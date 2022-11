Katar: Als Deutschland kein Gas wollte

Weltspiegel



Katar hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einem armen Emirat zu einer Ressourcenmacht mit internationalen Ambitionen gewandelt. Zunächst interessierten sich nicht alle für Katars Gas.

Schon die Zufahrt zum Familienanwesen ist beeindruckend: Ein Hausangestellter weist im Golfcart den Weg zum Parkplatz. Springbrunnen, parkähnlicher Garten, mehrere Gebäude hintereinander. Dann erhielt „Seine Exzellenz“, der frühere Energieminister von Katar, Abdullah al-Attiyah, ein Interview. In seinem „Madschlis“, wo Gäste abseits der privaten Wohnräume empfangen werden. Alle Kataris haben einen solchen Raum, in dem sich Männer an bestimmten Wochentagen treffen. Das „Majlis“ ist eine Institution in Katar. Eine Art Stammtisch zum Plaudern, Essen und Geschäfte machen. Wohlgemerkt: Die Herren bleiben meist unter sich.

Das von Ex-OPEC-Präsident al-Attiyah ist riesig: Geschätzte 150 Quadratmeter, üppige Kristalllüster hängen von der Decke, vergoldete Polstersessel reihen sich an den langen Wänden.

Schwierige Marktentwicklung

Von 1992 bis 2011 war der heute 70-jährige al-Attiyah Katars mächtiger Energie- und Industrieminister und gilt bis heute als graue Eminenz. Sehr redselig über seine aktive Zeit als Gasunterhändler. Aber mit Deutschland hat es damals nicht geklappt.

„Ich war 1997 in Berlin“, sagt er, „und ich wollte die Deutschen dazu bewegen, unser Flüssiggas zu kaufen. Sie lehnten ab und sagten mir: ‚Russisches Gas ist viel billiger.‘ Ich habe sie gewarnt: ‚Der Preis ist nicht alles. Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Quelle, nicht einmal auf Katar.’“

Heute kaum noch vorstellbar, dass Katar sein Gas zunächst wie Sauerbier anbieten musste.

Hunger – noch vor wenigen Jahrzehnten

Aber al-Attiyah erinnert sich an ganz andere Zeiten. Seine Vorfahren litten unter Hungersnöten. Denn bis Mitte des letzten Jahrhunderts war die Perlenfischerei fast die einzige Einnahmequelle:

Wenn wir mit einer Zeitmaschine in die 1950er Jahre zurückspringen: Damals war Katar mittellos. Es gab keine Straßen, keine Schulen, keine Krankenhäuser, keinen Strom. Als wir arm waren, hat uns niemand geholfen, nicht einmal unsere arabischen Nachbarn. Niemand kannte uns. Erst als wir das Öl entdeckten, kannten uns alle plötzlich.

Öl und vor allem Gas: Das größte bekannte Erdgasfeld der Welt liegt im Persischen Golf zwischen Katar und dem Iran. Katar belegt im internationalen Ranking der Gasreserven den dritten Platz.

Käufer in Asien

Doch den flüchtigen Rohstoff zu Geld zu machen, war nach seiner Entdeckung zunächst ein Problem. Denn für den Export wird das Gas zu LNG (Liquid Natural Gas) verflüssigt. Flüssiggasanlagen sind extrem teure Investitionen.

Die Mittel dafür musste Al-Attiyah in den 1990er Jahren bei potenziellen Kunden einwerben: „Im Gasgeschäft braucht man erst einen Käufer, einen langfristigen Vertrag. Erst dann kann man die Anlagen bauen. Ohne Kunden gibt es keine Verflüssigung.“ Also haben wir geschaut, wer der größte Gasverbraucher in Asien ist: Das ist Japan, darauf haben wir uns konzentriert.“

Katar unterzeichnete seine ersten langfristigen Verträge mit Japan, und dann folgten weitere Kunden, viele aus Asien.

Ein geschlossenes Familiensystem

Heute ist Katar reich, genau wie die al-Attiayhs. Mit dem Gas kam Einfluss, der Minister des kleinen Emirats traf auf die Mächtigen der Welt. In seinem Büro: Erinnerungsstücke und Trophäen, japanische Vasen, ein Modellhubschrauber und Fotos mit Hugo Chavez, Barack Obama und Fidel Castro.

In der Ecke ist ein verblasstes Schwarz-Weiß-Bild zu sehen, das al-Attiyahs verstorbenen Vater am Pariser Flughafen mit dem Großvater des jetzigen Emirs, Khalifa bin Hamad al-Thani, zeigt.

Auf diesem Foto erklärt al-Attiyah das Prinzip der Stammesgesellschaft von Katar: Familienbande zwischen Großfamilien. An der Spitze steht die Herrscherdynastie der al-Thanis, die seit 200 Jahren den Emir des Landes stellt. Die Nähe zu den al-Thanis ist ein Vorteil.

„Meine Großmutter stammte aus der Familie al-Thani“, sagt al-Attiyah, „die Familien heiraten untereinander. Das bringt Sicherheit ins Land – die Ehen zwischen den Stämmen. Der eine ist der Onkel des einen, der andere sein Stiefvater und.“ demnächst .“

Ein geschlossenes System, stabil durch die engen familiären Bindungen. Ausländer können die katarische Staatsbürgerschaft nur erwerben, wenn sie strenge Voraussetzungen erfüllen und seit 25 Jahren im Land leben.

Reichtum und Wahrnehmung

Dann fährt einer der vier Söhne in einem gelben Lamborghini vor. Der Patriarch ist bald von seinen Enkelkindern umgeben. Die Mädchen in rosafarbenen Luxuskleidern, einer der kleinen Jungen trägt einen Falken auf der Hand. Sie gehen auf britische Privatschulen und werden später wohl an einer der amerikanischen Eliteuniversitäten studieren, die Katar ins Land geholt hat.

Die Gasmilliarden wurden auch in modernste Infrastruktur, in Bildung und Gesundheit investiert.

Al-Attiyah erwähnt nicht, dass der enorme Wohlstand auch auf dem Rücken von Niedriglohnarbeitern und teilweise unter schlechtesten Bedingungen errungen wurde. Stolz ist er vor allem darauf, dass das kleine Emirat so viel erreicht hat: „Wenn ein Land Hunderte Millionen Einwohner hat, ist es so langsam wie ein Elefant. Wir sind zwar klein, aber wir sind schneller als ein Reh. Und jetzt wir.“ Wir haben einen der größten Häfen im Nahen Osten, wir haben den größten Flughafen der Welt, die beste Fluggesellschaft. Wir sind zwar klein, aber wir sind die Besten.“

Ein Blick auf Katar, der derzeit nicht ganz der internationalen Wahrnehmung entspricht. Al-Attiyah ist sich dessen durchaus bewusst, hofft aber auf Besserung, wenn der WM-Kugel rollt. Bei früheren Weltmeisterschaften verstummte die Kritik meist mit dem Anpfiff. Diesmal ist es unwahrscheinlich

Die 45-minütige Dokumentation „Qatar Inside“ sehen Sie im Weltspiegel – am Sonntag um 18:30 Uhr im Ersten und jetzt schon im ard-Bibliothek.