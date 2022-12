Kari Lake fordert ihre Niederlage im Rennen um den Gouverneur von Arizona heraus

PHOENIX (AP) – Kari Lake, die im Rennen des Gouverneurs von Arizona besiegte Republikanerin, fordert offiziell ihre Niederlage gegen die Demokratin Katie Hobbs heraus und fordert ein Gericht auf, zertifizierte Wahlergebnisse aus dem bevölkerungsreichsten Bezirk des Bundesstaates zu verwerfen und sie entweder zur Gewinnerin zu erklären oder die Wahl zu wiederholen Gouverneurswahl in diesem Landkreis.

Die von Lake am späten Freitag eingereichte Klage konzentriert sich auf lange Schlangen und andere Schwierigkeiten, die Menschen bei der Abstimmung am Wahltag in Maricopa County hatten. Die beim Maricopa County Superior Court eingereichte Klage behauptet auch, dass Hunderttausende von Stimmzetteln illegal abgegeben wurden, aber es gibt keine Beweise dafür, dass dies wahr ist.

Lake hat sich geweigert anzuerkennen, dass sie mit mehr als 17.000 Stimmen gegen Hobbs verloren hat.

Der von Donald Trump unterstützte Gouverneurskandidat hat Maricopa County mit Beschwerden bombardiert, die größtenteils mit einem Problem mit Druckern in einigen Wahlzentren zusammenhängen, das dazu führte, dass Stimmzettel mit Markierungen gedruckt wurden, die zu hell waren, um von den Tabulatoren vor Ort gelesen zu werden.

In einigen Wahllokalen bildeten sich Schlangen, was den Verdacht der Republikaner schürte, dass einige Anhänger nicht in der Lage waren, einen Stimmzettel abzugeben, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass dies das Ergebnis beeinflusst hat. Bezirksbeamte sagen, dass jeder wählen konnte und alle legalen Stimmzettel gezählt wurden.

Lake verklagte Beamte von Maricopa County und Hobbs in ihrer derzeitigen Rolle als Außenministerin von Arizona.

Sophia Solis, eine Sprecherin des Büros des Außenministers, sagte, Lakes Klage werde geprüft, habe aber keinen weiteren Kommentar zu der Einreichung abgegeben.

Jason Berry, ein Sprecher von Maricopa County, lehnte es ab, sich zu Lakes Antrag zu äußern, die Wahlergebnisse des Countys im Rennen um den Gouverneur zu verwerfen. Aber er sagte, der Landkreis „respektiert den Wahlwettbewerbsprozess und freut sich darauf, Fakten über die Verwaltung der Parlamentswahlen 2022 und unsere Arbeit zu teilen, um sicherzustellen, dass jeder legale Wähler die Möglichkeit hat, seine Stimme abzugeben.“

Hobbs bezeichnete die Klage in einem Beitrag auf ihrem Twitter-Account als „den jüngsten verzweifelten Versuch von Lake, unsere Demokratie zu untergraben und den Willen der Wähler zunichte zu machen“. Sie veröffentlichte eine Erklärung ihres Wahlkampfmanagers, in der sie die Klage als „Schein“ bezeichnete, und sagte, ihr Lager konzentrierte sich weiterhin darauf, „sich darauf vorzubereiten, am ersten Tag der Amtszeit von Katie Hobbs durchzustarten“.

Die Klage von Lake besagt, dass die Republikaner von den Problemen in Maricopa County überproportional betroffen waren, weil sie die Demokraten am Wahltag 3-1 überstimmt hatten. GOP-Führer hatten ihre Wähler aufgefordert, bis zum Wahltag zu warten, um abzustimmen.

Ende November reichte Lake eine öffentliche Klage ein, in der Maricopa County aufgefordert wurde, Dokumente im Zusammenhang mit der Wahl auszuhändigen. Sie versuchte, Wähler zu identifizieren, die möglicherweise Probleme bei der Stimmabgabe hatten, wie z.

Im Sommer lehnte ein Bundesrichter auch einen Antrag von Lake und Mark Finchem, dem unterlegenen republikanischen Kandidaten für das Amt des Außenministers, ab, bei den Wahlen im November eine manuelle Auszählung aller Stimmzettel zu verlangen.

Der Richter hat seitdem Anwälte, die Lake und Finchem vertreten, sanktioniert und erklärt, sie hätten in ihrer Klage „falsche, irreführende und nicht belegte Tatsachenbehauptungen gemacht“. Die Anwälte teilten dem Gericht mit, dass ihre Behauptungen „rechtlich einwandfrei und durch starke Beweise gestützt“ seien.

Hobbs hat in ihrer Rolle als Außenministerin bei einem Gericht beantragt, eine gesetzlich vorgeschriebene automatische landesweite Nachzählung in drei Rennen einzuleiten, die mit weniger als einem halben Prozentpunkt entschieden wurden.

Das Rennen um den Generalstaatsanwalt war einer der engsten Wettkämpfe in der Geschichte des Bundesstaates, wobei der Demokrat Kris Mayes mit nur 510 von 2,5 Millionen abgegebenen Stimmen vor dem Republikaner Abe Hamadeh lag.

Die Rennen um den Superintendenten des öffentlichen Unterrichts und einen gesetzgebenden Sitz in den Vororten von Phoenix werden ebenfalls nachgezählt, aber die Margen sind viel größer.

Jacques Billeaud, The Associated Press