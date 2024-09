Atakan Karazor uit Stuttgart werd op de grond aan VfL Wolfsburg gegeven. Afbeelding: dpa / Swen Pförtner

Voetbal

Volg

Torhüter Alexander Nübel heeft de schuld relatief snel uit de macht gehaald. „De Schiedsrichter heeft een geweldige instelling in de twee, die genoten hebben van het spel. En dat is niet het geval met gunsten. Uiteindelijk zijn we trots op onze teamgeest, maar we zitten nog steeds in een punkgat.“

Op VfB Stuttgart kunt u rekenen dankzij de doelpunten van Deniz in de 97. Minuten van de 2:2 wedstrijd tussen VfL Wolfsburg en VfL Wolfsburg. Het duurde tenslotte zo lang om te spelen, ook al was het met de Entscheidung von Schiedsrichter Sven Jablonski zu tun, Stuttgart’s Atakan Karazor in der 63. Minute vom Platz zustellen.

Er is een scheiding voor het spel dat de tv-camera’s en de Karazor zelf schuldig maakt. „Als het zo is, is de gel-rote kaartoorlog mislukt. Ik heb een doel bereikt met de resultaten die ik heb waargenomen. Als ik de beelden zie, als ik ze zie, dan is dat de juiste keuze.“

De frustratie van de relatie en fans in Zwaben is altijd groter geweest. De 27-jarige Kapitän was ’s nachts op Instagram aanwezig tijdens de situatie en onder de fans van de VfB.

VfB Stuttgart: Jablonski heeft zijn geld te danken aan Karazor

Karazor schrijft dat er een bepaalde periode is waarin hij of zij zal nadenken over de situatie op het veld. Aangezien de Video Bilder in het Duits zegt, is dat bij het gemeen spel niet het geval, zonder dat de Gegenspieler Maximilian Arnold door de Knöchel wordt getroffen.

De opnamegidsen hebben een andere interpretatie en een Karazor die volledig accuraat is, maar een recensie van de video-opnames is ondenkbaar. „Als de kaart wordt gebruikt, is de kans groot dat de kans groot is. Dan heb ik zo’n snelle prestatie, in twee, drie Sekunden, dat de Entscheidung falsch war“, de betekenis van de Unparteiische. Er zal selbst zu zijn, dat de Entscheidung van de „Knackpunkt“ in de speloorlog.

Maar VfB-Kapitän macht de Schiedsrichter keinen Vorwurf. „Fehler passionen, dat is mensschlich. Nicht nur im Leben, sondern auch im Fußball.„Beide zijn blij na hun toneelstuk, Jablonski is zowel schuldig als dankbaar voor hun gebaar.

Wie zondagochtend Zwaben bezoekt, is welkom bij DFB Einspruch, die niet mag meedoen aan Karazor vanwege de komende thuiswedstrijden die TSG Hoffenheim verboden is. „Een dubbele straf kan niet in de Fairplay-zonde voorkomen“, aldus sportdirecteur Fabian Wohlgemuth

VfB Stuttgart: Karazor spreekt de fans aan

Dit spreekt zowel Karazor als de fans van de Champions-League-Teilnehmers aan. „Verzicht op persoonlijke Belästigungen, Beleidigungen en Hass. Dafür steht der VfB nicht. Wir schauen nach vorn.“

Je zult meer dan tevreden zijn met het team, je zult deel uitmaken van de volgende generatie van de wetenschap en je zult er blij mee zijn en de volgende keer zul je blij zijn met de volgende „grote game“. Dan ontmoeten ze Stuttgart in de Champions League in Sparta Praag.