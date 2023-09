Nick Chubb von den Cleveland Browns wurde am Montagabend im zweiten Viertel einer 26:22-Niederlage gegen Pittsburgh wegen einer weiteren schweren Knieverletzung vom Platz gestellt; Cheftrainer Kevin Stefanski machte keine Angaben zum Ausmaß des Schadens, geht jedoch davon aus, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird





Rückkehrer der Cleveland Browns, Runningback Kareem Hunt

Kareem Hunt kehrt zu den Cleveland Browns zurück, um dem Runningback mehr Tiefe zu verleihen, nachdem sich Starter Nick Chubb am Ende der Saison eine Verletzung zugezogen hat.

Hunt – der vier Spielzeiten bei den Browns verbrachte, bevor das Team beschloss, ihn in dieser Saisonpause nicht erneut zu verpflichten – soll Berichten zufolge einen Einjahresvertrag unterzeichnet haben, um nach Cleveland zurückzukehren, wo er Jerome Ford unterstützen wird, der von der Bank kam und lief am Montag 106 Yards, nachdem Chubb sich verletzt hatte.

Der 28-Jährige wird voraussichtlich später am Mittwoch trainieren und da er das System bereits kennt, wird Hunt voraussichtlich direkt eingreifen und den Browns (1:1) helfen können, die am Sonntag Tennessee empfangen.

Nick Chubb, Running Back der Cleveland Browns, wird mit einer schweren Knieverletzung vom Feld genommen

Chubb muss sich einer weiteren Operation am linken Knie unterziehen, nachdem er sich die Bänder gerissen hatte, als er von Pittsburghs Safety Minkah Fitzpatrick getroffen wurde. Der vierfache Pro Bowler erlitt 2015 bei seinem Spiel in Georgia eine schwere Verletzung am selben Knie.

Hunt und Chubb bescherten den Browns einst das beste 1-2-Running-Back-Tandem in der NFL. Hunt schaffte in vier Saisons mit Cleveland 1.874 Yards und 16 Touchdowns. Er war auch als Passfänger erfolgreich und erzielte 211 Bälle für 1.806 Yards.

Als Rookie im Jahr 2017 führte Hunt die Liga im Rennen um Kansas City an, doch im darauffolgenden Jahr nahm seine Karriere eine Wendung, als ein Video auftauchte, in dem er eine Frau im Flur eines Hotels in der Innenstadt von Cleveland stieß. Er war für die ersten acht Spiele im Jahr 2019 gesperrt.

Hunt hatte eine turbulente Saison 2022 bei den Browns. Da er keinen neuen Vertrag bekommen konnte, zog er den Zorn der Trainer auf sich, indem er die Übungen im Trainingslager aussetzte. Am Ende kam Hunt in allen 17 Spielen zum Einsatz, war aber nicht so effektiv, als er 468 Yards lief und 210 Receiving-Yards hinzufügte.