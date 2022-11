Katar – Der Politikwissenschaftler Nicolas Fromm porträtiert den WM-Gastgeber

Im Juli 2022 trifft der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in seinem Palast in Dschidda, Saudi-Arabien. (Foto: IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Saudi Press Agency, Buchcover: CH Beck Verlag)

Katar und der westlichen Welt ist eine schwierige Beziehung. Das Emirat am Golf heizt die Stimmung in Deutschland und anderen Ländern an. Je näher die WM rückt, desto mehr. Kaum eine Woche vergeht ohne Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Katar.

Warum diese Kritik berechtigt ist, erklärt Nicolas Fromm in seinem Buch. Und doch ärgert er sich über die lokale Sicht auf das Land. Er kritisiert die „teilweise ignorante, arrogante Berichterstattung“, wie er es nennt. In der Kritik an katarischen Investitionen in Deutschland seien gelegentlich „Vorurteile und Klischees“ vermischt, schreibt er. Fromm identifiziert eine – wörtlich – „latente (neo)koloniale Perspektive“:

„Immer wieder wird auf das Klischee des sehr reichen Ölscheichs aufgebaut, der viel Geld hat, dem es aber an Bildung, wirtschaftlicher Erfahrung und rationalen Entscheidungshilfen mangelt. Dieser Ansicht folgend werden arabische Geschäftspartner regelmäßig als inkompetent, unberechenbar und naiv dargestellt.“

Mit seinem Buch will Fromm zu einem besseren Verständnis von Katar beitragen. Und in der Tat ist die WM ein guter Zeitpunkt, um einen differenzierten Blick darauf zu werfen. Das Emirat hat dank seiner Öl- und vor allem Gasvorkommen das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Aufgrund seines hohen Energieverbrauchs pro Kopf stößt es so viel CO2 aus wie kaum ein anderes Land. Diese Tatsachen tragen zum negativen Image Katars bei.

Modernisierung und Unabhängigkeit

Das Golfemirat ist aber auch ein junges Land, das die Transformation in die Moderne in Rekordgeschwindigkeit vollzogen hat. Noch vor 100 Jahren war die Halbinsel ein öder Wüstenstreifen. Wichtigste Einnahmequelle: Perlenfischerei. Die Gesellschaft ist nach wie vor von beduinischen Traditionen und sozialen Strukturen geprägt. Das Modernisierungstempo nahm vor allem ab Mitte der 1990er Jahre zu, als Emir Hamad an die Macht kam:

„Mit der Machtübernahme Hamads begann für Katar eine neue Ära. Mit ehrgeizigen Zielen, selbstbewusstem Auftreten und unkonventionellen Ideen gelang ihm, was zuvor als absurdes und aussichtsloses Unterfangen galt: Es gelang ihm, Katar weltweit bekannt zu machen.“

Vor allem trat Katar aus dem Windschatten des großen Nachbarn Saudi-Arabien heraus, wie Fromm schreibt. Und das Land setzt auch heute noch auf eine eigenständige Außenpolitik. Ein Tool: der Nachrichtensender Al-Jazeera:

„Während in anderen Ländern des Nahen Ostens staatliche Nachrichtensender immer noch nur Haus- und Gerichtsreporter für die jeweiligen Regime sind, zeigte Al-Jazeera investigative Berichte, brisante Informationen und kritische Kommentare. Flankiert wurde der kalkulierte Tabubruch von massiven Investitionen in den Aufbau eines weltweiten Korrespondentennetzes, sodass der Sender nicht nur durch Skandale auf sich aufmerksam machen, sondern auch mit journalistischer Qualität überzeugen konnte.“

Die Machtstrukturen und ihre Gefahren

Die Macht auf der Halbinsel liegt fest in den Händen der Herrscherfamilie Al Thani. Sie kontrolliert nicht nur die politischen Institutionen, sondern auch die Wirtschaft. Sie sichert sich die Loyalität und Treue ihrer Untertanen, indem sie die hohen Einnahmen über Subventionen und attraktive Jobs verteilt. Damit würden Mitbestimmungsansprüche wirksam verhindert, schreibt Fromm. Aber es gibt auch Risiken:

„Sollten die verfügbaren Einkommen nicht mehr ausreichen, um das Wohlstandsniveau langfristig zu halten, greift dies direkt die Legitimität der Emir- und Al-Thani-Herrschaft an, die sich primär am Schutz und an der Versorgung der Katarer bemisst.“

Das Schicksal der Herrscherfamilie hängt direkt von den globalen Öl- und Gaspreisen ab. Bisher kann sich Emir Tamim auf die loyale Elite verlassen.

„Angehörige dieser Elitenkreise leben in Katar oft weitgehend abgeschottet von der Öffentlichkeit und interagieren meist in komplexen Familienstrukturen innerhalb der eigenen Gruppe. Sie treten in der Regel nur zu geschäftlichen Zwecken mit Angehörigen der anderen Gruppen in Kontakt.“

Ausbeutung und Missbrauch von Arbeitnehmern

Katars Gesellschaft und Arbeitsmarkt sind stark segmentiert. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe sei für fast alle Lebensbereiche entscheidend, es sei kaum möglich, das angestammte Umfeld zu verlassen, schreibt Fromm. Ganz unten stehen die Millionen Arbeitsmigranten, die sich nur vorübergehend im Land aufhalten dürfen. Sie können mit harter Arbeit ein kleines Vermögen machen, werden aber auch systematisch ausgebeutet. Besonders prekär ist die Situation für Hausangestellte, die schutzlos Missbrauch ausgesetzt sind:

„Der beschriebene Missbrauch erstreckt sich bis zur Zwangsprostitution. Die Beschreibungen lassen trotz einiger Reformbemühungen in den letzten Jahren Zweifel an der Wirksamkeit des katarischen Arbeitsrechts aufkommen.“

Aber auch das ist ein Teil der Wahrheit: Katar hat in den vergangenen Jahren mehrere Reformen verabschiedet, die die Situation von Arbeitsmigranten verbessern sollen. Fromm erkennt auch den guten Willen der Kataris an. Trotzdem hat er noch Zweifel: Veränderungen entsprechen oft nicht internationalen Standards. Oder sie würden nicht flächendeckend und konsequent durchgesetzt.

Ein differenziertes Bild

Auch beim Blick auf die internationale Szene fällt das Fazit des Buches differenziert aus: Katar unterhält beispielsweise gute Kontakte zu den militanten islamistischen Taliban in Afghanistan. Davon profitiere aber auch der Westen, auch Deutschland, etwa wenn nach der Machtübernahme der Taliban Helfer das Land verlassen, schreibt der Politikwissenschaftler. Diplomatisch trat das Land immer wieder als Vermittler in Konflikten auf.

Fromm schreibt oft sehr trocken, fast lexikalisch. Sein Katar-Porträt ist aber auch gelungen, weil es Emotionen weitgehend ausblendet. Der Politologe stellt das Land in all seinen Grautönen differenziert vor. Es ist ein wichtiger Beitrag zur oft hitzig geführten Debatte darüber, wer die WM ausrichtet.