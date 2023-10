Im rohstoffreichen Land Kasachstan kommt es immer wieder zu schweren Bergbauunfällen. Nun erlebt der zentralasiatische Staat die schlimmste Kohlebergbaukatastrophe seit vielen Jahren.

Der schlimmste Bergbauunfall seit Jahren in der zentralasiatischen Republik Kasachstan Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben. Der kasachische Zivilschutz gab am Sonntag bekannt, dass nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda noch immer nach einem vermissten Bergmann gesucht werde.

Am Samstagmorgen kam es in der Mine zu einer Methangas-Explosion, als sich mehr als 250 Bergleute unter der Erde befanden, wie der Betreiber Arcelormittal am Samstag mitteilte. Präsident hat für Sonntag Kassym-Schomart Tokajew zum bundesweiten Trauertag erklärt.

Rund 20 Verletzte mussten nach dem Grubenunglück im Krankenhaus behandelt werden, hieß es. Retter sagten, sie hätten kaum Hoffnung, Überlebende zu finden. Die Druckwelle durch die Explosion In den Gängen des Schachts hätten sich die Menschen über zwei Kilometer ausgebreitet, sagte der stellvertretende Leiter des Landesrettungsdienstes, Gennadi Silinski. Auch die Identifizierung der Toten ist schwierig.

Präsident Tokajew reiste zum Unfallort

Die kasachischen Behörden beschuldigten den internationalen Stahlkonzern Arcelormittal schwere Versäumnisse angesichts der neuen Katastrophe. Die Sicherheit der Arbeiter war nicht gewährleistet. Präsident Tokajew reiste zum Unfallort und drückte den Familien der Toten bei einer Versammlung sein Beileid aus. Er versprach den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe.

Gleichzeitig ordnete Tokajew an, die Partnerschaft mit den Investoren zu beenden. Er stellte das Unternehmen unter staatliche Verwaltung und ernannte einen neuen Firmenleiter. Dementsprechend soll es auch zu einem Eigentümerwechsel kommen. Arcelormittal droht der Verlust seines Geschäfts im rohstoffreichen Steppenstaat.

Insgesamt sei der Betrieb in acht Kohlebergwerken von Arcelormittal vorübergehend eingestellt worden, um die Vorrichtungen zum Schutz vor dem hochexplosiven Grubengas zu überprüfen, hieß es. Das Unternehmen drückte den Angehörigen der Toten sein Beileid aus und versprach Hilfe. Nach Angaben der Behörden erhalten die Familien der Hinterbliebenen umfangreiche Sozialleistungen, darunter eine Wohnung und eine Entschädigung in Höhe von zehn Jahresgehältern auf Kosten des Unternehmens sowie Bildung für die Kinder.

Kasachstan als wichtiger Rohstofflieferant

Laut Arcelormittal waren mehr als 200 der 252 Arbeiter an die Oberfläche des Minenschachts gekommen. Es ist der schwerste Bergbauunfall seit Jahren. In den Kohlebergwerken des Unternehmens kam es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Offiziellen Angaben zufolge starben allein in den Arcelormittal-Liegenschaften in den letzten 15 Jahren mehr als 100 Menschen. Im Jahr 2006 starben 41 Bergleute im Lenin-Kohlenbergwerk, der bislang schwerste Unfall.

Kasachstan, das auch reich an Öl und Gas ist, ist ein wichtiger Rohstofflieferant für eine Vielzahl von Ländern. Deutschland beispielsweise kauft Erdöl aus der ehemaligen Sowjetrepublik, das über das Transitland Russland nach Europa gelangt.

