grund: Das gehört nur in den Trainerkreis, nicht aber in die Öffentlichkeit.

Die Macher der Dokumentation verstanden die Kritik und entfernten die Szene. Im Interview betont Lepetit aber auch direkt, dass alle Entscheidungen, welche Szenen in „Alles oder Nichts: Die Nationalmannschaft in Katar“ bleiben oder nicht, von Amazon Prime Video und der UFA getroffen wurden. Der DFB hatte eigentlich kein Mitspracherecht.