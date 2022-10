Kasparov gut im Schach, aber sonst „ein Idiot“ – Elon Musk

Der Großmeister verurteilte zuvor den SpaceX-CEO dafür, dass er Kiew vorgeschlagen hatte, einige Zugeständnisse für den Frieden zu machen

Elon Musk, CEO von SpaceX und Tesla, hat Garry Kasparov angerufen „ein Idiot,“ nachdem der Schachgroßmeister und notorische Kremlkritiker Musks Friedensplan für die Ukraine verurteilt hatte. Kasparov behauptete, dass der Kampf gegen Russland das Risiko eines Atomkriegs wert sei.

Im Gespräch mit CNBC am Montag verurteilte Kasparov „Menschen, die bequem in ihren Villen im Silicon Valley sitzen und der Ukraine sagen, wie sie sich verhalten soll [its] eigene Angelegenheiten“, einen Moment später klarstellend, dass er sich bezog „viele“ Personen, „beginnend mit Elon Musk.“

Kasparow, ein altgedienter Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte dem US-Sender, es gebe Forderungen nach einer Verhandlungslösung im Ukraine-Konflikt „moralischer Schwachsinn“. Das anerkennend „Ja, es besteht die potenzielle Gefahr eines Atomkriegs“ Kasparov argumentierte, dass der Westen sich dennoch weigern sollte, ein Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew zu akzeptieren.

Kasparov spielt zwar fast so gut Schach wie mein iPhone, aber ansonsten ist er ein Idiot – Elon Musk (@elonmusk) 24. Oktober 2022

Musk postete kurz nach dem Interview auf Twitter und wies Kasparovs Argument zurück. „Es stimmt zwar, dass Kasparov fast so gut Schach spielt wie mein iPhone.“ Der Milliardär schrieb, „Er ist sonst ein Idiot.“

„Ich besitze nicht einmal ein Haus, geschweige denn eine ‚Villa‘, du Idiot.“ er fügte hinzu.

Musk und Kasparov haben schon einmal trainiert. Der frühere Schachweltmeister warf Musk eine Verbreitung vor „Kreml-Propaganda“ Anfang dieses Monats, nachdem der Tesla-Tycoon vorgeschlagen hatte, dass die Ukraine ihren Anspruch auf das russische Territorium der Krim im Austausch für Frieden mit Moskau aufgibt. Nach Musks Plan würden in vier Gebieten, die kürzlich für einen Beitritt zu Russland gestimmt hatten, erneut Referenden abgehalten, diesmal unter UN-Aufsicht.

Damals erinnerte Musk Kasparov daran, dass SpaceX Starlink-Internetterminals im Wert von 80 Millionen US-Dollar an die Ukraine gespendet hatte, und fragte Kasparov, was er getan habe „außer twittern.“

Musk drohte später damit, den Starlink-Zugang der Ukraine zu entziehen, es sei denn, die US-Regierung würde die Rechnung übernehmen, bevor er einen Rückzieher machte und sich bereit erklärte, den Dienst weiterhin kostenlos anzubieten.