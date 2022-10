Kanyes Instagram nach antisemitischen Posts eingeschränkt : NPR

Bildunterschrift umschalten JULIEN DE ROSA/AFP über Getty Images

JULIEN DE ROSA/AFP über Getty Images

Instagram hat das Konto von Ye, dem früher als Kanye West bekannten Rapper, eingeschränkt.

Entsprechend Der Hollywood-Reporterbestätigte ein Meta-Sprecher, dass die Beschränkung nach „wiederholten Verstößen“ eingeführt wurde.

Ye reagierte auf die Einschränkungen mit a jetzt gelöschter TweetSchreiben:

Ich bin heute Nacht ein bisschen müde, aber wenn ich aufwache, werde ich todkrank. 3 Über JÜDISCHE MENSCHEN Das Lustige ist, dass ich eigentlich kein Antisemit sein kann, weil schwarze Menschen eigentlich auch Juden sind. Ihr Jungs habt mit mir gespielt und es versucht schwarzer Ball jeden, der sich Ihrer Agenda widersetzt

Meta hat nicht angegeben, welche Posts für die Einschränkungen verantwortlich waren. Aber am Freitag veröffentlichte Ye Screenshots, die wie ein Textaustausch mit Diddy aussahen, in dem Ye ihm sagte: „Ich werde Sie als Beispiel verwenden, um den Juden zu zeigen, die Ihnen gesagt haben, dass Sie mich anrufen sollen, dass niemand mich bedrohen oder beeinflussen kann. Ich habe es gesagt du warst Krieg.“

Der Post wurde inzwischen von seinem Instagram-Account entfernt.

Die Welle der Ye-Nachrichten kommt von seinem jüngsten Auftritt bei der Pariser Modewoche, wo er ein Hemd mit der Aufschrift „White Lives Matter“ trug. Laut der Anti-Defamation League tauchte der Satz erstmals 2015 als rassistische Reaktion auf die Black-Lives-Matter-Bewegung auf. Der Stunt löste vorhersehbar eine Welle der Kritik und Gegenreaktion aus, die darin gipfelte, dass der Rapper ein zweiteiliges Interview mit Fox News-Moderator Tucker Carlson führte.

In dem breit angelegten Interview sprach Ye über alles Mögliche, von seiner Religion, seiner Beziehung zum verstorbenen Modedesigner Virgil Abloh, seiner Haltung gegen Abtreibung und seinen politischen Bestrebungen. Als Antwort darauf, warum er das White Lives Matter-Shirt trug, sagte Ye: „Weil sie es tun. Es ist das Offensichtliche.“

Ye hat eine lange Geschichte von unberechenbarem Verhalten, das zu Kontroversen und Aufmerksamkeit geführt hat. Aber in jüngerer Zeit war der Designer in den Nachrichten, weil er seine öffentlich bekannt gewordene Partnerschaft mit der Bekleidungsmarke Gap beendete. Im September teilte Ye der Associated Press mit, dass er einen Brief an die Kette geschickt habe, in dem er die Beziehung beenden wolle, und Gap als Nichteinhaltung der Verpflichtungen bezüglich des Vertriebs seiner Waren anführte.

Die andere äußerst beliebte und profitable Modepartnerschaft von Yes mit Adidas wird derzeit ebenfalls „untersucht“, nachdem Yes auf der Paris Fashion Week aufgetreten ist.