Karotten sind lecker und gesund, das ist kein Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen: Das aus Wurzelgemüse gewonnene Öl ist ein beliebtes Pflegemittel für Haut und Haare.

Karotten erfreuen sich in der Kosmetikindustrie wachsender Beliebtheit. Das darin enthaltene Carotin findet sich mittlerweile in zahlreichen Hautmasken und Gesichtscremes, Gesichtsölen und Haarpflegeprodukten. Doch auch in reiner Form, also als reines Öl, wird das Wurzelgemüse häufig eingesetzt – vor allem zur Verbesserung des Hautbildes. Aufgrund seines hohen Vitamingehalts versorgt es auch strapaziertes Haar mit wichtigen Nährstoffen, sodass es bei regelmäßiger Anwendung gesünder und gepflegter aussieht. Und das ist längst noch nicht alles, was das aus den Wurzeln gewonnene Karottenöl kann.

Wirkung und Anwendung: Karottenöl für die Haut



Karottenöl hat eine ganze Reihe von Vorteilen: Es verbessert das Hautbild, sorgt für ein gesünderes Hautbild und wirkt der natürlichen Hautalterung entgegen.

Mehr Feuchtigkeit

Leiden Sie unter trockener und rissiger Haut? Dann Karottenöl die richtige Wahl, wenn Sie ein Pflegeprodukt suchen, das die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt. Gerade in den Wintermonaten wird die Haut besonders beansprucht, sodass der hohe Vitamin-A-Gehalt des Wurzelgemüses sowohl nachts als auch tagsüber eine ideale Ergänzung darstellt. Frischer Teint

Aufgrund des in den Karotten enthaltenen Carotins sorgt das Öl für eine regelmäßige (aber kostengünstigere) Gesichtspflege Für einen gesünderen Teint, indem Sie es wie eine Lampe verwenden Stiftung, also als eine Art Grundierung. Es lässt blasse Haut dunkler erscheinen und verleiht ihr den nötigen Frischekick. Allerdings sollte das Karottenöl gleichmäßig aufgetragen werden, um unschöne Flecken zu vermeiden. Antialterung

Funktioniert tatsächlich Karottenöl wirkt außerdem der natürlichen Hautalterung entgegen, indem es die Hautzellen vor UV-Strahlung schützt und erneuert. Genauer gesagt ist es das enthaltene Vitamin A, das die Haut strafft und ihr einen gesunden, frischen Teint verleiht. Aus dem gleichen Grund kann das Öl auch Hautunreinheiten entgegenwirken.

Egal aus welchem ​​Grund Sie zum Karottenöl greifen, das Anwendung bleibt immer gleich: Zuerst solltest du dein Gesicht gründlich reinigen und leicht anfeuchten, dann ein paar Tropfen Öl zwischen deinen Handflächen erwärmen und diese dann gleichmäßig in die Haut einmassieren.

Wirkung und Verwendung: Karottenöl für die Haare



Karottenöl Verbessert nicht nur das Hautbild, sondern versorgt strapaziertes oder trockenes Haar auch mit wichtigen Nährstoffen. Insbesondere Spitzen, die zu Spliss neigen, können bei regelmäßiger Anwendung gestärkt und gepflegt werden. Allerdings ist es wichtig, dass Sie Ihre Kopfhaut nicht mit dem Öl behandeln, da das enthaltene Carotin sie orange verfärben könnte. Und wenn Sie unter einer trockenen oder empfindlichen Kopfhaut leiden, die zu Schuppen neigt, ist Karottenöl nur bedingt zu empfehlen: Es sollte sparsam verwendet werden.

Bevor Sie mit dem beginnen Behandlung Zu Beginn sollten Sie ein dunkles Handtuch über Ihre Schultern legen, damit das Öl keine Flecken auf der Kleidung hinterlässt, die sich nur schwer entfernen lassen. Gehen Sie dann wie folgt vor:

Erhitzen Sie etwas Karottenöl, zum Beispiel über einem Wasserbad, und massieren Sie es anschließend gleichmäßig in die Haarspitzen ein. Lassen Sie das Öl 10 bis 15 Minuten einwirken, bevor Sie es mit warmem Wasser aus Ihren Haaren waschen.

Karottenöl selber machen: So funktioniert es



Das Karottenöl aus dem Wurzelgemüse können Sie ganz einfach selbst herstellen – mit etwas mehr Zeitaufwand. Sie benötigen nur wenige Zutaten, wie zum Beispiel:

20 ml Sesamöl (kaltgepresst)

eine Bio-Karotte

ein Einmachglas mit Deckel

eine Glasflasche (steril)

ein Kochtopf

ein Geschirrtuch

Bevor Sie mit der Zubereitung beginnen, müssen Sie die Karotte in kleine Stücke reiben. Anschließend werden die „Späne“ zusammen mit dem Sesamöl in das Glas gegeben, dieses verschlossen und ins heiße Wasserbad gestellt. Erhitzen Sie den Inhalt, bis das Öl eine hellgoldene Farbe annimmt. Anschließend den Inhalt durch ein sauberes Geschirrtuch sieben und in eine zuvor ausgekochte, sterile Glasflasche füllen.

Und noch eine letzte Anmerkung: Karottenöl ist frei von synthetischen Stoffen und daher auch für empfindliche Hauttypen und Allergiker geeignet. Ein wichtiger Hinweis auf die natürliche Zusammensetzung des Produkts ist ein ECO- und BIO-Siegel, auf das Sie beim Kauf achten sollten.

