Vakbonden-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) is zaterdag (vanaf 10.30 uur) Gastredner bij de Nationale Partij van de Noordrijn-Westfalen CDU in Münster. Dit is de eerste grote Auftritt von Merz als Kanzlerkandidat seit seiner offizieellen Nominierung. De partij durft bij te dragen aan hun sociale gezondheid en steun aan de CDU-leiders in de Bundestagswahlkampf. Als Sauerländer hebben we onze eigen thuisbasis in NRW en ons sterke CDU-Landesverband.

„Die K-Frage istschieden. De macht van Friedrich Merz"

Hendrik Wüst sieht von Kanzlerkandidatur für Union ab

Merz-kracht



Gemeinsamer Einzug in de Halle

Laut Parteitagsregie sollen Merz en Ministerpresident Hendrik Wüst gemeenschappelijke muziek in de Halle einziehen. Wüst als CDU-Landesvorsitzender een post, voordat Merz op de Bühne komt. Vorstandswahlen stehen bei dem Treffen der round 670 Delegierten nicht an. Het merkteken duurt lang als het om Wüst en Merz gaat.

Auch Wüst wordt lange tijd beschouwd als een potentiële kandidaat voor de Unie. Het Entscheidung-veld in Endspurt tussen Merz en CSU-chef Markus Söder. Als u meer wilt weten over uw ervaringen, weet u niet zeker of u geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van uw producten of uw informatie. De minister-president zal altijd openstaan ​​voor het publiek, ook voor het concrete, en de minister-president van Noordrijn-Westfalen zal altijd een mogelijke kandidaat zijn – en hij zal nooit falen.

Wüst stützt ich dabei auch auf seine Beliebtheitswerte. Ik ben de huidige ZDF-politbarometer met de nationale politici die aanwezig zijn in de groep van hun trouwe politici en politici en landgezichten op straat – achter de federale minister van Defensie Boris Pistorius. Es followgen mit deutlichem Abstand Söder und Merz.

Migratie als groot thema

In de context van de belangen van de partij ligt de nadruk op artistieke intelligentie (KI) en papier over veiligheid en migratie, dat het resultaat is van de regering van het land als gevolg van de wederzijdse islamistische terroristische aanval op Solingen met een totale impact daarop. .

Wij hopen voorbereid te zijn met helder groengrondbeheer en een alomvattend pakket met aangeplante maatregelen voor meer veiligheid en zorg voor de zorg voor het asielbeleid. Een entsprechender Entschließungsantrag von NRW, Sleeswijk-Holstein en Baden-Württemberg zur Begrenzung en Steuerung von Migration fand in Bundesrat Unterstützung.

Der Partij-label durfde het einde van de AfD-erfenis tussen de Wahlen in Thüringen, Saksen en Brandenburg te steunen. Wij willen altijd onze opvattingen over de Anschlags von Solingen en de regeling van de rechten van Wahlen bespreken. Als hen ervan wordt weerhouden politieke leiders te worden, moet er een ‘Allianz van de Mitte’ komen die de migratieproblemen oplost, dus we zullen gelukkig zijn.

Verhältnis zu den Grünen

In NRW werken de 49-jarigen altijd graag samen met hun groene coalitiepartners – zij zullen ook profiteren van het NRW-migratiepakket. Ik ben van mening dat de Unie dagegen auf Distanz zu den Grünen.

Na de Rückritt der Grünen-Bundesspitze informge der Misserfolge der Öko-Partei bei den Landtagswahlen im Osten konnte es in Munster auch Worte in Richtung Grüne geben.

Der Roboter hilft

Het feit dat de Parteitag eigenaar is van de Chancen der Künstlichen Intelligenz im Vordergrund stehen sollen, toont aan dat CDU in ieder geval erg plastisch. Op het podium sollen Roboter beim Getränkeservice unterstützen. Als u de Tagespräsidium des Parteitags bestellungen aufnehmen and Gläser austauschen.

