„Karriere verschwinden“: Gary Oldman deutet sein Karriereende an

Gary Oldman wird von Fans und Schauspielkollegen regelmäßig als einer der Größten seines Fachs gefeiert. Er, der in „Léon – Der Profi“ oder in „Die dunkelste Stunde“ denkwürdige Rollen ablieferte, denkt nun ans Aufhören. Auch nach seiner jetzigen Rolle – aber was heißt das?

Oscar-Preisträger Gary Oldman ist für seine beständig leidenschaftlichen Auftritte ein fester Bestandteil von The Dream Factory. Er selbst kann sich jedoch eine Zukunft abseits des Trubels Hollywoods gut vorstellen, und das in absehbarer Zeit. Das verriet der 64-jährige Schauspieler laut der US-Seite „Deadline“ in einem Interview.

Dementsprechend könne er sich gut vorstellen, sich nach seiner Apple-TV+-Serie „Slow Horses“ von der Schauspielerei zurückzuziehen. „Ich hatte eine beneidenswerte Karriere, aber die Karrieren schwinden und ich habe andere Dinge, die mich außerhalb der Schauspielerei interessieren.“ Laut Oldman denkt man in jungen Jahren immer, dass man Zeit hat für alles, was man sich vorgenommen hat – aber das ist nicht der Fall und „die Jahre vergehen“.

„Die 70 ist gleich um die Ecke“

„Nächstes Jahr werde ich 65, 70 steht vor der Tür. Ich möchte mit 80 nicht mehr aktiv sein. Ich wäre sehr glücklich und stolz und fühle mich privilegiert, wenn ich als Jackson Lamb zurücktreten würde “, sagte Altmann. Said Jackson Lamb ist der Name von Oldmans Figur in „Slow Horses“. In der Agentenserie geht es um eine Abteilung des britischen Geheimdienstes, die sich mit lähmend langweiligem Papierkram herumschlagen muss – bis die in Ungnade gefallenen Agenten alias die „Slow Horses“ plötzlich mit einem dringenden Fall konfrontiert werden. Die zweite Staffel mit sechs neuen Folgen startet am 2. Dezember 2022.

Ein Hoffnungsschimmer für alle Fans des Schauspielers, der 2017 für seine Rolle als Winston Churchill in dem Drama „The Darkest Hour“ den Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ erhielt: „Slow Horses“ wurde bereits um die Staffeln drei und vier verlängert . Zumindest die nächsten zwei bis drei Jahre würde Oldman im Showbusiness aktiv bleiben – auch wenn er seine Ankündigung wahr macht, sich nach „Slow Horses“ anderen Dingen zuzuwenden.