Der Kapitalismus macht es seinen Kritikern nicht besonders schwer: Die Marktliberalisierungen der 1980er Jahre führten zu einer steuerfinanzierten Staatshaftung für verzockte Banken. Die Ideologie der offenen, angeblich selbstregulierenden Märkte führte zur Energieabhängigkeit Deutschlands von einem revisionistischen und imperialistischen Machthaber im Kreml.

Die Abhängigkeit des Systems vom Wachstum, der Kultur von immer mehr, immer größer, immer schneller, beschleunigt den Klimawandel und gefährdet möglicherweise die Grundlagen unserer Existenz. Und nicht zuletzt fördert der Kapitalismus die Ungleichheit der Gesellschaften in einem Ausmaß, dass es für diejenigen am Rande des politischen Spektrums leicht ist, mit populistischen Parolen die „Abgehängten“ zu vereinnahmen – und die politischen Systeme von innen heraus zu destabilisieren.

Soviel zu den schnellen und gängigen (Vor-)Urteilen über unser marktwirtschaftliches System. Der Zeitgeist ist zweifellos antikapitalistisch. Und auch den beiden US-Philosophen Nancy Fraser und Michael Sandel ist mit ihrem kapitalismuskritischen Ansatz Aufmerksamkeit sicher – und ein entsprechender Verkauf ihrer Bücher.

„Das Unbehagen in der Demokratie. Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben“ – so lautet der Titel von Sandels Werk.

Es ist eine Abrechnung mit dem „Finanzkapitalismus“. Sandel, der auch Bundeskanzler Olaf Scholz inspirierte, liefert eine reflektierte, lesenswerte Analyse der Schwächen der US-Demokratie.

Klassenkampfsound

Auch das Wissensinteresse seines New Yorker Kollegen Fraser richtet sich vor allem auf die Missstände der größten Volkswirtschaft. Doch der reißerische Titel „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ zeigt: Fraser will provozieren. Der Klang ist klassenkämpferisch, manchmal polemisch.

Sandel geht vorsichtiger vor. Auch er sieht die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens gefährdet. „Kapitalismus und Demokratie lebten lange Zeit in einem gespannten Nebeneinander“, schreibt er. Der Kapitalismus strebt danach, „produktive Tätigkeit zum privaten Vorteil zu organisieren“. Die Demokratie hingegen strebt danach, „die Bürger zur Selbstverwaltung zu befähigen“. Laut dem Harvard-Philosophen war die politische Ökonomie der Demokratie „von Anfang an ein Versuch, diese beiden Konzepte zu vereinen“.

Er hält diesen Versuch für gescheitert. Laut Sandel orientierten sich die Leitprinzipien der Wirtschafts- und Sozialpolitik immer weniger an den „Bedingungen und Möglichkeiten republikanischer Beteiligung, sondern mehr an ökonomischen Effizienzkonzepten“.

Besonders enttäuscht ist Sandel von den demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama. Sie hätten keineswegs mit der Reagan-Tradition gebrochen, sondern die marktgläubige Ideologie der 1980er Jahre mit ihrer umfassenden Politik der Deregulierung der Finanzmärkte verstärkt. Und mit dem Scheinargument, dass nur so Wirtschaftswachstum und Verteilungsgerechtigkeit möglich seien.

Aus Sandels Sicht war das ein Mythos. Und tatsächlich hat nichts den Kapitalismus so in eine Legitimationskrise gestürzt wie die Tatsache, dass die Verluste verantwortungslos spekulierender Banken kollektiviert wurden, weil sonst das Finanzsystem zusammengebrochen wäre. Mehr noch: Das System gab den Banken einen Anreiz zum Glücksspiel, weil sie davon ausgehen konnten, dass der Staat sie retten würde. „Too big to fail“ – das war eine Art Vollkaskoversicherung in einem außer Kontrolle geratenen Finanzkapitalismus.

Die jüngsten Bankenrettungen in den USA und der Schweiz zeigen, dass dieses auch als „Moral Hazard“ bezeichnete Problem noch nicht gelöst ist. Auf den möglichen Einwand, es sei damals wie heute keine Marktentscheidung gewesen, die Banken mit Steuergeldern zu retten, sondern eine politische, geht Sandel nicht ein. Sein Hauptanliegen ist die Wiedererlangung der Souveränität der Politik über die Wirtschaft, weg vom vermeintlich rationalen Effizienzdenken hin zu einer Politik, die auf einer ethisch fundierten Praxisphilosophie basiert.

Und der Philosoph macht keinen Hehl daraus, dass er den Politikwechsel von US-Präsident Joe Biden mit seinen kreditfinanzierten milliardenschweren Investitionen als eine Befreiung der Politik von einem rein ökonomisch kalkulierten Dogma sieht. Nur eine solche Politik, die die Reduktion des Liberalismus auf Marktgläubigkeit überwindet, kann auch das „Unbehagen in der Demokratie“ verringern. Laut Sandel fand dieses Unbehagen in Donald Trump seinen Höhepunkt, obwohl seine Vorreiter Clinton und Obama waren.

