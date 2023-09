Volkswagen sieht sich auf die zunehmende Konkurrenz chinesischer Hersteller in Europa vorbereitet. „Wir sind Europas führender Anbieter von Elektrofahrzeugen. „Das ist für uns eine gute Basis und Ansporn, weiterzumachen“, sagte Vorstandschef Oliver Blume am Montag vor Journalisten im Vorfeld der IAA Mobility in München. Auf der Messe zeigen mehrere chinesische Hersteller Elektroautos, mit denen sie wollen Kunden von deutschen Automobilherstellern zu gewinnen. Experten gehen davon aus, dass Unternehmen wie BYD, Xpeng oder Dongfeng bald zu ernsthaften Konkurrenten von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen werden könnten.

Die deutschen Hersteller werden derzeit durch steigende Kosten und die sich abschwächende Konjunktur gebremst. Die Chinesen hingegen profitieren von der günstigen Produktion im Heimatland und haben eine eigene Batterieproduktion aufgebaut, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Vor allem BYD profitiert davon, dass es neben Autos auch innovative Batterien herstellt. Der Konzern aus Shenzhen hat gerade VW in China als Marktführer im Gesamtmarkt verdrängt und nimmt Tesla weltweit ins Visier.