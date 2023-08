Mysteriöser Fall: Karl-Erivan Haub ist möglicherweise noch am Leben. Doch die Staatsanwaltschaft Köln will die Todeserklärung des Ex-Tengelmann-Chefs nicht aufheben

Ex-Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub könnte nach Recherchen von RTL und Stern noch am Leben sein. Dennoch weigerte sich die Staatsanwaltschaft Köln nun, die Todesanzeige aufzuheben. Sie kontaktierte nicht einmal mindestens einen wichtigen Zeugen.

Im Fall des vermissten Milliardärs Karl Erivan Haub Die Staatsanwaltschaft Köln weigerte sich, die Todesanzeige aufzuheben. „Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die vermisste Person über den Zeitpunkt der Todeserklärung hinaus überlebt hat“, teilte die Kölner Behörde mit Stern mit. Die Voraussetzungen für einen Antrag auf Aufhebung der Sterbeerklärung liegen daher nicht vor.

Fotos könnten Karl-Erivan Haub in Moskau zeigen



Haub gilt seit einem Skiausflug auf das Matterhorn im Jahr 2018 als vermisst und wurde im Mai 2021 vom Bezirksgericht Köln für tot erklärt. Exklusive Recherche von RTL und der Stern wies jedoch darauf hin, dass der ehemalige Tengelmann-Chef noch am Leben sein könnte. RTL-Ermittlerin Liv von Boetticher hatte Hinweise erhalten, dass er sich 2021 zumindest zeitweise in Moskau aufgehalten haben soll – und die Familie wusste davon. Darunter befanden sich Fotos aus Moskau, aber auch Informationen über Zahlungen von Christian Haubs Bruder und jetzigem Tengelmann-Chef an zwei interne Ermittler, die den Tod von Karl-Erivan Haub untersucht hatten und beweisen wollten, dass er noch am Leben war. Nach Angaben aus Tengelmann-Kreisen handelte es sich bei diesen Zahlungen um eine erfolgsabhängige Vergütung.

Ihre Forschungsunterlagen stammten von Boetticher der Öffentlicher Ankläger Köln, das im Mai eine Überprüfung der Sterbeerklärung eingeleitet hat. „Auch Angaben zu den in der Medienberichterstattung häufig erwähnten Fotos waren Gegenstand der Prüfung. Diese sollen aus dem Jahr 2021 stammen und vermutlich die für tot erklärte Person zeigen“, erklärte die Behörde nun. „Da die Aufnahmen jedoch weder verfügbar sind noch beschafft werden können, können Existenz, Echtheit und Zeitpunkt der Aufnahmen nicht überprüft werden.“

Für von Boetticher wirft die Entscheidung der Staatsanwaltschaft mehr Fragen auf, als sie beantwortet: „Ich bin irritiert, dass mindestens ein Zeuge, der Zugang zu den Fotos hatte, von der Staatsanwaltschaft stammte.“ Köln wurde noch nicht kontaktiert“, sagte sie dem Stern. Ob überhaupt Zeugen vernommen wurden, ist nicht bekannt. Die Behörde hatte seit Wochen keine Stellungnahme abgegeben und Versuche, Kontakt zu RTL aufzunehmen, waren erfolglos geblieben.

Im Mai reichte der Journalist außerdem eine neunseitige Strafanzeige gegen Christian Haub bei der Staatsanwaltschaft Köln wegen falscher eidesstattlicher Versicherung mit detaillierten Beweisangeboten ein. Aus rechtlicher Sicht bleibt dieses Verfahren jedoch von der Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Todeserklärung unberührt. Es ist noch unklar, wie die Behörde entscheiden wird.





Unterdessen verweist von Boetticher weiterhin auf Fotos, die mit Hilfe eines israelisch-amerikanischen Unternehmens im Februar 2021 über das biometrische Überwachungssystem Moskaus beschafft worden sein sollen. Die Ermittlungsbehörde war zuvor von Christian Haub damit beauftragt worden, den „endgültigen Beweis“ zu liefern, dass sein Bruder Karl-Erivan noch am Leben sei. Damit war ein erfolgsabhängiges Honorar in Millionenhöhe verbunden, das Zeugen zufolge bereits ab 2021 an den Sicherheitschef gezahlt werden sollte Tengelmann wurde bezahlt. Eine entsprechende deutliche Bilanzerhöhung soll im Unternehmen des Sicherheitschefs über den Bundesanzeiger nachgewiesen werden. Es ist auch nicht bekannt, wie die Staatsanwaltschaft mit diesem weiteren Beweisangebot umgegangen ist.

