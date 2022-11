Kasachstan: Präsident Tokajew steht vor einer weiteren Amtszeit

Stand: 20.11.2022 21:27 Uhr

Wie erwartet liegt Präsident Tokajew bei den Präsidentschaftswahlen in Kasachstan vorn. Weitgehend unbekannte Kandidaten traten gegen den 69-Jährigen an. Seit seinem Amtsantritt 2019 hatte Tokajew die Opposition zunehmend entmachtet.

Nach ersten Hochrechnungen erhielt der amtierende Präsident Kassym-Schomart Tokajew mehr als 82 Prozent der Stimmen. Er hätte die Präsidentschaftswahl in Kasachstan klar gewinnen müssen. Die fünf anderen Kandidaten waren weitgehend unbekannt und hatten daher keine Chance. Sie kamen laut den Nachwahlumfragen jeweils auf knapp über zwei Prozent.

Tokajew hatte im Wahlkampf ein „Neues Kasachstan“ mit demokratischem Fortschritt und wirtschaftlichen Reformen versprochen. Doch die wirtschaftlichen Probleme im größten Land Zentralasiens halten ebenso an wie die autoritären Reflexe der Führung. Seit seinem Amtsantritt 2019 hatte Tokajew die Opposition im Land zunehmend entmachtet.

Sieben Jahre statt fünf Jahre im Amt

Der 69-Jährige wollte nach einer Verfassungsänderung für sieben Jahre ins Amt gewählt werden. Zuvor waren Präsidenten für fünf Jahre gewählt worden. Rund zwölf Millionen Menschen waren im Grenzland zu China und Russland zur Wahl aufgerufen. Gut zehn Monate nach den Unruhen in der zentralasiatischen Republik verlief die Abstimmung nach offiziellen Angaben ruhig.

Internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wollen am Montag ihr Urteil zu den Wahlen abgeben. Zuvor hatten sie unter anderem Beschränkungen bei der Registrierung von Kandidaten zur Wahl und mangelnde Transparenz bei Medieneigentum kritisiert.

Kasachstans Nähe zu Russland

Im März 2019 verdrängte Tokajew seinen autoritären Vorgänger Nursultan Nasarbajew, der Kasachstan rund 30 Jahre lang regiert hatte. Bei den von Polizeigewalt begleiteten Wahlen im Juni desselben Jahres erhielt Tokajew 70,96 Prozent der Stimmen.

Im Januar 2022 mündeten Proteste gegen hohe Preise und soziale Ungerechtigkeit im Land in einen beispiellosen Machtkampf. Tokajew gab damals den Befehl, auf die Demonstranten zu schießen, die er als „Terroristen“ bezeichnete. Die Unruhen, bei denen mindestens 238 Menschen getötet und rund 10.000 Menschen festgenommen wurden, wurden mit Hilfe Russlands niedergeschlagen. Danach suchte er selten Kontakt zur Regierung in Moskau und vermied es, Russlands Krieg in der Ukraine öffentlich zu unterstützen. Russland ist Kasachstans größter Handelspartner. Für Deutschland ist das rohstoffreiche Land der wichtigste Partner in Zentralasien.