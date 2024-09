Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in den Übernahmekampf um die Commerzbank eingegriffen und schwere Vorwürfe gegen den italienischen Angreifer Unicredit erhoben. „Unfreundliche Angriffe, feindliche Übernahmen sind nichts Gutes für Banken“, sagte Scholz am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Die Bundesregierung habe klar Position bezogen, so Scholz weiter. Man habe sehr deutlich gemacht, „dass wir das in Europa und in Deutschland nicht für ein angemessenes Vorgehen halten, dass man gewissermaßen ohne jede Kooperation, ohne jede Konsultation, ohne jede Rückmeldung versucht, sich mit unfreundlichen Methoden aggressiv an Unternehmen zu beteiligen.“

Die Commerzbank wirtschafte erfolgreich und sorge für die wichtige Aufgabe, die deutsche Wirtschaft und den Mittelstand mit den notwendigen Finanzierungen zu versorgen, so die Bundeskanzlerin weiter. „Das ist eine Bank, die das auch in ihrer Unabhängigkeit gut kann.“

Scholz reagierte damit auf eine Meldung vom Montagnachmittag, wonach die italienische Großbank Unicredit ihren Anteil an der zweitgrößten deutschen Bank weiter aufgestockt habe. Wie das Institut in Mailand mitteilte, habe es sich über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 11,5 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert und kontrolliere damit bereits einen nominellen Anteil von 21 Prozent. Unicredit teilte mit, man werde bei den Aufsichtsbehörden eine weitere Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent beantragen.

Bundesregierung lehnt Commerzbank-Übernahme ab

Erst am vergangenen Freitag hatte der Bund angekündigt, vorerst keinen weiteren Anteil seines Aktienpakets veräußern zu wollen. Die Strategie der Bank sei auf Unabhängigkeit ausgerichtet. Der Bund werde diese bis auf Weiteres unterstützen, hieß es.

Die Deutsche Presse-Agentur hatte am Montag berichtet, die Bundesregierung sei gegen eine Übernahme der Commerzbank und zitierte Quellen im Finanzministerium mit den Worten: „Wir unterstützen eine Übernahme nicht. Das haben wir Unicredit mitgeteilt.“

Der Bund war seit der Finanzkrise größter Anteilseigner der Commerzbank und hatte Anfang September angekündigt, seinen 16,49-Prozent-Anteil künftig zu verkaufen. Vorvergangene Woche waren die ersten 4,49 Prozent an Unicredit verkauft worden, die bei einer Auktion das beste Gebot abgegeben hatte. Erst nach der Auktion wurde bekannt, dass sich die italienische Großbank über die Börse weitere 4,7 Prozent an der Commerzbank gesichert hatte.

„Frontal ins Gesicht“

Unicredit-Chef Andrea Orcel ließ in der Öffentlichkeit inzwischen kaum noch Zweifel daran, dass er eine Komplettübernahme der Frankfurter Bank anstrebt, die deren Management bislang ablehnte. Zugleich erklärte der Banker am Freitag, er wolle keine feindliche Übernahme und werde nur im Einvernehmen mit der deutschen Regierung handeln. Dies ist ihm nicht gelungen. Die deutsche Regierung war zunächst zurückhaltend, doch damit ist es nun vorbei.

Auch andere Akteure reagierten scharf auf die neuerliche Aktienerhöhung. Verdi-Gewerkschaftssekretär und Commerzbank-Aufsichtsrat Stefan Wittmann sprach von einem „völlig unangebrachten“ und „aggressiven“ Schritt. Mit Blick auf das Vorgehen von Unicredit-Chef Orcel wählte der Gewerkschaftsvertreter drastische Worte. „Damit schlägt er sowohl der Bundesregierung als auch uns frontal ins Gesicht, denn er macht deutlich, dass ihm unsere Meinung egal ist“, sagte Wittmann. Bei der Commerzbank werde Orcel „auf eine sehr kämpferische Belegschaft treffen, die sich zur Wehr setzen wird“, kündigte er an.