Bad Segeberg. Wenn Winnetou und Old Shatterhand von Fackeln begleitet in die blaue Nacht auf den Kalkberg reiten, scheint es, als hätten sich die Zuschauer mit der Welt versöhnt. Wolken hängen zerrissen wie Zuckerwatte über der Arena. Berührt greifen Menschen zu ihren Handys oder Taschentüchern. Doch der Frieden hat lange auf sich warten lassen. Denn ein Familienbesuch bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg mit über 7.000 Gästen pro Veranstaltung bedeutet mehr als nur Wild-West-Romantik.

Erste Hürde: Besteigung des Kalkbergs. Wer wie ich regelmäßig mit zwei abenteuerlustigen Kindern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg besucht, muss jedes Jahr die Aussichtsplattform am Kalkberg erklimmen, um von oben einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. „Sehen Sie das Grün?“ fragt Mats (12) von der Kanzel. Ich ahne etwas. „Ich bin mir sicher, dass später jemand hinfallen wird.“

Ich selbst achte am liebsten mit meinen glatten Sommersandalen darauf, nicht auf dem kahlen Felsen auszurutschen, über den der Weg an manchen Stellen verläuft. Weil wir uns beeilen müssen. Der Kalkberg schließt mindestens 90 Minuten vor jeder Vorstellung und wir sind spät dran. Denn es war viel zu umständlich, Taschen, Rucksäcke, Regenjacken und Sitzkissen vorher zu verstauen.

Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Der schnellste Weg zur Freilichtbühne

Nächster Halt: die Souvenirläden. Auf dem Platz vor den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wimmelt es von Menschen und Gerüchen. Pommes Frites, Bratwurst, Parfüm. Auch der Geruch von Schweiß und Müll macht sich breit. Theo (9) zieht an meiner Hand. Wir müssen aufpassen, dass wir uns als Familie bei den Karl-May-Spielen nicht gegenseitig verlieren. Jemand beschwert sich in der Menge: „Sie gehen hier zum zehnten Mal durch.“ Das ist nicht wahr. Es war nur viermal.

Man kommt kaum in die Läden, es ist so voll. Theo ist hinter einem Plüschpferd her. Mats möchte Pommes. Wir haben uns getrennt. Im Souvenirladen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg kann ich mit Karte bezahlen, aber mein Mann bekommt es in der Pommesbude kalt. Dort steht „Keine Kartenzahlung möglich“. Für Getränke, Brezeln und Pommes fehlt das Bargeld. Obwohl wir regelmäßig Karl-May-Besucher sind, waren wir schlecht vorbereitet.

Der eigentliche Kampf auf dem Weg zur Freilichtbühne beginnt hinter den Eingängen. Zentimeter für Zentimeter drängen wir uns zwischen Menschen mit Pommestüten und Getränkebechern hindurch zu unseren Plätzen. „Nicht von hinten drängen“, schimpft eine Frau neben mir. „Ich werde auch von hinten geschubst“, antwortet ein Mädchen genervt.

Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Gäste drängen sich durch Sitzreihen

Als wir an unseren Plätzen am Kalkberg in Bad Segeberg ankommen, sind wir erschöpft, aber glücklich. Schon vor Beginn der Aufführung von „Winnetou I“ bekommen wir Karl-May-Fieber beim Anblick des großen Theaters, des schiefergrauen Felsens und der vielen Menschen. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis wir uns entspannt zurücklehnen können. Noch immer drängen sich Menschen durch unsere Sitzreihe. Erst wenn die Fanfaren aus den Lautsprechern ertönen, das Lied „Take me home, Country Roads“ erklingt und die Menge zum Auftakt rhythmisch klatscht, sind wir bereit für den Wilden Westen.

Mit Schießereien, Explosionen, brennenden Mänteln, Hüten und Kasernen macht es seinem Namen alle Ehre. „Sind die Explosionen echt?“ Theo will es wissen. Wir versuchen zu antworten, ohne die Geschichte von „Winnetou I“ selbst zu verpassen.

Am Ende ist es für mich wie immer: Die Geschichte hat erst die Hälfte geschafft. Aber Winnetou und Old Shatterhand haben sich mit ihren Waffen und warmen Worten so tief in meine Seele gekämpft, dass ich einfach berührt bin. Genau wie weitere 7000 Menschen an diesem Abend der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

