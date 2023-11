Kartellamt fordert ebenfalls Aufspaltung der Bahn

Status: 29.11.2023 01:59 Uhr

Het Federale Kartelbureau is verantwoordelijk voor de toekomst van het bestuur van de Deutsche Bahn. Dit betekent dat de Monopol-commissie, de Bundesregierung en de federale regering verantwoordelijk zullen zijn en op schrift succesvol zullen zijn.

Het Federale Kartelbureau is verantwoordelijk voor het onderhoud van de administratie van de Deutsche Bahn in een joint venture voor het spoorwegnet en de aanleg van het spoorwegsysteem.

„Mehr Wettbewerb auf der Schiene ist gut“, zei de voorzitter van de Wettbewerbsbehörde, Andreas Mundt, van de „Süddeutschen Zeitung“. „De Deutsche Bahn heeft subtiele Möglichkeiten, Wettbewerb zu backern. Dat is een andere man.“

Een Trennung von Netz en Betrieb sei das richtige Model, führte Mundt aus. De von der Bundesregierung beschlossene Umstrukturierung en Schaffung een van de gezamenlijke Wohlorientierten Gesellschaft für Infrastruktur innerhalb des Bahnkonzerns kan nur der eerste Schritt sein.

Kartellamt und Bahn strekt zich uit over über Wettbewerbsfragen

De Monopol-commissie heeft, hoewel de Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, een Zerschlagung des Bahn-Konzerns in werking gesteld. In de Seinem Sektorgutachten werd in juli het Gremium voor de Bahninfrastruktursparte aine „weitgehende economische en organisatorische eenheid van de andere verenigingen van de DB-Konzerns“ besteld. Het hervormingspakket van de federale regering is „sinnvoll“, het is niet erg plezierig.

Het Kartellamt strekt zich uit met de Bahn bereits über Wettbewerbsfragen. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de verkeersgegevens voor transport- en transportroutes, inclusief het transport van de spoorlijn naar de voorstop, inclusief het transport van de transportplatforms, het transport van de spoorlijn. Die Verhandlungen seien „zäh“, zei Mundt der „SZ“. De Bahn solle die Wettbewerbsbeschränkungen abstellen.