Freising – Was hat Kopfeck Manni nicht mit seinem Freund Monaco Franze durchgemacht? Er brachte ihn ins Kloster, brachte ihm die Walküren bei und verbrachte die Nacht damit, durch Münchens Kneipen zu streifen, um Elli zu finden.

Nicht nur einmal musste Karl Obermayr in seiner berühmten Rolle durchatmen und Geduld beweisen. Zum Beispiel, wenn Monaco ihn von einem Meeting ruft, nur um zu fragen, was er kochen soll (es werden Kohlrouladen nach neapolitanischer Art sein – mehr oder weniger). Und Sie kennen das Ende: Franze setzt seine Bude in Brand. Ja, ein Faden der Geduld, solange die Liste der Gspusi aus Monaco spielte Karl Obermayr aus Freising als Manni. Es ist die Rolle, an die sich die meisten Menschen erinnern werden.

Freising bei München: Bis zur Errichtung des Denkmals für Karl Obermayr wird es noch eine Weile dauern

Auch die Freisinger brauchen Geduld und Durchhaltevermögen. In der Heimatstadt des Schauspielers träumt man von einer lebensgroßen bronzenen Obermayr-Skulptur – ebenfalls mit Blick auf München. Dort thront Helmut Fischer, der seit 40 Jahren als ewiger Stenz gefeierte Schauspieler. Ein Ebenbild des Regisseurs Helmut Dietl hat sich auch auf der Münchner Freiheit zu ihm gesellt.

Auch aus Sicht des Vereins Stadtheimatpflege Freising verdient Obermayr die Ehrung eines Denkmals. „Er war und ist einer der bekanntesten Künstler Freisings“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Bernhard Reiml, der AZ. Karl Obermayr zeichnet sich dadurch aus, dass er „aus einer kleinen Rolle etwas Großes machen kann. Das ist ein Denkmal wert“. Der Schauspieler hat sich nicht in den Vordergrund gestellt und sich selbst nicht allzu ernst genommen, und das möchte das Denkmal widerspiegeln.

Dietl-Denkmal in Schwabing: Ewiger Stenz nicht mehr allein



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Denkmal für Karl Obermayr: 25.000 Euro Spenden wurden bereits gesammelt

Es sollte zugänglich sein und zum Sitzen einladen, keine Reiterstatue. „Er war ein Mann des Volkes und das sollte er auch mit dem Denkmal sein.“ Seine Skulptur sollte in der Altstadt auf der offenen Moosach stehen. Das ist der Plan. Hier kommt Geduld ins Spiel.

Eigentlich sah der ursprüngliche Zeitplan vor, dass der Bronzene Karl Obermayr Freising bestenfalls bereits im dritten Jahresviertel bereichern würde. Aber das lässt sich nicht aufrechterhalten. Das nötige Geld für die Umsetzung fehlt noch. Rund 25.000 Euro an Spenden konnten bereits gesammelt werden, die Kosten werden jedoch auf 60.000 Euro geschätzt. „Wir sind noch nicht auf der Zielgeraden“, sagt Reiml offen.

Es fehlt noch ein erheblicher Betrag, aber: „Wir geben auf keinen Fall auf“

Auch Vizepräsidentin Nanni Feller nennt es im Interview mit der AZ hart. Sie erfährt viel Unterstützung von den Menschen. Auch Reiml sagt: „Das Interesse in der Bevölkerung ist riesig, wir haben viele kleine Spender.“

Was ist dann das Problem? Die Idee fiel mitten in die Corona-Zeit, in der keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Dann kamen der Ukraine-Krieg und das Erdbeben in der Türkei – das veränderte die Spendenprioritäten vieler Großspender. Doch Reiml und seine Mitstreiter lassen den Traum nicht platzen: „Wir geben auf keinen Fall auf.“ Wir führen derzeit Gespräche mit potenziellen Spendern. „Wir wollen erst dann ins Casting gehen, wenn es um die Finanzierung ernst ist.“

25. Todestag von Helmut Fischer: Die Spuren unseres Monaco Franze



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Wettbewerb wählt Künstlerin Ioana Luca aus Düsseldorf

Über einen Wettbewerb im vergangenen Jahr wurde bereits ein Künstler gefunden, Bewerbungen aus ganz Deutschland gingen ein. Am meisten überzeugte Ioana Luca aus Düsseldorf.

Der Künstler, der Obermayr-Fan ist, erzählt der AZ: „Mir gefiel auf Anhieb das gesamte Konzept der Wettbewerbsinitiatoren: die Idee, eine Skulptur auf den Stufen am Fluss zu platzieren, wo sie als Interaktives Teil der Menge wird.“ Kunstwerk, der an der Moosach Erholung sucht, und nicht zuletzt der Plan, einem talentierten Schauspieler wie Karl Obermayr in seiner Heimatstadt ein Denkmal zu setzen.

So soll sich die Karl-Obermayr-Skulptur dereinst in das Stadtbild von Freising einfügen.

© Stadtheimatpflege Freising e.V

So soll sich die Karl-Obermayr-Skulptur dereinst in das Stadtbild von Freising einfügen. vom Stadtheimatpflege Freising e.V „}“>

Sie warte „ungeduldig“ auf die Umsetzung der lebensgroßen Skulptur, „was nur durch Teamarbeit möglich ist, und die Spezialisten, die mich unterstützen sollen, können natürlich nur beauftragt werden, wenn ihre Arbeit vergütet werden kann“.

Also zurück nach Freising. Auch für Reiml verläuft die Umsetzung nicht so schnell wie erhofft, doch am Ende nimmt er die Verzögerung in Obermayrs Manier hin: mit der „notwendigen Gelassenheit“.

Karl Obermayr: Ein Denkmal für einen wahren Ehrenfreisinger

Obermayr wurde am 4. April 1931 in Freising geboren. Die Homepage des Projekts beleuchtet seine Arbeit. Demnach wollte er als Student Schauspieler werden, seine Mutter bevorzugte für ihren Sohn einen konkreten Job – worunter sie eine Lehre als Buchdruckerin verstand. Obermayr spielte weiterhin in der Laientheatergruppe in Freising und nahm später nach der Arbeit Schauspielunterricht. Mit Erfolg. Münchner Geschichten, Pumuckl, Monaco Franze, Kir Royal, Polizeiinspektion 1 – das alles kennt man aus dem Fernsehen.

Aber es ist dem Verein auch wichtig, seine vielen Facetten hervorzuheben – er war nicht nur der bayerische Schauspieler und ewige Chefmann Manni. Er war vielseitig, spielte auch klassische Rollen, engagierte sich im Theater. Ein Charakterdarsteller, den man nicht vergessen sollte, so beschreibt es Vize-Vorsitzender Feller in der AZ.

Enthüllung der Dietl-Statue: „Alles passt, es passt“



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Monaco-Franze-Star Karl Obermayr: Außergewöhnliches Schauspieltalent

Wo glänzt das Obermayr besonders? „Die Familie Meier gefällt mir sehr gut“, sagt Reiml. Er hebt die Szene hervor, in der er mit dem Hausmeister streitet. Darin sieht man das „völlige Genie“ des Schauspielers. Und auch der Thoma-Film „Der Ruepp“, in dem er einen Großbauern spielt, der mit seinem Stolz die ganze Familie in den Abgrund reißt, ist für ihn etwas Besonderes.

Im wirklichen Leben kämpfte Obermayr gegen den Krebs. Er starb 1985 im Alter von nur 54 Jahren – nur zwei Jahre nachdem Monaco und Manni zum ersten Mal durch München schlenderten und zum TV-Kult wurden. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeit: karl-obermayr.de