Fraser, die große amerikanische Feministin, ist weitaus radikaler als Sandel. Für sie scheint es kaum ein Übel zu geben, dessen Ursache nicht im Kapitalismus zu finden ist. Fraser nennt die vier schwerwiegendsten: Erstens sei der Kapitalismus „eng mit Rassismus verknüpft“. Zweitens lebt er von der „Care-Arbeit“. Bedeutet: Der Kapitalismus ist für seinen Fortbestand auf die außerhalb seiner Kreise stattfindende gesellschaftliche Reproduktion angewiesen, etwa auf die Erziehung und Betreuung von Kindern, die er selbst ständig unter Druck setzt, etwa durch sinkende Reallöhne.

Drittens verbrennt der Kapitalismus unsere begrenzten ökologischen Ressourcen, weil „seine inhärente Logik ihn dazu zwingt, diese Ressourcen als Teil eines nichtwirtschaftlichen Bereichs zu definieren und sie sich anzueignen.“ Und schließlich zehrt der Kapitalismus an den „immateriellen Ressourcen der Demokratie“: Er sei „auf eine legitime staatliche Ordnung angewiesen“, untergräbt diese aber, weil er im wirtschaftlichen Bereich nur die Kräfte des Marktes zur Geltung bringe.

Anleihen bei Marx

Mehr Antikapitalismus geht nicht – zumal diese vier „Vernichtungsdynamiken“ einander bedingen und sich gegenseitig verstärken. Fraser, die sich in der Tradition der Frankfurter Schule um die linksgerichteten Philosophen Theodor Adorno und Max Horkheimer („Dialektik der Aufklärung“) sieht, erhebt den Anspruch, unseren Blick auf den Kapitalismus zu erweitern und „alle Unterdrückungen, Widersprüche und Konflikte der aktuellen Situation in einem einzigen analytischen Rahmen zusammenzufassen“.

Kraftvoll, emotional und mit kraftvollen Metaphern ausgestattet, kämpft Fraser gegen das System, das „gezähmt“ werden muss. Wobei der Kapitalismus – und hier nimmt Fraser Anleihen bei Marx – selbst Abhilfe schafft. Denn er trage eine „kannibalistische Dynamik“ in sich, „verschlingt alles, am Ende auch sich selbst“. Von Menschen begründet, sei es eine Völlerei, „deren Hauptspeise wir selbst sind“. Selbstzerstörung ist Teil der „DNA des Kapitalismus“.

Frasers Tiraden überzeugen nicht wirklich: Kraftvolle Sprache kann analytische Tiefe und differenzierte Argumente nicht ersetzen. Wenn es konkret wird, gerät der Autor auch mal ins Absurde – etwa dort, wo der „New Yorker“ gegen den Einsatz von Kunstdünger polemisiert.

Sowohl für Fraser als auch für Sandel betonen beide die Schwächen des Kapitalismus überbetont und ignorieren weitgehend seine Stärken: größerer Wohlstand, höhere Lebenserwartung, geringere Kindersterblichkeit. Oder die Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern zunehmend vom Verbrauch fossiler Brennstoffe abgekoppelt wird.

Beide unterschätzen den jüngsten Trend zu einem mächtigen, intervenierenden Staat. Der neue Glaube an den Staat zeigt sich in Europa und neuerdings auch in den USA. Überall Rettungspakete und Konjunkturprogramme in völlig neuer Dimension, überall rasant steigende Staatsverschuldung.

Das passt nicht zur These der beiden Philosophen, dass der Markt die Demokratie übernimmt. Marktwirtschaft und Demokratie brauchen einander, sie eint die Idee der Freiheit, dass die beste Idee im Wettbewerb innerhalb eines offenen Systems entstehen kann. Ein solches System gewährleistet langfristig immer noch am besten die notwendige Korrektur- und Reformfähigkeit.

Dass die Wohlstands- und Freiheitsversprechen westlicher Gesellschaften unter Verdacht, teilweise sogar unter Generalverdacht stehen, ist besorgniserregend. Waren antikapitalistische Thesen schon immer massentauglich, sind sie mittlerweile auch antimarktwirtschaftliche Parolen.

Das Problem: Weder Sandel noch Fraser nennen vielversprechende Alternativen. Und was sie verbergen: Die Marktwirtschaft ist letztlich auch Ausdruck intellektueller Bescheidenheit, also der erkenntnistheoretischen Einsicht, dass niemand weiß, welcher Weg der richtige, der wahre ist. Auch das ist Philosophie.

